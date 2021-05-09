«Смотреть за ним никогда не надоест»: Капризов выбил 50-е очко в НХЛ

За два дня Кирилл Капризов набрал три очка в матчах с «Анахаймом», одержал две победы в овертайме с одинаковым счетом и установил несколько рекордов.

Только если сутками ранее россиянин сам забрасывал шайбы, то этой ночью исключительно ассистировал. Причем две его результативные передачи получились как под копирку.

Сначала в контратаке при численном большинстве он мягко покатил шайбу на бросок по пустому углу капитану Джареду Сперджену — тому оставалось только подставить клюшку в идеальном моменте.

O Captain pic.twitter.com/8couW10Umg — x - Minnesota Wild (@mnwild) May 9, 2021

А после россиянин не пожадничал, когда выходил один на один с голкипером «Дакс» и отдал на пустые ворота Райану Хартману, не забивавшему больше месяца.

В итоге «Уайлд» одержали волевую победу 4:3 в овертайме — точно такую же, как в прошлом матче с «утками». Капризов завершил игру с показателем полезности +1 и стал второй звездой матча.

«Черт возьми, смотреть за Капризовым никогда не надоест. Болельщики «Миннесоты» наконец-то получили то, что заслужили», — написал журналист Тэйлор Бадж в своем Twitter.

Также 23-летний нападающий обновил личный рекорд по результативной серии в НХЛ, которая теперь насчитывает шесть матчей. Всего у Капризова 51 (27+24) очко за две игры до завершения регулярного чемпионата. Отрыв от главного конкурента за «Колдер Трофи» Джейсона Робертсона увеличился до восьми очков.

«Питтсбург» этой ночью минимально обыграл «Баффало» (1:0). Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин проводил четвертую игру после полуторамесячного отсутствия из-за травмы и не набрал результативных очков, получив всего 13:58 игрового времени, а в последние девять минут не провел ни одной смены из соображений предосторожности. Этот сезон пока определенно на задается у россиянина. А вот его команда обеспечила себе первое место на Востоке после победы над «Сэйбрз» и выиграла чемпионский титул дивизиона впервые с сезона-2013/14.

EAST DIVISION CHAMPS... and just getting started!



For the first time since the 2013.14 season, the Penguins have captured a division title.



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«Вашингтон», снова игравший без Александра Овечкина, Ильи Самсонова и Евгений Кузнецова сумел взять реванш у «Филадельфии».

В матче произошло событие, которое наверняка порадует всех болельщиков «Рейнджерс». Речь идет об обидчике Артемия Панарина и Павла Бучневича Томе Уилсона. Жесткий форвард «столичных», которые в этом сезоне называют едва ли не самым грязным игроком, получил травму уже в первом периоде и на льду больше не появлялся.

Возвращаясь к результату, победу «столичным» в овертайме — 2:1 — принес гол Конора Шири, а одним из ассистентов выступил защитник Дмитрий Орлов, на счету которого показатель полезности +2 и 22 (8+14) очков в сезоне.

wait for it...waaaaait for it pic.twitter.com/KJOE4SwWKe — x - Washington Capitals (@Capitals) May 9, 2021

«Рейнджерс», уже лишившиеся шансов на плей-офф, в свою очередь прервали серию из пяти поражений подряд, обыграв «Бостон» в гостевом результативном поединке со счетом 5:4.

Второй звездой встречи стал как раз Бучневич, отметившийся ассистентским хет-триком и набравший свое 48 (20+28) очко в сезоне.

А его соотечественник и коллега по амплуа Виталий Кравцов забил свой второй гол в НХЛ, в касание классно поразив девятку ворот Туукки Раска.

Kids Inc. getting it DONE. pic.twitter.com/oaL9GYOtcy — New York Rangers (@NYRangers) May 8, 2021

«Из России с любовью», — написал Twitter «синерубашечников» после матча, опубликовав обнимающихся Кравцова и Игоря Шестеркина.

From Russia with pic.twitter.com/a5oBYcxGiL — New York Rangers (@NYRangers) May 8, 2021

«Тампа» потерпела второе поражение подряд, пропустив при этом снова пять шайб. На этот раз «Лайтнинг» «сгорели» в матче с «Флоридой» — 1:5.

Голкипер «молний» Андрей Василевский, предыдущую встречу проведший на скамейке, вышел в старте и отразил 30 бросков. Пять голов он пропускает от «Пантерз» второй раз в сезоне.

Чего не скажешь про Сергея Бобровского, который сделал 28 сейвов, одержал 19-ю победу в сезоне и был признан третьей звездой матча.

ALWAYS hug your goalie pic.twitter.com/ZWiJzeTKpn — x - Florida Panthers (@FlaPanthers) May 9, 2021

«Детройт» в овертайме проиграл «Коламбусу» (4:5), а Евгений Свечников, мотающийся между первой и второй командами «Ред Уингз», сделал голевую передачу. Его младший брат Андрей, игравший параллельно с «Нэшвиллом» за «Каролину» (1:3), провалил свою игру и заработал показатель полезности -3.

What a shot, DK! pic.twitter.com/Lfmh3QmXfp — Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) May 9, 2021

Каждый матч «Эдмонтона» в заключительной части регулярки проходит под девизом «сможет ли Коннор Макдэвид выбить 100 очков?» — ранее это казалось невозможным в укороченной регулярке. Но так оно и случилось в победной игре с «Ванкувером» (4:3): капитан «Ойлерз» забил гол и сделал две результативные передачи, тем самым увеличив количество набранных очков до 100 (32+68) после 53 игр.

Макдэвид — девятый игрок в истории, сумевший набрать 100 очков в регулярном сезоне, и самый быстрый по этому показателю в XXI веке.