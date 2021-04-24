«Ублюдок», «коммунистка», Пуля и полные трибуны: анонс UFC 261

Вечер боев UFC 261 особенный. Сразу три титульных поединка составят его основной кард, причем все эти бои крайне интересны, но дело не только в этом.

С момента начала пандемии коронавируса данное мероприятие будет первым для главного ММА-промоушена мира, которое пройдет при полностью открытых трибунах! Естественно, они будут заполнены на сто процентов.

Шевченко — Андраде

Ну а теперь давайте остановимся на главных событиях. Первым из поединков основного карда состоится сражение представляющей Кыргызстан Валентины Шевченко и жесткой маленькой бразильянки Джессики Андраде.

33-летняя Пуля является действующей чемпионкой в наилегчайшем весе. Шевченко дебютировала в UFC в легчайшем весе в конце 2015 года и за четыре поединка добралась до титульника против Аманды Нуньес, которой на этом отрезке уже успела проиграть.

Поражение от бразильянки в пяти, а не в трех раундах, как в первый раз, и не единогласным, а теперь уже раздельным решением, стало для Валентины последним в этой категории.

С начала 2018-го она опустилась в наилегчайший вес и с тех пор не знает поражений. После первой же победы Шевченко получила бой за титул, разобралась с грозной полькой Йоанной Енджейчик и после этого уже четырежды защищала свой пояс. В том числе против американки Лиз Кармуш, которой когда-то уступила еще до UFC.

Сейчас у Шевченко рекорд в ММА равен 20 победам при трех поражениях, и она находится, как сама говорит, в самом расцвете сил и на пике возможностей.

Противостояние с миниатюрной, 156-сантиметровой Андраде представляется очень интересным. Бразильянка из своих одиннадцати поединков в UFC десять провела в минимальном весе, где уступала в титульном бой Енджейчик, затем отбирала титул у Роуз Намаюнас и уступала его Вейли Чжан, которые также выйдут в октагон в Джексонвилле.

После неоднозначного поражения от Намаюнас, когда соперница была так избита, что еле стояла на ногах с ужасно разбитым и распухшим лицом, попав затем в больницу, Андраде перешла в наилегчайший вес.

Казалось бы, какие у маленькой бразильянки шансы против грозной Шевченко, являющейся настоящим универсальным солдатом и превосходящей визави в габаритах?

Тем не менее не стоит забывать, что в свое время Андраде спустилась на пару весовых категорий вниз для выступлений в UFC, так что ей есть что предложить.

Бразильянка является очень зрелищным бойцом, который постоянно идет в атаку и выбрасывает очень много ударов, причем тут разница в росте не будет иметь решающего значения, так как опасны в ее исполнении и атаки в корпус. Например, так она нокаутировала в последнем бою американку Кэтлин Чукагян, которая выше почти на 20 см.

При этом 29-летняя ударница эволюционирует и за последнее время значительно прибавила в обороне. Если за полтора раунда в победном бою против Намаюнас она увернулась от панчей всего 17 раз, то в реванше сделала это больше трехсот раз, пусть он и был пятираундовым!

К слову, главным козырем Андраде является слэм, которым она и победила Намаюнас в первой их встрече. Это, когда Джессика поднимает соперницу двумя руками и бросает на спину.

Шевченко рассказывала, что в процессе подготовки учитывала эту особенность своего оппонента, но при этом, даже если попадется в захват, уверена, что сможет избежать печального исхода при броске — главное, чтобы руки были при этом свободны.

Сама Пуля обладает очень богатой ударной техникой, в которой есть практически все что угодно, но особенно выделяется супермен-панч, который даже у мужчин способны эффективно пробивать далеко не все.

Как бы ни сложилось данное противостояние, в котором представляющая Киргизию спортсменка считается достаточно явным фаворитом, этот бой должен претендовать на самый зрелищный за весь вечер.

Чжан — Намаюнас

Ну а дальше зрителей ждет сражение за пояс в минимальном весе, где сойдутся уже упоминавшиеся Чжан и Намаюнас. Это противостояние ожидается не меньше предыдущего и сразу же обрело несколько скандальный оттенок.

