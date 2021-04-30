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«Не вышли на второй тайм»: как «Манчестер Юнайтед» разбил «Рому»

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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Рому» в первом матче полуфинала Лиги Европы

«Рома» разгромно уступила «Манчестер Юнайтед» на выезде в первом матче полуфинала Лиги Европы. Наставник итальянской команды Паулу Фонсека не смог объяснить, что случилось с его подопечными во втором тайме после победы в первом, а главный тренер англичан Уле-Гуннар Сульшер отметил, что работа по выходу в финал еще не завершена, несмотря на крупный счет.

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Первый матч полуфинала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Ромой» завершился разгромом — на своем поле манкунианцы разбили итальянскую команду, которая вела к перерыву 2:1, однако по ходу встречи сделала три вынужденные замены. В итоге игра завершилась со счетом 6:2 в пользу «красных дьяволов».

Несмотря на такой крупный счет, наставник «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер отметил, что работа по выходу в финал еще не закончена. Он подчеркнул, что английский клуб дважды пропустил после ошибок, которые нельзя допускать на таком уровне.

«Мне не кажется, что работа завершена, но мы хорошо потрудились. Мы сыграли достойно, но знаем, что соперник силен. Он забил нам два мяча после двух моментов, которые мы ему дали. Против «Аякса» у «Ромы» моментов было немного. Во втором тайме мы сыграли очень хорошо... Сегодня мы использовали большинство своих шансов забить. Мы проявили характер, совершив камбэк и не потеряв голову. Возможно, 5-10 минут в конце первого тайма мы провели не лучшим образом, но потом собрались. Оба гола — следствие детских ошибок, такие нельзя допускать на столь высоком уровне», — высказался Сульшер.

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека, комментируя произошедший разгром, отметил, что не может объяснить, по какой причине его команда провела столь солидный первый тайм, однако полностью провалила второй. Он также заявил, что против такого «Манчестер Юнайтед» трудно играть без замен — здесь стоит отметить, что еще в первом тайме итальянскому клубу пришлось провести три вынужденные замены — в том числе и голкипера Пау Лопеса.

«Тяжелое поражение. Первый тайм в нашем исполнении был хорош, но на второй мы просто не вышли. Трудно объяснить, как одна и та же команда могла здорово сыграть в первом тайме и провести такой второй тайм», — заявил специалист.

«Против «МЮ» тяжело играть без замен. Но, впрочем, то, что мы дошли до полуфинала, уже хорошо, как и наше выступление в первом тайме. Но во втором все пошло не так, как надо», — добавил Фонсека.

Полузащитник и капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, который стал автором одного из забитых мячей, также отметил, что не может понять, что случилось с командой во втором тайме. Однако футболист выразил надежду, что в Риме во время ответного матча команде удастся совершить фантастический камбэк и выйти в финал Лиги Европы.

«Мы провели хороший первый тайм. Не знаем, что случилось во втором. Постараемся совершить эпичный камбэк в ответной игре. В перерыве мы провели беседу в раздевалке и сказали себе, что нужно продолжать играть так, как мы делали это в первом тайме. Мне трудно комментировать второй тайм», — заявил Пеллегрини.
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, оформивший дубль в поединке, признался, что чувствует себя в английской команде невероятно комфортно, и это позволяет ему стабильно показывать хорошие результаты игры.

«Мы хорошо начали матч, затем пропустили два мяча, но сохраняли спокойствие и концентрацию и в итоге сделали то, что мы умеем делать лучше всего. Здесь, в «Юнайтед», я чувствую себя как дома — это позволяет мне показывать мою лучшую игру», — заявил игрок.

Французский полузащитник «МЮ» Поль Погба, который в поединке отметился одним забитым мячом, подчеркнул, что выход в финал еще не оформлен — в ответном поединке может произойти все что угодно, однако «Манчестер Юнайтед» постарается провести матч на таком же уровне.

«Результат положительный, но дело еще не закончено. Нужно сохранять концентрацию и сыграть второй матч с тем же настроем. В первом тайме мы допустили две ошибки и пропустили два мяча. В перерыве мы сказали себе, что будем играть проще и постараемся исправить ситуацию. Все были мотивированы, заряжены на борьбу и хотели забить как можно больше мячей», — подытожил Погба.