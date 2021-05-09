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Миранчук снова забил за «Аталанту». Ему помог экс-игрок «Спартака»

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Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Парму»

Алексей Миранчук отметился очередным голом за «Аталанту». Бергамаски поднялись на второе место в турнирной таблице Серии А и, разгромив «Парму», лишили эмильянцев шансов остаться в итальянской элите.

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Пока черно-синяя часть Милана празднует долгожданное чемпионство «Интера», прекратившего гегемонию «Ювентуса», вся остальная Италия следит за другими интригами развязки Серии А. На финишной прямой за путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон борются сразу пять клубов, среди которых «Аталанта», «Наполи», «Милан», «Лацио» и все тот же «Ювентус», который впервые за девять лет рискует выпасть из числа лучших клубов Европы.

«Аталанте» же подобная участь может грозить только теоретически, так как должно произойти что-то невообразимое, чтобы подопечные Джан Пьеро Гасперини не квалифицировались в Лигу чемпионов на следующий год — они должны потерять все возможные очки в оставшихся матчах, где из действительно серьезных соперников их ожидает лишь «Милан».

В последний раз бергамаски проигрывали еще два месяца назад, 8 марта, и уступили они тогда нынешним чемпионам.

В остальном же после этого «Аталанта» лишь дважды потеряла очки, сыграв вничью с «Ромой» и «Сассуоло» (в последнем случае команда Гасперини тем самым гарантировала «Интеру» досрочное чемпионство).

Теперь на пути бергамасков оказалась «Парма», которая боролась за сохранение прописки в итальянской элите. Но разница в классе сказалась, и один из главных клубов Эмилии-Романьи за три тура до конца чемпионата лишился шансов избежать вылета в Серию Б.

Исход встречи стал ясен еще в стартовом тайме, когда первый мяч в ворота желто-синих отправил украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский. Когда же «Парма» предприняла хоть какие-то попытки отыграться, голкипер Луиджи Сепе был вынужден вытаскивать мяч из сетки еще несколько раз после голов Маттео Пессины и оформившего дубль Луиса Мурьеля. Хуан Брунетта и Симон Зом хоть и огорчили голкипера «Аталанты», но от разгрома свою команду не уберегли — надежды «Пармы» отыграться перечеркнул Алексей Миранчук.

Дела у российского полузащитника бергамасков в Италии складываются не слишком удачно, ведь места в основном составе ему за этот сезон так и не нашлось, а потому он вынужден «полировать» скамейку запасных и выходить на поле на 10-20 минут, когда результат в большинстве случаев уже определен. Примерно так произошло и в матче с «Пармой» — 25-летний хавбек вступил в игру на 58-й минуте при счете 2:0 в пользу его команды. Однако даже несмотря на небольшое количество игрового времени, он все же внес вклад в победу своей команды, отметившись голом.

В какой-то степени ему в этом подсобил бывший полузащитник московского «Спартака» Марио Пашалич, который уже имел в активе результативную передачу и едва не стал автором пятого гола в матче. Отыгравшись в контратаке в компенсированное время с Мурьелем, хорват вышел один на один с Сепе, но ни с первого, ни со второго раза пробить голкипера «Пармы» не сумел. В итоге подоспевший вовремя Миранчук мощным ударом в касание отправил мяч точно под перекладину.

Для него этот гол стал четвертым в нынешнем сезоне Серии А. Учитывая, что чистое игровое время Алексея с учетом прошедшего матча в Парме составляет 546 минут, результат вполне неплохой для дебютного года в Европе. Всего же за бергамасков в этом сезоне Миранчук отличился семь раз.

Причём болельщики «Аталанты» результатами россиянина очень довольны.

«Класс, техника и скромность настоящего чемпиона. Миранчук впечатляет. Он выходит на поле и почти всегда забивает. Этот парень заслуживает больше шансов, у него такая же нацеленность на ворота, как и у Мурьеля», — написала один из фанатов черно-синих.

«Миранчук очень силен. Особенно технически. Следующий год будет взрывным для него, если уйдет Иличич. Миранчук совершит великие дела. Он намного превосходит в технике всех остальных игроков «Аталанты» в центре поля», — добавил еще один пользователь Twitter.