Все из-за заявлений урожденной литовки Намаюнас о том, что для нее поединок будет особенно принципиальным, так как оппонент является представителем страны с коммунистическим строем.

Сама Намаюнас, рожденная, проживающая и выступающая за США, постоянно подчеркивает свою связь с исторической родиной, где, кстати, регулярно бывает. Роуз считает, что Литва 45 лет находилась под гнетом коммунистов в Советском Союзе, а ее прадед был убит представителями КГБ (что не доказано).

В интервью в преддверии боя с Чжан литовская американка заявила, что «лучше быть мертвой, чем «красной». Кроме того, она сказала, что действительно по-особенному готовится к этому оппоненту.

И хотя Намаюнас не имеет ничего против Чжан лично, ее принадлежность к стране с коммунистическим строем говорит сама за себя.

За такие заявления экс-чемпионку UFC осудили в том числе и в Америке, а сама Чжан отреагировала достаточно позитивно, сказав, что не обижается и не испытывает никакого негатива по поводу этих слов.

Напротив, Чжан с большим уважением относится к своей сопернице и даже хочет с ней подружиться. По ее словам, «от обмена ударами настоящая дружба только крепнет».

Что касается спортивной составляющей, то она может стать интереснее «жареного» превью. Чжан имеет практически идеальную карьеру в смешанных единоборствах, которую она начала с поражения в первом же бою на родине.

Однако дальше на счету китаянки уже 20 викторий подряд, и хотя в сильнейшем промоушене мира она не так давно, за два с половиной года она успела одержать пять побед, разбив в том числе в тиульнике Андраде и потом защитив пояс против Енджейчик.

Поединок Чжан с Намаюнас тоже обещает настоящий жесткий размен ударами, тем более американка (рекорд в ММА 12-4, в UFC — 10-3) является очень жестким и зрелищным бойцом, частенько забирающим бонусы за лучший бой вечера.

Букмекеры оценивают шансы действующей чемпионки повыше, во многом за счет ее большей универсальности. Все же в борьбе у Намаюнас хватает пробелов, но и коэффициент на Роуз (2,25) оставляет ей хорошие шансы на успех.

Усман — Масвидаль

Ну а затем будет главное событие вечера — титульный бой в послусреднем весе, где американец Хорхе Масвидаль попробует взять реванш у своего соотечественника нигерийского происхождения Камару Усмана, владеющего поясом.

Верится в возможность такого исхода, конечно же, с большим трудом. Усмана недаром зовут Нигерийским кошмаром. За свою карьеру он в ММА потерпел всего одно поражение, и это было восемь лет назад и еще до UFC.

В сильнейшем промоушене мира он не знает себе равных и владеет титулом уже больше двух лет, после того как единогласным решением арбитров одолел Тайрона Вудли.

После этого были защиты против Колби Ковингтона, Масвидаля и Гилберта Бернса, причем только нынешний соперник нигерийского американца смог достоять до гонга в пятом раунде. Впрочем, и в том бою никаких вопросов о победителе не возникло.

Вообще Масвидаль получил второй шанс на титул в полусреднем весе во многом потому, что он является самым выгодным в финансвом плане оппонентом для Усмана.

Хорхе — зрелищный и скандальный боец. Он является обладателем рекорда по быстроте нокаута в промоушене (за пять секунд выиграл у Бена Аскрена) и пояса «Самому большому ублюдку» за победу над Нейтом Диасом.

Проблема в том, что против шикарного борца вольным стилем Усмана все ударные подвиги Масвидаля вряд ли сработают и в этот раз.

Пожалуй, максимум, на который он может рассчитывать, это взять первый раунд за счет активности, как и в их первом бою. Естественно, Масвидаль постарается за это время нокаутировать оппонента, но Нигерийский кошмар особо не падает.

Усман будет в фирменном стиле разрывать дистанцию и выжимать визави в захватах и борьбе, словно лимон в кулаке.

Хватит ли Масвидалю сил противостоять этим тискам? Букмекеры считают, что нет, отдавая действующему чемпиону безоговорочный перевес.