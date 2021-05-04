Португалец вместо немца: «Спартак» может возглавить Руй Витория

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
АрсеналСпартак М
1:2
закончен
Германия / Бундеслига
МайнцГерта
1:1
закончен
Англия / Премьер-лига
Вест Бромвич АльбионВулверхэмптон
1:1
закончен
БёрнлиВест Хэм Юнайтед
1:2
закончен
Италия / Серия А
ТориноПарма
1:0
закончен
Испания / Примера
СевильяАтлетик Б
0:1
закончен
U18 ЧМ / 2021
Россия U18Беларусь U18
5:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Флорида ПантерзДаллас Старз
5:4 (ОТ)
закончен
Баффало СэйбрзНью-Йорк Айлендерс
4:2
закончен
Нью-Джерси ДэвилзБостон Брюинз
0:3
закончен
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
3:6
закончен
Филадельфия ФлайерзПиттсбург Пингвинз
7:2
закончен
Каролина ХаррикейнзЧикаго Блэкхоукс
5:2
закончен
Коламбус Блю ДжекетсНэшвилл Предаторз
3:4 (ОТ)
закончен
Монреаль КанадиенсТоронто Мэйпл Лифс
3:2 (ОТ)
закончен
Оттава СенаторзВиннипег Джетс
2:1
закончен
Сент-Луис БлюзАнахайм Дакс
3:1
закончен
Миннесота УайлдВегас Голден Найтс
6:5
закончен
Аризона КойотсЛос-Анджелес Кингз
2:3
закончен
Ванкувер КэнаксЭдмонтон Ойлерз
3:5
закончен
Сан-Хосе ШарксКолорадо Эвеланш
4:5 (ОТ)
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Вашингтон УизардсИндиана Пэйсерс
154:141
закончен
Детройт ПистонсОрландо Мэджик
112:119
закончен
Нью-Орлеан ПеликансГолден Стэйт Уорриорз
108:123
закончен
Атланта ХоуксПортленд Трэйл Блэйзерс
123:114
закончен
Мемфис ГриззлизНью-Йорк Никс
104:118
закончен
Чикаго БуллзФиладельфия Сиксерс
94:106
закончен
Лос-Анджелес ЛейкерсДенвер Наггетс
93:89
закончен
Юта ДжазСан-Антонио Спёрс
110:99
закончен
Лига чемпионов
Манчестер Сити ПСЖ
0:0
1 тайм
НХЛ / регулярный чемпионат
Баффало СэйбрзНью-Йорк Айлендерс
02:00
Нью-Джерси ДэвилзБостон Брюинз
02:00
Филадельфия ФлайерзПиттсбург Пингвинз
02:00
Каролина ХаррикейнзЧикаго Блэкхоукс
02:00
Ванкувер КэнаксЭдмонтон Ойлерз
05:00
Евролига
Анадолу Эфес Реал Мадрид
88:83
закончен
ЦСКА Фенербахче
online
Олимпия Милан Бавария
21:20
1 четверть
Барселона Зенит
2:2
1 четверть
НБА / регулярный чемпионат
Кливленд КавальерсФиникс Санз
02:00
Детройт ПистонсШарлотт Хорнетс
02:00
Милуоки БаксБруклин Нетс
02:30
Майами ХитДаллас Маверикс
03:00
Нью-Орлеан ПеликансГолден Стэйт Уорриорз
03:00
Оклахома-Сити ТандерСакраменто Кингз
03:00
Лос-Анджелес КлипперсТоронто Рэпторс
05:00
Лига чемпионов
Челси Реал Мадрид
22:00
Олимп ФНЛ
Спартак-2Крылья Советов
12:00
Украина / Премьер-лига
Динамо КМариуполь
14:00
Днепр-1Заря
19:00
ВорсклаДесна
19:00
АлександрияКолос
19:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Тампа-Бэй ЛайтнингДаллас Старз
02:00
Оттава СенаторзМонреаль Канадиенс
02:00
Нью-Йорк РейнджерсВашингтон Кэпиталз
02:00
Коламбус Блю ДжекетсНэшвилл Предаторз
02:00
Сент-Луис БлюзАнахайм Дакс
03:00
Миннесота УайлдВегас Голден Найтс
03:00
Калгари ФлэймзВиннипег Джетс
04:30
Сан-Хосе ШарксКолорадо Эвеланш
04:30
Аризона КойотсЛос-Анджелес Кингз
05:00
НБА / регулярный чемпионат
Орландо МэджикБостон Селтикс
02:00
Кливленд КавальерсПортленд Трэйл Блэйзерс
02:30
Атланта ХоуксФиникс Санз
03:00
Индиана ПэйсерсСакраменто Кингз
03:00
Хьюстон РокетсФиладельфия Сиксерс
03:00
Миннесота ТимбервулвзМемфис Гриззлиз
03:00
Милуоки БаксВашингтон Уизардс
03:00
Денвер НаггетсНью-Йорк Никс
04:00
Юта ДжазСан-Антонио Спёрс
04:00
Развернуть

Португалец вместо немца: «Спартак» может возглавить Руй Витория

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Руй Витория может сменить Тедеско в «Спартаке»

Московский «Спартак» определился с новым главным тренером. По информации источника из клуба, новым наставником красно-белых станет португалец Руй Витория, который, вероятно, уже подписал контракт с десятикратными чемпионами России.

