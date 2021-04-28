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Подвиг Бензема: как «Реал» спас ничью в игре с «Челси»

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«Реал» сыграл вничью с «Челси» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» свел к ничьей первую игру полуфинального раунда Лиги чемпионов против лондонского «Челси» на своем поле. Хотя гости и владели небольшим преимуществом на протяжении большей части матча, увезти победу из Испании им не удалось. «Газета.Ru» — о том, что говорили после финального свистка Зинедин Зидан, Эден Азар, Томас Тухель и другие главные действующие лица матча.

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Игра на стадионе «Альфредо ди Стефано» получилась зрелищной и интересной, несмотря на то, что голы были забиты в ней только в первом тайме. На 14-й минуте матча Кристиан Пулишич принял длинную передачу из глубины от Антонио Рюдигера, обыграл Тибо Куртуа и хладнокровно отправил мяч в сетку ворот «Реала». На 29-й минуте Карим Бензема сравнял счет в матче: француз принял и обработал мяч, вылетевший из толпы игроков в районе 11-метровой отметки, и мощным ударом отправил его под перекладину.

Однако лучшим игроком встречи по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признан полузащитник «Челси» Н'Голо Канте. Французский хавбек совершил в игре наибольшее количество обводок (шесть) и вступил в самое большое число единоборств среди всех футболистов (21). При этом Канте не отметился результативными действиями по ходу поединка.

Ничья позволила главному тренеру «Челси» Томасу Тухелю продлить беспроигрышную серию в матчах против Зинедина Зидана. Всего в очных встречах на счету немца одна победа и четыре ничейных результата.

Еще один любопытный факт: «Реал» лишь дважды в своей истории проходил дальше в еврокубках после домашней ничьей в первой встрече (из девяти попыток).

В обоих случаях мадридцы оказались сильнее «Манчестер Юнайтед»: в сезоне-1999/00 «Реал» после 0:0 на «Сантьяго Бернабеу» обыграл манкунианцев в гостях со счетом 3:2, а в сезоне-2012/13 после домашних 1:1 команда под руководством Жозе Моуринью взяла верх на «Олд Траффорд» с минимальным счетом 2:1.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил, что его подопечным удалось переломить ход встречи после быстро пропущенного гола и во второй половине игры начать доминировать над соперником.

«Первый тайм получился очень тяжелым, но во втором нам удалось забрать инициативу в свои руки. Соперник играл быстро, у них хорошие футболисты, им повезло здорово начать матч. Однако во второй половине игры мы взяли ситуацию под свой контроль.

Мы продолжаем борьбу в этом противостоянии и в целом довольны показанной игрой. На выезде мы играем хорошо, прессингуем высоко. «Челси» не зря вышел в полуфинал — это отличная команда. Ответный поединок будет боевым»,

— передает слова французского специалиста портал GSFN.

Защитник Рафаэль Варан после матча говорил о важности игры своего соотечественника Карима Бензема, который долгое время находился в тени более ярких одноклубников.

«Мы увидели два совершенно разных тайма. Игроки «Челси» хорошо начали игру, действовали интенсивно, прессинговали и разбивали наш прессинг вертикальными передачами. Но благодаря голу Карима Бензема мы наконец вошли в матч и во втором тайме показали более качественный футбол.

Нам не удавалось пройти оборону «Челси» при помощи передач. Их прессинг нас раздражал, и нам нужно иметь это в виду с самого начала второго матча.

Бензема способен влиять на ход подобных поединков. Он изменил ход матча. Мы рады тому, что такой сильный игрок выступает за нас», — цитирует Варана пресс-служба УЕФА.

Полузащитник «сливочных» Эден Азар, долгое время выступавший за лондонский клуб и вышедший в этом матче на замену, признался, что был рад сыграть против своих бывших партнеров.

«Могло быть лучше, а могло быть хуже. На выезде мы постараемся победить. Я двигаюсь шаг за шагом. Конечно, хочу играть и быть на поле. До сегодняшнего дня у меня было не очень много игровой практики.

До конца сезона еще есть матчи, и я хочу быть готовым к ним. Я рад снова играть. Всегда приятно выходить на поле против друзей. В настоящий момент я защищаю цвета «Реала» и настроен побеждать.

Тренер принимает решение о том, по какой тактике нам играть. Мы знаем, как действовать при схеме с тремя защитниками, но также знаем, как играть при четырех игроках обороны», — передает слова бельгийца «Би-би-си».

В стане команды-гостей после финального свистка царило разочарование. Наставник «Челси» Томас Тухель заявил, что его игроки заслуживали увезти из Мадрида победу.

«Мы очень-очень хорошо начали матч, действуя смело и качественно. Мы заслуживали вести в счете после первого тайма, так как имели на это все шансы. Увы, «Мадрид» забил после стандартного положения и больше моментов не имел. Мы ничего ему не позволили создать.

Мы заслужили свой гол и должны были забивать еще, но вместо этого пропустили мяч практически из ничего. Такое случается в матчах против индивидуально сильных игроков»,

— передает слова немецкого специалиста «Би-би-си».

Ничья против «Реала» позволила Тухелю продлить свою беспроигрышную серию в матчах против испанских команд в Лиге чемпионов. В семи встречах на счету немецкого специалиста три победы и четыре ничьи.

«Думаю, мы хорошо провели первые 20-25 минут, забили и могли сделать это вновь, — заявил защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта. — Но «Реал» отыгрался после углового. Это лишь первая половина противостояния. Мы знали, что против «Реала» будет тяжело. Мы храбро играли с самого начала, потому что нужно было выступить максимально хорошо. В полуфинале Лиги чемпионов нужно показывать свой лучший футбол.

Нам не хватало последней передачи. Но, анализируя игру в целом, можно сказать, что мы были хороши. Если говорить о нас как о команде, то мы развиваемся, становимся сильнее».

Ответная встреча состоится в среду, 5 мая, в 22.00 по московскому времени, на стадионе «Челси» «Стэмфорд Бридж».