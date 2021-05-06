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Самосуд в НХЛ: «Рейнджерс» травмировали обидчика Панарина

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Хоккеисты «Рейнджерс» и «Вашингтона» устроили массовую драку

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз» побили рекорд НХЛ по количеству драк в начале матча — за первые пять минут они сошлись в бою на кулаках шесть раз и получили за первый период в сумме 100 минут штрафа. Таким образом «Рейнджерс» отомстили «столичным» за Артемия Панарина, который был избит и травмирован в прошлом матче канадцем Томом Уилсоном. Сам Уилсон не смог закончить встречу с «Рейнджерс».

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Матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон» превратился в настоящее ледовое побоище. Шесть драк за стартовые пять минут встречи, 25 удалений в сумме и больше 120 минут штрафа — такого в НХЛ не было никогда.

Взаимная ненависть команд объяснима: в их предыдущей игре, которая состоялась совсем недавно, 4 мая, произошла массовая драка, в ходе которой канадский нападающий «Вашингтона» Том Уилсон ударил лежавшего на льду Павла Бучневича, а также бросил головой вниз Артемия Панарина, предварительно сбив с него шлем.

Главный тренер «синерубашечников» Дэвид Куинн, руководство клуба, спортивная пресса и фанаты НХЛ в соцсетях в один голос требовали дисквалификации Уилсона. Однако департамент по безопасности игроков лиги решил ограничиться штрафом в $5 тысяч для хоккеиста «Вашингтона».

«Рейнджерс» тогда выпустили официальное заявление, в котором возмутились подобным решением и назвали Уилсона «рецидивистом с длинной историей». Также стало известно, что в ходе избиения канадец нанес Панарину травму нижней части тела, из-за чего россиянин выбыл из строя до конца сезона. В тот момент стало понятно, что следующий матч «Нью-Йорка» и «Вашингтона» будет жестоким.

Едва был дан сигнал к началу матча, как хоккеисты побросали клюшки и кинулись в бой.

Образовались три пары дерущихся: нападающий «Вашингтона» Гарнет Хэтэуэй завалил на лед форварда «Рейнджерс» Филлипа Ди Джузеппе и принялся разбираться с ним «в партере»; Карл Хагелин сошелся «в стойке» с другим нападающим «Нью-Йорка» Колином Блэквеллом; Кевин Руни дисциплинированно выиграл стартовое вбрасывание, однако поиграть в хоккей ему не дали: форвард «Вашингтона» Ник Дауд тут же схватил его за руки и потащил в схватку.

После разбирательств все шестеро получили по пять минут штрафа и отправились на скамейку штрафников. Однако успокоиться игра не успела, поскольку на площадке показался ненавистный «рейнджерам» Том Уилсон.

Он успел сделать лишь несколько движений с шайбой, и на него тут же налетел защитник «Нью-Йорка» Брендан Смит. Однако силы были неравны: опытный Уилсон крепко схватил соперника левой рукой близ шеи, а правой нанес множество ударов — это больше напоминало избиение, чем драку.

После стычки оба были отправлены в штрафбокс на пять минут, однако вскоре Уилсон получил еще одно удаление на десять минут — за словесные разборки с Кевином Руни, издевательски спародировавшим позу Конора Макгрегора, которой канадец провоцировал «Рейнджерс» в прошлом матче.

После отбытия своих штрафных минут Уилсон на льду больше не появился: «Вашингтон» объявил о травме верхней части тела нападающего. Однако матч продолжил напоминать бойню и без участия скандального канадца.

В первом периоде состоялись еще два ярких поединка: Энтони Битетто и Райан Строум («Рейнджерс») сошлись в бою на кулаках с Михаэлем Раффлем и Ларсом Эллером («Вашингтон»).

Активно нарывался на неприятности и Павел Бучневич, пострадавший в прошлом матче от Уилсона. При любой возможности россиянин врезался в игроков «Вашингтона» и схлопотал два удаления еще в первом периоде. А в начале второго он устроил рукопашную схватку с Энтони Мантой, которому зарядил черенком клюшки в лицо. За это Бучневича удалили до конца матча.

Хоккей на этом фоне отошел на второй план, однако во втором и третьем периоде команды сподобились на пять шайб, и «Вашингтон» одержал победу со счетом 3:2, реализовав два большинства и один раз поразив пустые ворота.

Примечательно, что все три гола забил Ти Джей Оши, а ассистентским хет-триком отличился россиянин Дмитрий Орлов.

Это первый случай в карьере отечественного защитника, когда он отдал три голевых передачи в одном матче НХЛ. Кроме того, Орлов превзошел отметку в 200 очков в лиге — теперь в его активе 201 балл (45 голов + 156 ассистов).

Что касается «Рейнджерс», то их это поражение не способно сильно расстроить, поскольку команда уже лишилась математических шансов на выход в плей-офф после предыдущего проигрыша «Вашингтону». Так что основной целью на эту игру было отомстить «столичным» за Панарина и показать Уилсону, что избежать наказания ему все же не удастся.

По сути, НХЛ спровоцировала обе команды своим решением не давать канадцу дисквалификацию за агрессию в прошлом матче.