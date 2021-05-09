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«Надеюсь, UFC меня не уволит»: ветеран Серроне снова оказался в нокауте

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Мороно нокаутировал Серроне на UFC Vegas 26

В ночь на 9 мая в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC Vegas 26. В со-главном поединке ивента ветеран Дональд Серроне был нокаутирован Алексом Мороно, потерпев пятое поражение подряд, и теперь почти наверняка будет уволен промоушеном.

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Изначально возглавить очередной ивент в Вегасе серии Fight Night должен был поединок бывшего чемпиона Ти Джея Диллашоу, пропустившего больше двух лет из-за допинговой дисквалификации и готового вновь вернуть себе титул, и топового бойца легчайшего веса Кори Сэндхагена, не так давно претендовавшего на титульную схватку. Однако в конце апреля Диллашоу получил травму, и бой пришлось перенести на определенный срок. После этого главным поединком вечера стало женское противостояние Марины Родригес и Мишель Уотерсон, но только формально.

Основное внимание к себе приковывал стоящий вторым по значимости бой. Ветеран UFC Дональд Серроне, шедший на серии из четырех поражений подряд, получил шанс спасти свою карьеру в промоушене в поединке с недооцененным Алексом Мороно, который пока даже не входит в топ-15 рейтинга легкого веса.

В марте Серроне исполнилось 38 лет, и, учитывая количество его поражений за последние несколько лет, вокруг Ковбоя все активнее ходят разговоры о наступившем моменте для пенсии. После боя с Мороно они, надо полагать, только усилятся.

Серроне известен тем, что ему редко удаются стартовые минуты поединка. Но даже на фоне этого Ковбой смотрелся уж слишком неконкурентным для своего куда более молодого соперника: Мороно быстро занял доминирующее положение и всем видом показывал, что не намерен дать бою пройти всю дистанцию. Несколько раз Серроне пытался остудить своего быстрого оппонента в клинче, но лишь пропускал все больше ударов. Менее чем за минуту до конца первого раунда Мороно попаданием в район уха заставил пошатнуться Ковбоя и отойти к сетке, продолжая нещадно добивать того размашистыми панчами, добавляя удары коленом. Результатом этого стал разбитый нос Серроне и уже настоящее выживание с его стороны, но за 20 секунд до гонга, когда для рефери уже слишком очевидной стала неспособность Ковбоя даже минимально защищаться, бой был остановлен. А Мороно впоследствии получил бонус $50 тыс. за выступление вечера.

Это поражение стало пятым подряд для Серроне и четвертым из них — нокаутом. За два года он был нокаутирован Тони Фергюсоном, Джастином Гэтжи, Конором Макгрегором и теперь Мороно. Также был проигранный единогласным решением поединок Энтони Петтису и ничья в поединке с Нико Прайсом, результат которого позднее был отменен из-за положительного теста Гибрида на марихуану. Кстати, четыре с половиной года назад и Мороно дрался с Прайсом, проиграл тому нокаутом, и бой был признан несостоявшимся — тоже из-за следов марихуаны в организме Нико. Но это уже другая история.

Возвращаясь к Серроне, у него за последние четыре года карьеры накопилось девять поражений при всего четырех победах. Еще перед боем с Прайсом глава UFC Дана Уайт намекал, что Ковбой находится в шаге от увольнения в случае еще одного проигрыша. Тогда повезло, что была ничья и результат отменили,

но теперь промоушен, все чаще увольняющий своих ветеранов, наверняка не будет церемониться с легендой.

«Я уверен, что сейчас будет много разговоров о том, что мне пора уйти на пенсию, и сейчас самое время. Но это не входит в мои планы. Я должен что-то придумать. Чувствую, что было тяжело. Надо посмотреть, оценить, понять, что происходит. Я в хорошем расположении духа. Поеду домой, увижу своих сыновей, пообщаюсь с семьей. Отстойный вечер, но надеюсь, что UFC меня не уволит, и вы, ребята, увидите меня снова», — без оптимизма заявил Серроне после боя с Мороно.

Неожиданным еще одним героем Vegas 26 стал первый в истории UFC боец из Гайаны — 33-летний Карлстон Харрис. До перехода в главный бойцовский промоушен мира гайанец всю сознательную карьеру провел в Бразилии и лишь несколько боев провел в Эмиратах — например, в январе побеждал россиянина Сайгида Изагахмаева на ADW UAE Warriors 15. В качестве соперника для дебютного поединка в UFC получил Кристиана Агилеру, который ничем примечательным в мире MMA пока не отметился. В итоге первый бой в США принес Харрису не только победу, но и $50 тыс. бонуса.

В первом раунде гайанец поймал Агилеру на удушение «анаконды», которому американец смог сопротивляться лишь несколько секунд и вырубился.