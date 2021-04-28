«Ошибка не повлияла на судей»: КДК простил Ахметова, но не «Спартак»

Центральный матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором московский «Спартак» на своем стадионе благодаря голу Джордана Ларссона в индивидуальном проходе в начале второго тайма одержал победу в дерби над ЦСКА (1:0), вышел, как это часто бывает в нашем футболе, скандальным.

С концовки первого тайма красно-синие играли в меньшинстве из-за удаления Ильзата Ахметова, врезавшегося шипами на фланге в голень Александру Соболеву. Арбитр Павел Кукуян даже фол зафиксировал не сразу, свистнув, когда увидел, что форвард красно-белых лежит на газоне.

После этого работавший видеоассистентом рефери Сергей Карасев по аудиосвязи передал главному судье, что будет смотреть эпизод на предмет прямой красной карточки и в итоге пригласил самого Кукуяна к телевизору.

Едва подойдя к экрану и увидев фол Ахметова крупным планом, арбитр сразу же предъявил полузащитнику армейцев красную карточку.

Правда, в итоге мнения футбольного сообщества разделились. Даже бывшие арбитры не были единодушны в оценке эпизода.

Известный комментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов высказался не только о самом эпизоде, заявив, что удаление справедливое, но и о поведении самого Ахметова, который нередко идет в такие жесткие стыки и уже получал прямую красную в недавней игре против питерцев в этом сезоне.

Впрочем, ЦСКА подал апелляцию на решение Кукуяна и Карасева и в итоге Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза посчитала, что красная карточка действительно была предъявлена игроку неверно.

По информации «РБ Спорт», семь из восьми экспертов высказались против решения арбитров матча, и только руководящий российскими арбитрами Виктор Кашшаи проголосовал за то, чтобы поддержать вердикт об удалении.

После этого эпизод был передан уже Контрольно-дисциплинарному комитету РФС, который разбирался в том, стоит ли оставить удаление и дисквалификацию Ахметова на один матч в силе или же изменить решение.

«В соотвествии с пунктом 2 часть 1 статьи 52 исправить ошибку, допущенную в матче «Спартак» – ЦСКА, который состоялся 25 апреля. Отменить ошибочно примененное удаление футболисту ЦСКА Ахметову, — рассказал по итогам заседания глава КДК Артур Григорьянц.

— Решение принято на основании заключения экспертно-судейской комиссии президента РФС. Игрок присутствовал на заседании КДК по Zoom».

Таким образом, 23-летний полузащитник армейцев сможет принять участие в матче ближайшего тура против «Уфы», что станет для главного тренера ЦСКА Ивицы Олича большим подспорьем, учитывая аховую ситуацию с составом команды в последние недели — в игре против «Спартака» в запасе красно-синих находились только четыре полевых игрока и голкипер.

В то же время ЭСК РФС отклонила апелляцию «Спартака» по желтым карточкам, показанным Кукуяном голкиперу и защитнику красно-белых Александру Максименко и Айртону соответственно.

Было признано, что арбитр наказал игроков «горчичниками» верно, и так как они стали для вратаря четвертым, а для защитника восьмым в сезоне, оба пропустят игру 28-го тура против тульского «Арсенала».

В целом решение по желтым карточкам «Спартака» выглядит вполне логичным, если, правда, не вспоминать об отмене желтой карточки динамовцу Даниилу Фомину как раз перед игрой против «Спартака» за срыва атаки в предыдущем поединке. Да и удаление Ахметова все-таки не выглядело как минимум вопиюще неверным решением.

Во всей этой ситуации крайне интересна ситуация с Сергеем Карасевым. Фактически ЭСК и КДК признали, что первым ошибку в оценке эпизода с Ахметовым и Соболевым допустил именно он.

При этом Карасев является единственным российским арбитром, утвержденным УЕФА для обслуживания матчей предстоящего летом чемпионата Европы. Кроме того, уже в следующем туре сам РФС назначил рефери главным судьей центрального поединка уикенда «Зенит» — «Локомотив», в котором может решиться судьба чемпионского титула.

«Решение ЭСК мне понятно. У Максименко карточка за неспортивное поведение, он затягивал время – тут без шансов на отмену. По Айртону понятно, что карточка была показана за срыв перспективной атаки, но я слышал, что в протоколе написали про неспортивное поведение. Хотя глобально решение правильное. Момент с Ахметовым я уже объяснял – отменили все правильно, — считает бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов, ныне являющийся экспертом «Чемпионата» по судейству.

— Самое интересное, что ошибка Карасева на него не повлияла. Он после такого должен был пропускать тур, но судей у РФС сейчас нет – и ему отдали главный матч тура. Отстранений до конца сезона уже просто не будет, заменять судей практически некем».

Как уже было сказано, не для всех бывших арбитров высшего российского уровня фол Ахметова выглядел не заслуживающим удаления.

«37-я минута – удаление Ахметова. Эпизод с рукой Айртона даже обсуждать не нужно. Кукуян правильно давал играть, это ерунда, а не игра рукой. Что до удаления, то оно сомнений не вызывает. Удар Ахметова был не просто хамский, а суперхамский, — считает Сергей Хусаинов, бывший в свое время элитным российским судьей.

— Так играть нельзя. Прямо возле скамейки «Спартака», игроку национальной сборной… Вот вы все говорите, что Артема Дзюбу не трогайте, он игрок сборной. Но вот же еще один человек, который на Евро-2020 поедет, и Ахметов ему с разгона врезается в ногу.

Да, он хотел вступить в единоборство, но бежал к Соболеву на скорости, что трактуется как агрессия. Это первое. Второе – попал он в ногу открытой подошвой. Ахметов развернул стопу, он по сути нанес удар в голень».

Схожего мнения придерживается и бывший нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко.

«Правильно ли было давать прямую красную? Несмотря на то, что Ахметов сыграл в мяч, это было опасно. Если бы не щитки, Ильзат мог сломать Соболеву ногу. Так что я считаю, что это удаление, — рассказал форвард Sport24.

— Это было очень грубо. Игрок ведь тоже должен понимать, что это дерби. Идет середина первого тайма, зачем идти так жестко в отбор, да еще и на бровке? Надо включать мозги все-таки».

Его коллега по амплуа, в прошлом выступавший за ЦСКА Игорь Кириченко придерживается прямо противоложных взглядов:

«На мой взгляд, карточку можно было и не давать. Во-первых, Ильзат играл в мяч. Да и откровенной грубости там не было, на мой взгляд, хотя по ноге Соболеву он и попал. В любом случае, это первый тайм, судья вполне мог ограничиться и желтой карточкой. А получилось, что это решение в какой-то степени испортило дерби».