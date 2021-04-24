«Зачем мне сжигать мосты?» Непомнящий сдержал топового шахматиста

Одно очко отрыва за четыре тура до финиша — серьезная заявка на успех, но исход борьбы еще, конечно же, не предрешен, ведь в спорте может случиться всякое. Но можно понять и Яна Непомнящего: играя белыми с одним из ближайших преследователей, вице-чемпионом мира 2018 года Фабиано Каруаной, лидер гонки не стал ломать копья и действовал почеркнуто надежно, с большим запасом прочности. Вот как Ян объяснил свое решение:

«Мой выбор дебюта можно назвать турнирной стратегией, но я ожидал, что Фабиано сыграет сицилианскую защиту или какую-то другую острую линию. 1. e4 e5 — очень солидное продолжение, где в целом, если соперник хорошо подготовлен, везде получаются равные позиции. Не думаю, что у черных были какие-то проблемы в этой партии, кроме разве что эндшпиля, который оказался довольно хитрым, но тоже ничего особенного».

«Я считал, что Ян может выбрать один из двух подходов. Первый – выйти на сложную борьбу, а второй – получить более-менее безопасную позицию с небольшими шансами на то, что я ошибусь. Но, как правило, в 99% случаев второй подход ведет к ничьей», — рассказал журналистам Каруана.

В наши дни наивно считать, что сицилианская защита обязательно приведет к напряженной борьбе за доской, а е7-е5 в ответ на е2-е4 — это игра «на отбой». Очень многое зависит от «доброй воли» гроссмейстера, обладающего правом выступки. При желании практически все линии основной «сицилианки» играющий белыми может свести к мертво-ничейным позициям. А вот после 1.е4 е5 Ян Непомнящий часто и с большим успехом применяет шотландскую партию: дебют амбициозный, обоюдоострый, где последнее слово теории далеко еще не сказано. Можно предположить, что на это и надеялся Фабиано, однако Ян сделал свой выбор в пользу надежности.

Когда на доске возник «железобетонный» вариант, находящийся на стыке дебюта четырех коней и шотландской партии, Фабиано Каруана попытался жертвой пешки осложнить борьбу, но объективно возможностей ошибиться у белых было немного. В какой-то момент американский гроссмейстер поспешил разменять ферзей, после чего столкнулся с некоторыми проблемами. Впрочем, аккуратной игрой он их преодолел, и сразу после прохождения первого контроля соперники согласились на ничью.

«Осталось еще три тура, и я подумал: зачем мне сжигать мосты?» — ответил Каруана на вопрос о том, почему он сыграл 1…е5, а не избрал что-то более острое.

Три остальные партии также начались ходом королевской пешки — пока что это самый популярный в Екатеринбурге способ начинать игру.

В самом ярком поединке тура Александр Грищук пожертвовал Максиму Вашье-Лаграву сначала пешку, а затем и целую ладью ради атаки на короля по крайней вертикали. «Вскрой линию «h», шах, шах и мат!» — афористично прокомментировал Бобби Фишер одну из своих побед. Этому завету и следовал Александр.

В ответ на сицилианскую защиту Грищук избрал оригинальную систему, которую ввел в современную практику действующий чемпион мира Магнус Карлсен. Система, на первый взгляд, «кривая»: уже на 4-м ходу белый ферзь выскакивает в центр, немедленно попадает под удар неприятельского коня и отступает на d2, загораживая дорогу собственному слону. Но вскоре фигуры белых обретают гармонию: чернопольный слон выходит на большую диагональ, а король прячется на ферзевом фланге.

Вашье-Лаграв увел короля в противоположную сторону, и началась острая борьба на три результата. На 9-м ходу Грищук применил новое продолжение.

«Компьютер смеется, когда видит этот ход. У черных тут есть десять хороших способов игры, но есть и двадцать плохих способов. Поэтому я решил, что попробую, — объяснил свой выбор Александр. — Я провел все утро сегодня и весь день вчера, пытаясь запомнить варианты, но всё равно не смог».

