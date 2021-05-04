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Вся надежда на РФС: «Оренбург» практически лишился шансов на попадание в РПЛ

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Клубы РПЛ проголосовали против выдачи лицензии «Оренбургу»

Общее собрание клубов Премьер-лиги проголосовало против выдачи лицензии РПЛ «Оренбургу», занимающему второе место в Олимп-ФНЛ. Лицензию , вероятно, не получит и идущая четвертой владикавказская «Алания». Проблемы есть и у других представители топ-4 — «Крыльев Советов» и «Нижнего Новгорода». «Газета.Ru» рассказывает о сложностях лучших клубов второго эшелона российского футбола.

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Все против «Оренбурга»

«Оренбург», занимающий за два тура до окончания чемпионата Олимп-ФНЛ второе место в турнирной таблице и имеющий четырехочковое преимущество перед ближайшим преследователем, «Нижним Новгородом», вероятно, не попадет на следующий сезон в Премьер-лигу.

Несмотря на то что от возвращения в элиту российского футбола по спортивному принципу оренбуржцев отделяет только одна победа, у клуба есть серьезные проблемы с лицензированием.

Домашний стадион в Оренбурге вмещает всего семь тысяч зрителей и не соответствует стандарту Российской премьер-лиги. Руководство клуба обещает, что реконструкция «Газовика» будет закончена летом следующего года и просит выдать лицензию в порядке исключения.

Проблема оренбуржцев еще и в том, что для получения лицензии от Российского футбольного союза стадион клуба должен находиться в регионе его прописки, а там соответствующих статусу арен не имеется.

4 мая состоялось общее собрание РПЛ, на котором клубы проголосовали по вопросу лицензирования «Оренбурга», и за высказался только «Урал», в то время как «Сочи» и «Химки» воздержались, а все остальные проголосовали против.

По информации журналиста Сергея Егорова, «Зенит», в связях с которым «Оренбург» неоднократно обвиняли во время выступления клуба в Премьер-лиге, тоже был не против выдачи лицензии, но решил проголосовать против, когда стало понятно, что большинство не на стороне нынешнего представителя ФНЛ.

Теперь единственным шансом получения лицензии для клуба остается бюро исполкома РФС, которое может вынести вопрос лицензирования «Оренбурга» на собственное рассмотрение и предоставить разрешение на участие в РПЛ в новом сезоне в порядке исключения.

Потенциальная отмена стыков

Но не только у «Оренбурга» проблемы с получением лицензии. Похожая ситуация и у владикавказской «Алании», в данный момент занимающей в ФНЛ четвертое место, а значит, попадающей в стыковые матчи за повышение в классе.

По информации «Спорт-Экспресса», из-за ужесточившихся требований РФС «Алания» также не получит лицензии на игру в РПЛ, так как в Северной Осетии отсутствует стадион необходимой первой категории.

Если «Оренбург» и «Алания» действительно не получат лицензий от РФС, то в Премьер-лигу напрямую выйдет располагающийся сейчас в таблице третьим «Нижний Новгород», а по правилу приоритета финиширующие в РПЛ на 13-м и 14-м местах команды сохранят свои места в элите без стыков.

Правда, для реализации этого сценария необходимо, чтобы «Алания» сохранила свое четвертое место, с которого на финише сезона владикавказцев еще могут потеснить московское «Торпедо» и калининградская «Балтика».

Проблемы лидеров

И хотя у «Крыльев Советов» и «Нижнего Новгорода» нет таких проблем, как у «Оренбурга» с «Аланией», у них тоже не все гладко.

Например, самарцы пока никак не могут прийти к соглашению о продлении контракта с нападающим Иваном Сергеевым, который, перебравшись в начале сезона в команду из «Торпедо», в 39 играх за «Крылышки» отметился 37 забитыми мячами и является лучшим бомбардиром Олимп-ФНЛ.

«Когда мы приходили в клуб, большую роль в переговорах сыграл Павел Андреев. Он принимал серьезное участие в формировании команды. У нас было четкое понимание, куда мы идем, в каком составе будет играть команда. Мы понимали философию клуба, в какой футбол будет играть команда, стратегию. А на данный момент это понимание у нас отсутствует, — рассказал «Чемпионату» представитель игрока Юрий Штромбергер.

По его словам, сейчас Сергееву предложили контракт с повышением зарплаты, но в договоре есть пункты, которые его не устраивают.

«Поэтому хочется, чтобы журналисты и болельщики не дергали Ваню с вопросами по контракту, а руководство начало предлагать новый контракт и выходить на разговор буквально пять дней назад. Непонятно, почему нельзя было это сделать раньше. Может, не верили в него, не знаю. Но нас не устраивает, что руководство начинает дергать нас перед финалом Кубка России. Зачем? Впереди важный матч. Потом уже будем вести все переговоры»,

— подчеркнул Штромбергер.

Что до «Нижнего Новогорода», то уверенно занимающий третью строчку в таблице клуб за два тура до финиша объявил об отставке главного тренера Роберта Евдокимова, работавшего с командой с 2019 года.

Причём инициатором прекращения отношений был именно клуб, но оформлен разрыв контракта был по соглашению сторон.

Исполняющим обязанности наставника нижегородцев уже назначен 42-летний Антон Хазов, известный по выступлениям за московское «Динамо», «Шинник» и «Волгу» в РПЛ.

В «Нижнем Новогороде» он занимал должность руководителя программы развития молодежного футбола, но при этом никогда еще не был главным тренером ни в одном клубе.

Вероятно, решение о расставании с Евдокимовым было принято из-за последних неудач команды, в результате которых находившийся практически весь сезон в топ-2 «Нижний Новгород» пропустил на второе место «Оренбург» и почти лишился шансов его догнать.