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Тарасенко помог: «Сент-Луис» разбил «Миннесоту» с Капризовым

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Пятиматчевая голевая серия Капризова прервалась в игре с «Сент-Луисом»

Капризов вместе с «Миннесотой» провалился в игре с «Сент-Луисом», Коннор Макдэвид набрал 84 очко в сезоне, Александр Барабанов стал третьей звездой матча с «Аризоной». «Газета.Ru» рассказывает о событиях игрового дня в НХЛ.

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«Миннесота» Кирилла Капризова несколькими днями ранее уже гарантировала себе место в плей-офф второй год подряд — этого оказалось достаточно, чтобы расслабиться на шестиматчевой победной серии и уступить «Сент-Луису», который в Западном дивизионе занимает четвертое место и пока еще борется за попадание в Кубок Стэнли.

В концовке первого периода «Уайлд» открыли счет — отличился Юнас Бродин. А уже спустя 32 секунды после начала второго периода преимущество «дикарей» увеличил Йоэль Эрикссон Эк. Через десять минут Кевин Фиала словил первое удаление в матче и позволил «Блюз» сократить отставание в счете, реализовав большинство: Владимир Тарасенко идеальной параллельной передачей нашел на пятаке Майка Хоффмана, которому в полном одиночестве оставалось только удачно подставить клюшку.

Тарасенко, стартовавший в сезоне из-за травмы только в начале марта, за 23 игры набрал 14 (4+10) результативных очков за «Сент-Луис».

Радоваться хоккеистам «Блюз», впрочем, пришлось недолго. Минутой позже Маркус Фолиньо забросил еще одну шайбу в ворота Джордана Биннингтона и вновь укрепил позиции «Миннесоты». А вот в третьем периоде у «Уайлд» произошел настоящий надлом. Сначала Мэтт Дамба заработал штраф, и Хоффману хватило 29 секунд, чтобы его реализовать и оформить дубль. Меньше чем через четыре минуты «музыканты» отыграли еще одну шайбу усилиями Джордана Кайру и сравняли счет. А за 23 секунды до сирены точку в игре поставил Роберт Томас — 4:3 в пользу «Блюз».

Не получился матч у лидера атаки «дикарей» Кирилла Капризова, для которого сейчас каждое набранное очко важно в борьбе с Джейсоном Робертсоном из «Далласа» за «Колдер Трофи». 23-летний нападающий за 17:20 игрового времени с «Сент-Луисом» заработал показатель полезности 0, а его пятиматчевая голевая серия прервалась. Что интересно, из 17 проигранных «Миннесотой» матчей в сезоне Капризов сумел отличиться только в двух из них.

Еще один камбэк на счету «Анахайма», который отыгрался с 0:2 у «Лос-Анджелеса» и закончил серию из пяти поражений кряду.

Габриэль Виларди открыл счет, реализовав численное большинство «Кингз», а Адриан Кемпе забил второй гол своей команды, причем «Лос-Анджелес» в этот момент сам находился в меньшинстве. Сэму Кэррику вскоре удалось отыграть первую шайбу: Александр Волков здорово поборолся у борта за шайбу и передал ее Кэррику, который буквально занес ее в ворота вместе с вратарем «Кингз».

Это результативное действие Волкова стало для него 12-м (6+6) в сезоне и третьим после переезда в «Анахайм» из «Тампы».

Через четыре минуты после гола Кэррика счет сравнял Сэм Стил, а за минуту до сирены Кэм Фаулер шикарным броском принес «Дакс» долгожданную победу со счетом 3:2. Но этого коллективу Далласа Икинса оказалось мало: «утки» после успеха «Сент-Луиса» в игре с «Уайлд» лишились шансов на попадание в плей-офф и остались без попадания в Кубок Стэнли уже третий год подряд. А «Кингз», несмотря на поражение, все еще сохраняют возможность попасть в плей-офф, пусть и только теоретическую.

Аутсайдеры Северного дивизиона «Оттава» и «Ванкувер» уже ни за что не борются и доигрывают сезон.

Виктор Мете, Крис Тирни и Джош Норрис к началу третьего периода сделали счет 3:0 в пользу «Сенаторз». Тайлер Майерс сумел отыграть одну шайбу, но следом «Кэнакс» практически сразу получили гол в исполнении Тома Шабло, а через минуту вновь забили сами благодаря Джейку Виртанену. В общей сложности командам на эту перестрелку с тремя голами потребовалось меньше двух минут. Под конец второго периода преимущество «Оттавы» укрепил Брэди Ткачук. В третьем отрезке встречи «Ванкувер» снял с игры вратаря, но позволил лишь забить Колину Уайту в пустые ворота. Голкипера вернули, после чего Брэндон Саттер забросил третью шайбу «Кэнакс» и установил окончательный счет на табло — 6:3 в пользу «Оттавы».

Защитники «Сенаторз» Артем Зуб и Никита Зайцев, а также форвард Евгений Дадонов очков не набрали и ушли со льда при показателях полезности 0 у каждого. Все трое, вероятно, по окончании регулярки поедут со сборной России на предстоящий чемпионат мира в Латвию.

«Сан-Хосе» и «Аризона» отчаянно цепляются за возможность сыграть в плей-офф и отобрать заветное четвертое место у «Сент-Луиса». После сегодняшнего очного матча шансов на это стало больше у «Шаркс».

На второй минуте игры Эвандер Кейн забил свой 21-й гол в сезоне, отличившись с качественной передачи Александра Барабанова, покатившего ему шайбу в идеальную позицию на пятаке.

Следом за «акул» отличились Рудольф Балцерс и Кевин Лабанк, а «Койотс» впоследствии отыграли две шайбы усилиями Фила Кессела и Юхана Ларссона. Но в овертайм у гостей матч перевести не удалось, и Томаш Гертл забросил четвертую шайбу в пустые ворота «Аризоны», принеся «Сан-Хосе» победу — 4:2.

Барабанов впоследствии был признан третьей звездой встречи. Форвард отличается результативным действием во второй игре подряд после перехода в «Шаркс».

Лучшие команды Запада — «Вегас» и «Колорадо» — устроили результативную разборку в Парадайсе, закончившуюся победой местной команды со счетом 5:2. Валерий Ничушкин закончил игру с показателем полезности -2.

«Торонто» победой над «Монреалем» (4:1) обеспечил себе место в борьбе за Кубок Стэнли, квалифицировавшись в плей-офф в пятый раз подряд. Великий Джо Торнтон в этой игре сделал 1100 ассист в карьере в НХЛ, лучший снайпер регулярки Остон Мэттьюс забросил 35-ю шайбу в сезоне и увеличил отставание от Коннора Макдэвида на семь голов, а Александр Романов заработал -2.

Макдэвид, между прочим, сам выдал отличный матч против «Виннипега» (3:1). Капитан «Эдмонтона» оформил ассистентский хет-трик и с фантастическими 84 очками лидирует в гонке бомбардиров. За последние 14 периодов канадский нападающий набрал 14 результативных баллов.