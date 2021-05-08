«Особенный игрок»: Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»

Кирилл Капризов за несколько матчей до завершения регулярного чемпионата в НХЛ сделал заявку на «Колдер Трофи», пока его главный конкурент Джейсон Робертсон из «Далласа» уже пять игр заканчивает без голов. 23-летний россиянин и до этого был основным претендентом на приз лучшему новичку сезона, учитывая его влияние на игру «Миннесоты», а теперь это мнение только укрепилось.

«Уайлд» этой ночью встречались с «Анахаймом», для которого сезон закончится уже совсем скоро — «Дакс» третий год подряд не сумели пробиться в плей-офф. Но бой «Миннесоте» «утки» дать сумели.

Макс Комтуа открыл счет в начале матча, но менее чем через минуту «дикари» равенство восстановили: снова сработала связка Матс Цуккарелло — Капризов, выведшая на гол Виктора Раска.

OPE SUP RASKY pic.twitter.com/LOaplmYRUQ — x - Minnesota Wild (@mnwild) May 8, 2021

После этого команды еще дважды обменялись голами, а передача Александра Волкова, набравшего 13 (6+7) очков в сезоне, позволила «Дакс» перевести встречу в овертайм при счете 3:3. Там, впрочем, играть долго не пришлось:

Капризов уже на 17-й секунде дополнительного периода со своей половины льда протащил шайбу до зоны чужого круга вбрасываний, сделал бросок из-под защитника, но шайба угодила во вратаря, который ее не успел зафиксировать, а форвард «Миннесоты» тем временем снова оказался расторопнее игроков соперника и первым сыграл на добивании, установив окончательный счет — 4:3.

«Он – особенный игрок. Каждый раз, когда получает шайбу, то ты буквально чувствуешь, что Кирилл может с ней сотворить что-то невероятное. И вся арена это чувствует. Без разницы, против кого играет Капризов, кто его опекает. Он создает множество голевых моментов, и это для «Миннесоты» очень здорово», – приводит слова Эрикссона русскоязычная версия сайта НХЛ.

Впоследствии Капризов, забивший 11 голов в последних 11 матчах и набравший очки в пятом матче подряд, что является повторением его личного рекорда результативной серии в НХЛ, был признан второй звездой встречи. Теперь на его счету 49 (27+22) набранных очков в сезоне — среди россиян только у Артемия Панарина из «Рейнджерс» больше, но Капризов при этом лучший российский снайпер сезона. Кроме того, Капризов, превзойдя достижение Филипа Кубы начала 2000-х, стал новым рекордсменом «Уайлд» по передачам в дебютный сезон. А отрыв от Робертсона составляет уже шесть баллов.

«Сент-Луис» в овертайме уступил «Вегасу» со счетом 3:4, но одного очка «Блюз» хватило, чтобы обеспечить себе место в списке претендентов аа Кубок Стэнли.

Это значит, что нападающий «музыкантов» Владимир Тарасенко, который должен был поехать на чемпионат мира со сборной России, национальной команде в Латвии не поможет.

29-летний россиянин, напомним, вернулся в состав «Блюз» лишь два месяца назад, восстановившись после тяжелой травмы. За 24 проведенных матча Тарасенко набрал 14 (4+10) очков. Сейчас он пропускает вторую игру кряду из-за другого повреждения, но, как ожидается, оно серьезного характера не носит.

Александр Овечкин во второй раз в карьере пропускает десять матчей в сезоне НХЛ, а его «Вашингтон» уступает в гонке за первое место в Восточном дивизионе «Питтсбургу», а рядом еще и «Бостон».

Сегодня у «Кэпиталз» прервалась серия из двух побед подряд — команда дома проиграла «Филадельфии» со счетом 2:4. Единственным россиянином в составе «столичных» был защитник Дмитрий Орлов. А вот Евгений Кузнецов и Илья Самсонов пропускали встречу по дисциплинарным причинам, опоздав на собрание команды. Теперь оба игрока попали еще и в COVID-протокол.

Также пропускал матч и скандалист Том Уилсон, который, похоже, и правда получил травму после драки с игроками «Рейнджерс».

No sign so far of Alex Ovechkin (lower body), Evgeny Kuznetsov (COVID protocol), Samsonov (disciplinary/unknown) for the Capitals morning skate.



Tom Wilson (upper body), Justin Schultz (non-Covid illness) and Tom Wilson (upper body) are on the ice. — Tom Gulitti (@TomGulittiNHL) May 7, 2021

«Даллас» продолжает борьбу за попадание в плей-офф и выиграл после пяти поражений кряду. А обыграли «Старз» не кого-то, а действующего обладателя Кубка Стэнли «Тампу» — 5:2.

Героем встречи и всего игрового дня стал форвард Джо Павелски, набравший в победном для «Далласа» матче 4 (2+2) очка. Немалый вклад в успех команды внес и голкипер Антон Худобин, отразивший 25 из 27 бросков по своим воротам. А вот его коллега по амплуа Андрей Василевский из «Лайтнинг» участия в игре не принимал. В последнее время все чаще ходят разговоры о том, что вратарь «молний» не только фаворит за «Везину», но и будет одним из основных претендентов на «Харт Трофи». А взаимосвязь его отсутствия и результатов «Тампы» действительно становится видна все отчетливее.

Новость о том, что Василевский не выйдет в старте в игре с «Далласом», удивила даже поклонников «Старз», которые допускали, что теперь их команда получит психологическое преимущество. В социальных сетях в каждом втором посте о поражении «Тампы» — упоминание Василевского.

Not putting all this on Curtis McElhinney.

When have you seen Tampa give up 3 breakaway in a period with Andrei Vasilevskiy in net? — Bruce LeVine (@BruceLeVinePuck) May 8, 2021

«Детройт» и «Коламбус» уже оба лишились шансов на место в плей-офф и завершают сезон. Очная встреча команд обернулась яркой перестрелкой, закончившейся со счетом 5:2 в пользу «Ред Уингз».

По ходу встречи «Детройт» уступал 0:2, но во втором периоде игру переломил. В конце матча нападающий «крыльев» Владислав Наместников в течение полутора минут оформил дубль, умудрившись дважды забить в пустые ворота. Россиянин отметился голом впервые с марта, это его 17-е (8+9) очко в сезоне. Но на чемпионат мира, как сообщалось ранее, он точно не поедет.

Зато имеет шансы получить вызов в национальную команду защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков. Он, кстати, в последних двух матчах сделал три ассиста.

«Аризона» прервала серию из трех поражений подряд, на выезде обыграв «Сан-Хосе» со счетом 5:2. И те, и другие в плей-офф уже не попадают, зато Иван Чехович, дебютировавший за «Шаркс» в конце апреля, сумел отметиться первым результативным действием в НХЛ — на счету 22-летнего россиянина голевая передача.