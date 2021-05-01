«Может, пойти работать?» Чего не хватает биатлонистке Васильевой

Маргарита Васильева ударно дебютировала за сборную России в 2018 году и даже взяла золото в эстафете на чемпионате мира, но после этого последовала череда скандалов.

Независимое агентство антидопингового тестирования (ITA) установило, что российская биатлонистка пропустила три допинг-теста за 12 месяцев, что является нарушением антидопинговых правил и очевидным поводом к дисквалификации. Драма для Васильевой оказалось в том, что тестирование она проигнорировала по собственной ошибке: спортсменка банально не разобралась с заполнением данных в системе ADAMS и, ко всему прочему, еще неправильно указала свое местонахождение в системе.

В Союзе биатлонистов России назвали оправдания Васильевой «инфантилизмом» и в целом не скрывали, что вина лежит полностью на ней. Позднее стало известно, что Васильева не знала точное количество своих «флажков», поскольку Международный союз биатлонистов никого об этом не уведомил, но, несмотря на то что IBU свою ошибку признал, на окончательное решение о дисквалификации это не повлияло — Васильеву отстранили на полтора года, то есть два зимних сезона.

17 февраля 2021 года срок дисквалификации подошел к концу, Васильева планировала выступить на чемпионате России, но за день до окончания отстранения серьезно заболела — ей диагностировали пневмонию. Как следствие, турнир она была вынуждена пропустить. Накануне 29-летняя биатлонистка вновь напомнила о себе.

В Instagram-stories спортсменка сообщила, что ее зарплата за апрель составила 10 тысяч рублей. На видео, которое опубликовала Васильева, она плакала.

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Дальше от Васильевой последовало еще несколько публикаций.

«Когда ты работаешь по 5,5 часов за 10 тысяч в месяц... Витаминчики не нужны. Может, пойти работать? А как же результат? А может, кредит взять, чтобы выйти из этой ситуации?» – написала Васильева.

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«Грустно», — подписала биатлонистка свое фото, опубликованное уже на следующий день.

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Как оказалось, оклад Васильевой составляет не 10 тысяч рублей, а 25. По крайней мере, об этом заявили в региональном центре спортивной подготовки «Академия биатлона»

«Согласно положения об оплате труда, заработная плата спортсменам выплачивается два раза в месяц: 25 числа — аванс, 10 числа следующего месяца — полный расчет. 25.04. Маргарита Васильева получила аванс в размере 10 тысяч рублей, 07.05 со спортсменкой будет произведен полный расчет за апрель. В итоге за весь месяц она получит 25 тысяч рублей», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте министерства спорта Красноярского края.

Также в тексте отмечается, что оплата труда спортсменов напрямую зависит от показанных ими достижений, а, поскольку Васильева не принимала участие в соревнованиях после окончания дисквалификации и была принята на работу 1 апреля, то не может рассчитывать на денежные надбавки за спортивные результаты, так как сезон официально завершен.

От Васильевой дополнительных комментариев не последовало, зато на счет спортсменки в социальных сетях появились многочисленные сообщения. Люди, комментирующие ситуацию, разделились на два лагерях: одни призывали биатлонистку быть скромнее, учитывая среднюю заработную плату по стране, а другие разделяли чувства спортсменки и сетовали на такие же обстоятельства в их жизни. Не остался в стороне и комментатор Дмитрий Губерниев, указавший на то, что Васильева сама себя поставила в такое положение.

«На 25 тысяч у нас полстраны так живет. Ей сейчас нужно стиснуть зубы и показать результат. Попадет в сборную команду – встанет на нормальные деньги. Жалеть я ее не буду, как и всех спортсменов. У них все хорошо. Если Маргариту что-то не устраивает, она может пойти работать.

Жизнь – тяжелая штука. Нужно было допинг-тесты вовремя сдавать, и все бы у нее было хорошо. У нас люди на чемпионатах России получают хорошие деньги, да не теннисные и не футбольные, но тоже приличные. В стране есть много других людей, которым трудно и которым нужна помощь. Это точно не Маргарита Васильева», – приводит слова журналиста «СЭ».

Высказалась по этому поводу и тренер Васильевой Людмила Панова. Она подтвердила, что сейчас ее подопечная получает 25 тысяч рублей, а на увеличение оклада необходимо время. При этом проблем с подготовкой к сезону у спортсменки, по словам Васильевой, возникнуть не должно — в тренировочный процесс, пропитание и проживание вкладывается «Академия биатлона».

«Академия биатлона» – бюджетная организация. Существует положение о заработной плате, сейчас она будет получать «голую» ставку. Надбавки спортсменам положены за показанный результат по ходу сезона. Поскольку она год не работала и только недавно была вновь принята, в первые два месяца у нее не может быть премиальных надбавок.

Если у спортсмена высокие результаты, то набирается приличная сумма, а сейчас получается, что 25 тысяч – это «голая» ставка в академии. Чтобы она повысилась, нужно время»,

— цитирует Панову ТАСС.

В ближайших планах у Васильевой — отбор на летний чемпионат мира и попадание на зимние этапы Кубка IBU. После выздоровления биатлонистка уже приступила к тренировкам.