Хотя долгое время события развивались по весьма оптимистичному для белых сценарию. На 19-м ходу перед французским гроссмейстером встал непростой выбор — куда отступить конем. Он избрал, казалось бы, надежное продолжение, с помощью которого перекрыл опасную вертикаль, однако в результате получил пассивную позицию с «замороженным» слоном. Подступал цейтнот. Грищук пожертвовал ладью, чтобы прорваться по линии «h», но, по собственному признанию, на коротком отрезке просмотрел сразу два хода из трех, сделанных соперником. Вашье-Лаграв отразил прямые угрозы и, по его словам, решил побороться за перевес. И тут же снова серьезно ошибся.

Сразу после прохождения контроля у черных появился неожиданный шанс на ничью, надо было только найти несложный, в общем-то, промежуточный шах слоном. По словам Грищука, он видел этот ресурс, а чтобы МВЛ не заметил, отказался от традиционного перекура после прохождения контроля, и остался сидеть в кресле. Мол, ничего другого у черных тут нет, кроме взятия ферзя с шахом, так что делай ход сразу. Уж на что опытный боец Максим, а попался в эту психологическую ловушку!

А после этого естественного хода положение черных сразу стало безнадежным. Грищук одерживает первую победу в турнире претендентов, Вашье-Лаграв выбывает из гонки за первое место.

Зато сокращает до полуочка отставание от лидера Аниш Гири, эффектно заматовавший и Дин Лижэня. Гроссмейстеры разыграли одну из вариаций разменного варианта испанской партии, где белые не сразу отдают своего белопольного слона за коня, а дожидаются, пока черные выведут своего королевского коня на f6. Считается, что при данной пешечной структуре конь расположен не очень удачно, однако течение партии не подтвердило этот тезис. В позиции с разносторонними рокировками (белый король ушел на королевский фланг, черный — на ферзевый) белые перебросили одного из коней на а5, пытаясь создать давление на этом участке доски.

«Уже несколько человек сказали мне, что это была отличная партия, но я не думаю, что она была так хороша, как выглядела в концовке. В какой-то момент соперник контролировал ситуацию на доске, диктовал ход игры», — сказал Гири.

По его словам, идея черных с с7-с6 и переводом слона на с7 оказалась для него неожиданной, хотя она, судя по всему, была очень сильной. Наступление белых временно зашло в тупик, им пришлось отвести коня с передовой. Неприятным для белых был и подрыв f7-f5. Но потом черные увлеклись пешечным наступлением на короля и пропустили маневр Ng5 и h4.

Вернув ускользавшую инициативу, голландский гроссмейстер заиграл вдохновенно: он пожертвовал слона и создал опасные угрозы против неприятельского короля. Неожиданно быстро укрепления черных рухнули, и на 29-м ходу Дин Лижэнь признал свое поражение.

Партия Алексеенко — Ван Хао завершилась вничью, но тоже не без приключений. В ответ на старинную защиту двух коней Алексеенко избрал спокойный ход d2-d3, который обычно ведет к солидной позиционной борьбе. Ван Хао подобный сценарий не устраивал, он явно хотел получить что-нибудь «повеселее». Уже на 6-м ходу он бросил в наступление пешку g7, тем самым, казалось бы, безнадежно ослабляя свой королевский фланг. Однако в качестве компенсации за слабое поле f5 черные получили преимущество двух слонов и активную фигурную игру. Кроме того, у белых имелась и своя слабость — пешка d3, которая постоянно нуждалась в защите.

В динамичной борьбе Ван Хао переиграл соперника, но затем поторопился выиграть пешку. Алексеенко тотчас же воспользовался неточностью черных, ворвался ферзем в неприятельский лагерь и создал достаточную для ничьей контригру.

Результаты 11 тура:

Грищук — Вашье-Лаграв 1:0, Гири — Дин Лижэнь 1:0, Непомнящий — Каруана, Алексеенко — Ван Хао ничьи.

Положение после 11 тура:

1. Ян Непомнящий (Россия) — 7 очков из 11;

2. Аниш Гири (Нидерланды) — 6,5;

3. Фабиано Каруана (США) — 6;

4-5. Максим Вашье-Лаграв (Франция), Александр Грищук (Россия) — по 5,5;

6. Ван Хао (Китай) — 5;

7. Кирилл Алексеенко (Россия) — 4,5;

8. Дин Лижэнь (Китай) — 4.

24 апреля, в субботу, в 12-м туре встречаются:

Каруана — Гири, Дин Лижэнь — Грищук, Вашье-Лаграв — Алексеенко, Ван Хао — Непомнящий.