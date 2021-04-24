UFC 261: Усман уничтожил Масвидаля, Шевченко в пятый раз защитила титул

А к реваншу тем временем готовы чемпион Камару Усман (18-1) и снова претендент на титул Хорхе Масвидаль (35-14).

Первый бой, который Масвидаль принял на коротко уведомлении прошлым летом, завершился доминирующей победой Усмана. С тех пор Хорхе поединков не проводил, а вот Усман одолел Гилберта Бернса и в третий раз защитил свой пояс. Действующая победная серия Камару составляет 17 боев.

Приз зрительских симпатий сегодня, как и обычно, забирает Масвидаль — его в родной Флориде просто обожают, пусть и наверняка понимают, что сегодня шансов на победу у него мало. Усмана же просто ненавидят болельщики, а своих собственных фанатов у него, по сути, нет: и за скучную манеру боев, и за симуляции с Колби Ковингтоном, и за отбивание ног пятками Масвидалю. В общем, пусть и сумасшедший он боец, но популярностью совсем не пользуется, из-за чего часто психует и ругается.