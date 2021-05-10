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Эксклюзив

«Спартаку» не простят «ляпсуса»: эксперты — о матче против «Химок»

Гладилин: «Спартаку» необходима победа над «Химками» для попадания в Лигу чемпионов

Московский «Спартак» продолжает борьбу за второе место в турнирной таблице чемпионата России, дающее путевку в Лигу чемпионов. В 29-м туре красно-белые сыграют на своем поле с «Химками» и в случае успеха закрепятся на второй строчке. В интервью «Газете.Ru» ветеран «Спартака» Валерий Гладилин выразил уверенность в победе москвичей, а бывший полузащитник команды Максим Деменко подчеркнул, что именно эта игра станет для 10-кратных чемпионов России определяющей.

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10 мая московский «Спартак» на своем поле примет подмосковные «Химки» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На сегодняшний момент подопечные Доменико Тедеско идут на третьем месте турнирной таблицы национального первенства и сражаются за второе место, которое дает право на попадание в Лигу чемпионов. Красно-белые имеют все шансы закрепиться на второй позиции, потому что «Локомотив», идущий вторым, имеет такое же количество баллов — 53 — и уже сыграл свой матч 29-го тура и потерял очки в борьбе с «Динамо» (0:0).

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что не сомневается в победе московской команды. По его мнению, «Спартак» не должен испытать проблем с «Химками». Кроме того, красно-белые будут держать в уме домашнюю неудачу с «Уфой» — еще одного фиаско на своем поле болельщики не простят, убежден специалист.

«Спартак» сегодня выиграет. Уверенно сейчас ни одна команда не побеждает, это редкие матчи. Думаю, что «Спартак» сильнее, мотивация у него выше. Потому что «Химки» в этом сезоне уже выступили удовлетворительно — может, они даже и не планировали такой результат, но его добились. «Спартак» они могут обыграть, если будут сверхмотивированы — в чем я сомневаюсь. «Спартак» по классу выше, есть исполнительское мастерство.

Красно-белым нужна победа для того, чтобы попасть в Лигу чемпионов, да и болельщики на своем поле им не позволят дать осечку, какая была с «Уфой». Думаю, они не простят второго такого «ляпсуса»,

— заявил Гладилин.

В свою очередь, бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко обратил внимание, что «Спартаку» необходимо решать задачу выхода в Лигу чемпионов. И матч против «Химок» должен в этом помочь. Экс-футболист красно-белых также не исключил, что на игроков подмосковной команды может быть оказано стимулирующее воздействие извне.

«У московского «Спартака» появился шанс после осечки «Локомотива», и он этим шансом воспользовался. Хоть матч в Туле и был тяжелым, но «Спартак» выиграл и теперь максимально будет готовиться к игре с «Химками». Выход в Лигу чемпионов — приоритетная задача для команды. Не секрет, что в футболе бывают моменты, когда команде могут что-то предложить для определенного результата. Но для «Спартака» этот матч будет в любом случае тяжелым, именно в нем все будет решаться. В последнем туре красно-белые играют с «Ахматом» — конечно, и он может навязать борьбу, но главным, мне кажется, будет именно матч с «Химками», — считает Деменко.

Оба эксперта оценили выступление за подмосковную команду нападающего Резиуана Мирзова, который арендован «Химками» у «Спартака». Сам игрок не раз заявлял, что хочет вернуться в стан красно-белых и доказать, что способен на многое, но в СМИ появилась информация, что летом «Спартак» намерен его продать. Гладилин считает, что даже если на этом фоне Резиуан будет играть еще агрессивнее, для обороны «Спартака» это проблемой не станет.

«Не думаю, что Мирзов суперфутболист. Я не видел ни одной яркой его игры против сильных команд. Он хорошо играет с середнячками, равными по силам. Но не помню ни одного матча, где он ярко играл против сильных защитников и забивал.

Возможно, он будет стараться кому-то что-то доказать, но спартаковские защитники его знают очень хорошо, так что проблем с ним не будет», — констатировал эксперт.

Деменко же в свою очередь не сомневается, что Мирзов постарается досадить «Спартаку». Однако он призвал не заострять внимание на одном футболисте, поскольку красно-белые исторически являются раздражителем для любого соперника.

«У Мирзова, однозначно, будет мотивация — тем более, «Спартак» не хочет подписывать с ним новый контракт. Но вообще, игра со «Спартаком» особенная для любой команды, он всегда является раздражителем вне зависимости от того, в каком он состоянии и какой футбол показывает. Я был в команде и видел это изнутри; видел и тогда, когда играл против «Спартака». Да, раньше он постоянно был чемпионом, но и сейчас он держится наверху», — заметил Деменко.

Одним из вопросов, волнующих российскую футбольную общественность, является фигура нового тренера «Спартака». Нынешний наставник команды Доменико Тедеско еще перед зимней паузой в чемпионате России объявил, что покинет пост по окончании сезона. Сейчас СМИ активнее всего сватают в «Спартак» португальца Руя Виторию, который известен по работе с «Бенфикой» — он дважды привел «орлов» к чемпионству.
Валерий Гладилин считает Виторию адекватной заменой Тедеско. По мнению ветерана, Витория может привести красно-белых к трофеям.

«Это хороший специалист, который добивается результата, прежде всего. Выиграл два чемпионата Португалии и Суперкубок.

У Тедеско не было ни одного трофея, человек не знает, как побеждать. А здесь тренер приходит с трофеями, и если он знает, как их добиваться, то неважно, в какой стране работать.

Кроме того, Португалия — футбольная страна. Он возглавлял большую команду с сильными традициями, работал с серьезными футболистами, легионерами, которыми надо уметь руководить. Так что я считаю, что он вполне справится с работой в «Спартаке», — верит Гладилин.

Деменко же не уверен в целесообразности такого назначения. Он выразил сомнение в том, что Витория является хорошим вариантом для москвичей, а также назвал имена специалистов, которые, на его взгляд, лучше всего бы подошли сейчас «Спартаку».

«Для меня Руй Витория — абсолютная загадка. Не знаю, как руководители высматривают специалистов и по каким критериям выстраивают отношения. Да, говорят, он выигрывал трофеи в Португалии, но ничего выдающегося не добился. Возможно, сыграло роль, что он брал трофеи с каждым клубом, но лично мне кажется странным, что иностранному тренеру готовы платить порядка четырех миллионов евро.

Немного тяжело рассуждать, можно лишь высказать свое мнение.

Но я бы предложил остановиться все же на российском специалисте — тот же Курбан Бердыев, тот же Валерий Карпин… Они проявляли себя в чемпионате России, это очень важный фактор.

Все-таки с иностранцем должен работать еще и переводчик, зарубежные тренеры приносят новые системы… Сколько «Спартак» уже ошибался! Хотя тут тоже все неоднозначно: вот Валера Карпин хорошие результаты показывал, но первым ни разу не был. А пришел Дима Аленичев, создал команду, а Массимо Каррера продолжил и стал чемпионом. Но я все-таки сторонник российских специалистов, которые знают наш менталитет», — заключил Деменко.

Матч «Спартак» — «Химки» состоится в понедельник, 10 мая, в Москве и начнется в 19.00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.