Скопировать ссылку

Новый тренер для «Спартака»

Московский «Спартак» продолжает упорную борьбу за второе место в Российской премьер-лиге и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. После крупного поражения «Локомотива» от «Зенита» (1:6) и собственной выездной победы в Туле над «Арсеналом» (2:1) красно-белые вернулись на вторую позицию.

Теперь для гарантированного финиша с серебряными медалями им нужно обыграть на своем поле «Химки» и потом в гостях грозненский «Ахмат».

При этом главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, еще в декабре объявивший о том, что не будет продлевать истекающий летом контракт, по-прежнему решительно настроен на уход, хотя и работает в полную силу.

Призывы убедить немецкого специалиста остаться по весне раздаются и со стороны футбольных экспертов, и от ветеранов и болельщиков «Спартака», да и игроки не раз в интервью говорили, что очень хотели бы продолжения работы под руководством тренера.

Однако, похоже, что все попытки сохранить ярко проявившего себя за полтора сезона в России наставника так и не возымели эффекта.

Глава медиа-департамента московского клуба Антон Фетисов несколько раз подтверждал ведение переговоров с опытными иностранными наставниками, таинственно сообщая о наличии узкого круга отобранных кандидатов.

4 мая информационное пространство вокруг «Спартака» в очередной раз переполнилось слухами о новом тренере для красно-белых, причем на этот раз было названо много конкретных фамилий.

Сначала Sport24 выложил информацию, что главный кандидат на пост в столичной команде — португалец Леонарду Жардим, известный по довольно успешной работе с «Монако», который он приводил к победе в Лиге 1 в конкуренции с ПСЖ и к полуфиналу Лиги чемпионов.

Ранее его имя уже муссировалось в прессе применительно к поискам спартаковцев, но тогда говорилось, что он требует колоссальные €6 млн в качестве годового оклада — и это было камнем преткновения.

На этот раз было названо и имя запасного варианта на случай, если переговоры с Жардимом все-таки сорвутся. Вторым кандидатом, согласно данным СМИ, является 46-летний чешский специалист Индржих Трпишовски, построивший очень яркую пражскую «Славию» и продолжающий работать с ней.

Правда, несколько позже «Чемпионат» сообщил, что основной кандидат на пост наставника в «Спартаке» -— другой португалец, Руй Витория, прославившийся своей многолетней работой с лиссабонской «Бенфикой», а в декабре прошлого года покинувший «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.

По информации от источника «Газеты.Ru» в московском клубе, новым главным тренером красно-белых действительно станет Руй Витория, который даже уже подписал договор с клубом.

При этом с объявлением в «Спартаке» спешить не будут, поскольку не хотят сбивать команду на финишной прямой борьбы с «Локомотивом» за второе место в РПЛ.

Кто такой Руй Витория

51-летний Руй Витория — специалист, сделавший себе в 2010-х годах имя в мировом футболе.

Сам он в молодости был футболистом, но при этом выступал только за португальские команды, так ни разу и не поднявшись даже во второй по статусу национальный дивизион.

Зато как тренеру ему удалось проявить себя очень ярко. Начав с молодежной командой «Бенфики», он в 2006 году принял клуб третьего эшелона «Фатима» и через три сезона смог вывести его во вторую по статусу португальскую лигу.

После этого в сезоне-2010/11 он получил повышение в элиту, где принял середнячка «Пасуш де Ферейру» и сразу же добрался с ним до финала национального Кубка, пусть в нем и уступил «Бенфике».

Успехи специалиста были оценены в несколько более сильной «Витории» из Гимарайнша, и уже с этой командой он в 2013 году стал обладателем Кубка страны, разбив в решающем поединке ту же «Бенфику».

Интересно, что для «Витории» это был всего второй трофей в клубной истории, причем первый по-настоящему турнирный, поскольку до того клуб один раз выигрывал национальный Суперкубок, выиграв в одном матче.

Ну а после этого в 2015 году он принял «Бенфику», с которой сразу же дважды подряд выигрывал национальный чепмионат и один раз Суперкубок Португалии.

При Руе Витории «орлы» играли в яркий атакующий футбол, где-то даже слишком увлекаясь созиданием на чужой половине. Такой стиль должен понравиться требовательным спартаковским болельщикам.

Уйдя из «Бенфики» в 2019 году после занятого второго места (вслед за «Порту»), Витория отправился в Саудовскую Аравию, где принял чемпионский «Ан-Наср», с которым финишировал вторым в чемпионате.

Зимой он ушел из клуба и говорил, что хочет вернуться к работе в Европе. Очевидно, «Спартак» с шансами на внутренние титулы и перспективой играть в еврокубках соответствует амбициям специалиста, которому снова есть что доказывать.

Но в ближайших двух турах, если информация о подписанном контракте действительно верна, Витория будет страстным болельщиком красно-белых, ведь разница между вторым и третьим местами — это разница между шансом на группу Лиги чемпионов и как минимум группу Лиги Европы и Лигой конференций.