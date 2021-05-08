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Поражение имени Гончаренко: ЦСКА растоптал «Краснодар»

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ЦСКА одержал волевую победу над «Краснодаром»

ЦСКА обыграл «Краснодар» и сохранил математические шансы на попадание в еврокубки. Южане, возглавляемые Виктором Гончаренко, могли увезти из Москвы три очка, но сами подарили армейцам победу.

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После того, как московское «Динамо», сыгравшее вничью с «Локомотивом», официально лишилось шансов на попадание в еврокубки, с подобной угрозой столкнулся еще один столичный клуб — ЦСКА. У армейцев концовка сезона выдалась по-настоящему провальной: вылет из Кубка России и обидное поражение в дерби со «Спартаком», которое отбросило красно-синих ближе к середине турнирной таблицы. Чтобы сохранить математические шансы на еврокампанию в следующем сезоне, подопечным Ивицы Олича было необходимо обыграть «Краснодар».

У «быков» нынешний сезон, несмотря на неплохой дебют в Лиге чемпионов, также стал провальным, причем даже больше, чем у красно-синих. С еврокубками южане попрощались уже давно, и если была у них цель забрать три очка из Москвы, то только из-за Виктора Гончаренко, уволенного из ЦСКА еще в конце марта.

Белорусский тренер хоть и не говорил ни о какой обиде на свой бывший клуб, но реваншистских настроений его подопечные не скрывали, с первых же минут задавив армейцев. Уже в дебюте встречи южане могли открыть счет, когда при четвертом подряд угловом едва не заставили Игоря Дивеева срезать мяч в собственные ворота. Около двадцати минут «Краснодар» прессинговал ЦСКА, не давая москвичам толком выйти со своей половины поля, и своего гости все же добились.

Кристоффер Олссон перехватил передачу Наира Тикнизяна и организовал контратаку с участием Маркуса Берга и Алексея Ионова, которые быстро вывели Виктора Классона на ударную позицию. Защитники красно-синих прозевали шведского хавбека в своей штрафной, и тот ошибкой армейцев воспользовался с удовольствием, расстреляв Игоря Акинфеева, у которого не было никаких шансов на спасение.

Казалось, что на фоне такого давления и успеха «Краснодар» лишь продолжит нагнетать на оборону армейцев, однако хозяева довольно быстро отыгрались. Иван Обляков классно выкатил мяч под удар Чидере Эджуке, который, поймав защитника на паузе, пробил точно в дальний нижний угол ворот Матвея Сафонова.

Этот гол стал, пожалуй, ключевым в матче, ведь после него ЦСКА полностью перехватил инициативу и преобразил ее в успех уже во втором тайме.

Сначала армейцы заставили Юрия Газинского грубо ошибиться в центре поля, после чего Эджуке вывел Саломона Рондона один на один с Матвеем Сафоновым. Венесуэлец немного коряво, но все же голкипера с защитником «Краснодара» обыграл и прострелил на пустые ворота, где с метра не промахнулся Федор Чалов. А затем точку поставил Марио Фернандес, который после классной скидки от Виктора Васина вышел на рандеву с вратарем и технично прокинул мяч мимо него.

Впоследствии игроки «Краснодара» уже откровенно психовали — прямо как и Виктор Гончаренко, который на эмоциях когда-то даже сбегал из стана ЦСКА к себе домой в Белоруссию. Это ощущалось и в дисциплине «быков», получавших желтые карточки на ровном месте, и в построениях команды, которые попросту отсутствовали. Будь армейцы чуть более расторопны, то счет на табло мог бы стать крупным. Например, дубль мог оформить Эджуке, слишком легко вошедший в штрафную гостей, но если с дриблингом у нигерийца все в порядке, то точность ударов у него хромает.

В итоге 3:1 — ЦСКА одержал волевую и уверенную победу над «Краснодаром», передав привет Гончаренко, и сохранил математические шансы на попадание в еврокубки.

Для этого красно-синим необходимо в последнем туре обыграть «Динамо» и рассчитывать на поражения «Сочи» и «Рубина», во что, впрочем, верится с трудом, ведь южан ждет встреча с «Химками», а казанцы примут на своем поле стоящий на вылет в ФНЛ «Ротор».