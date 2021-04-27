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Клякса после победы: как Непомнящий завершил турнир претендентов

В Екатеринбурге завершился турнир претендентов

В Екатеринбурге завершился турнир претендентов, победителем которого стал российский гроссмейстер Ян Непомнящий. «Газета.Ru» — о результатах последнего раунда соревнований.

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Во вторник 27 апреля в Екатеринбурге завершился самый длинный в истории турнир претендентов: он начался еще в марте 2020 года и продолжался 405 дней, так как после первого круга был «заморожен» из-за пандемии коронавируса. Еще в понедельник главная спортивная интрига оказалась исчерпана — Ян Непомнящий досрочно обеспечил себе первое место, но по правилам соревнование следовало доиграть до конца. Помимо прочего, на кону стояли призовые деньги, престиж и столь важные для топ-гроссмейстеров пункты рейтинга Эло.

Непомнящему предстояло бороться черными с Дин Лижэнем. Китайский гроссмейстер перед началом турнира считался одним из главных претендентов на победу, однако играл он в Екатеринбурге крайне неудачно и почти всю дистанцию плелся в хвосте турнирной таблицы. Лишь к концу турнира Дин Лижэнь разыгрался, одержав победы в 12 и 13 турах. Перед Яном стояла непростая психологическая задача: решив накануне основную спортивную задачу, он волей-неволей расслабился, выдохнул с облегчением, и ему было очень непросто настроиться на бескомпромиссную борьбу в заключительной партии.

«Вчера я был очень мотивирован, но сегодня, проснувшись, почувствовал, что моя мотивация значительно уменьшилась, — признался журналистам Ян Непомнящий. – Я был не очень рад тому, что должен сыграть еще одну партию».

Гроссмейстеры разыграли популярный в последнее время анти-грюнфельдовский вариант с 3.f3. Непомнящий избрал очень острую систему, в которой черные позволяют сопернику создать сильный пешечный клин в центре, а сами пытаются использовать свой перевес в развитии. Цена каждого хода значительно возрастает, а Ян, по его словам, не смог четко вспомнить варианты, которые подготовил дома.

Дин Лижэнь, явно разыгравшийся к концу турнира (он выиграл две партии подряд в 12 и 13 турах), пошел на самую принципиальную линию. Белые пожертвовали качество и пешку, но при этом черный конь застрял в их лагере и не мог найти дорогу домой. На 18-м ходу Непомнящий допустил ошибку, после чего Дин Лижэнь разменял ферзей и получил эндшпиль с большим перевесом. Черные одну за другой потеряли две пешки и на 35-м ходу вынуждены были признать свое поражение.

«Такая вот в конце получилась клякса», – подытожил свое выступление в Екатеринбурге победитель турнира претендентов.

Тогда как Дин Лижэнь, выигравший три последние партии, с улыбкой посетовал: «Как жаль, что турнир уже закончился!»

Не задался финиш и у Аниша Гири, который до предпоследнего тура вел отчаянную гонку за лидером. Встречаясь с одним аутсайдеров турнира Кириллом Алексеенко, гроссмейстер из Нидерландов в какой-то момент, видимо, переоценил свои шансы. Гири не слишком удачно трактовали симметричную позицию, возникшую из спокойного варианта каталонского начала, и черные перехватили инициативу. В цейтноте Аниш действовал излишне азартно, ослабил своего короля и в результате просчета остался без пешки и без особой за нее компенсации, хотя шансы на спасение у него всё же оставались. Вопреки обыкновению, Аниш защищался не лучшим образом и проиграл.

Третье поражение подряд (на этот раз – от Максима Вашье-Лаграва) потерпел Ван Хао, после чего заявил, что уходит из профессиональных шахмат и будет впредь заниматься инвестициями. Только время покажет, было ли это решение эмоциональным или тщательно обдуманным.

МВЛ и Ван Хао вели теоретическую дискуссию в пресловутом берлинском эндшпиле, который встречается в каждом турнире высокого уровня и во многих линиях изучен уже до финального результата. Как стало ясно на пресс-конференции, оба соперника тщательно изучали дома позицию, возникшую после 19-го хода белых, но пришли к разным выводам в ее оценке. Ван Хао считал, что ничья практически неизбежна, но Максим заглянул глубже и понял, что определенные проблемы у черных еще остаются.

Ван Хао, проигравший во втором круге уже три партии при трех ничьих, и в этой партии защищался крайне неудачно. Перевес белых нарастал с каждым ходом. В довершение всех бед китайский гроссмейстер на 29-м ходу просмотрел несложный тактический удар и немедленно признал свое поражение.

Вязкую борьбу вели Фабиано Каруана и Александр Грищук. В сицилианской защите Грищук избрал ту же схему, которая принесла успех Гири в партии с тем соперником. Американский гроссмейстер первым уклонился в сторону, применив очень редкий ход 6.Qd3. Черные быстро решили дебютные проблемы и попытались перехватить инициативу, разрушив белым пешечную структуру на ферзевом фланге. Все же активная фигурная игра и давление по открытым линиям обеспечивали белым более чем достаточную контригру.

Допустив ряд неточностей, Грищук оказался в непростой ситуации. Однако Каруана не использовал всех своих шансов, и аккуратной защитой черные спасли пол-очка. Ничья была зафиксирована на 65 ходу, после 6 с лишним часов игры.

Результаты заключительного, 14 тура:
Дин Лижэнь – Непомнящий 1:0, Вашье-Лаграв – Ван Хао 1:0, Гири – Алексеенко 0:1, Каруана – Грищук ничья.

Финальное положение:
1. Ян Непомнящий (Россия) – 8,5 очков из 14
2. Максим Вашье-Лаграв (Франция) – 8
3. Аниш Гири (Нидерланды), 4. Фабиано Каруана (США) – по 7,5
5. Дин Лижэнь (Китай), 6. Александр Грищук (Россия) – по 7
7. Кирилл Алексеенко (Россия) – 5,5
8. Ван Хао (Китай) – 5