Без Смолова и Миранчука: кого Черчесов возьмет на Евро

До старта Евро-2020 остается ровно месяц. Сборная России начнет подготовку к турниру 20 мая, то есть спустя четыре дня после завершения сезона в Российской премьер-лиге.

Расширенный список из 30 игроков, вызванных в состав национальной команды, выглядит следующим образом:

Вратари: Юрий Дюпин («Рубин»), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо» Москва);

Защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев (оба — ЦСКА Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Георгий Джикия («Спартак-Москва»), Андрей Семенов («Ахмат»), Илья Самошников («Рубин»), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Федор Кудряшов («Антальяспор»);

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все — «Локомотив» Москва), Денис Черышев («Валенсия»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако»), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо» Москва), Роман Зобнин («Спартак-Москва»), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Макаров («Рубин»), Магомед Оздоев, Андрей Мостовой, Далер Кузяев (все — «Зенит» Санкт-Петербург);

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак-Москва»).

Также в резервную заявку футболистов, которые могут быть вызваны в сборную тренерским штабом в случае необходимости, вошли: Александр Максименко («Спартак-Москва»), Игорь Смольников, Юрий Газинский (оба — «Краснодар»), Федор Смолов («Локомотив» Москва), Резиуан Мирзов («Химки»), Даниил Лесовой («Динамо» Москва), Дмитрий Чистяков («Зенит» Санкт-Петербург).

Расширенный состав сборной России для подготовки к ЕВРО-2020.



Эти игроки отправятся на учебно-тренировочные сборы, после которых тренерский штаб огласит окончательную заявку на турнир. pic.twitter.com/nzAACNalAN — Сборная России (@TeamRussia) May 11, 2021

Окончательная заявка сборной на чемпионате Европы, напомним, согласно изменению УЕФА, должна состоять из не более чем 26 человек.

Вратарская линия, выбранная штабом Станислава Черчесова, сюрпризов не преподнесла. Разве что оставались сомнения по поводу кандидатур Сафонова и Максименко. Оба футболиста пока так и не дебютировали за основную сборную, но голкипер «Краснодара» с приходом в клуб Виктора Гончаренко окончательно вернулся в стартовый состав и, в отличие от своего визави из «Спартака», выглядит предпочтительнее. Сослан Джанаев, получавший вызовы в последнее время в команду, выбыл из-за травмы до конца сезона, которая, вероятно, не позволит ему сыграть на Евро.

«Максименко можно было бы попробовать взять на какие-то игры, чтобы он увереннее себя почувствовал. Познакомиться, посмотреть, как в коллективе приживется. Здесь есть много нюансов. Хорошо, что молодежь, которая у нас есть, недавно играла на чемпионате Европы, проявляет себя, у них есть шанс попасть в основную сборную. Хорошо играешь в клубе, в «молодежке» — естественно, в главной сборной должны давать шанс. Пусть сейчас и резервный список, но это тоже хорошо — значит, его работа отмечается», — сказал ветеран армейцев Валерий Масалитин в беседе с «Газетой.Ru».

Что касается защиты, то, если сравнивать с составом двухмесячной давности, в заявке не оказалось Романа Нойштедтера из столичного «Динамо» и игрока немецкого «Зандхаузена» Александра Жирова. Вместо них в состав вошли защитник ЦСКА Дивеев и динамовец Евгеньев, пропускавшие последние матчи квалификации ЧМ-2022 из-за участия в молодежном чемпионате Европы.

Главной неожиданностью стало отсутствие полузащитника Антона Миранчука. Он только набирает форму после травмы и не получает много игрового времени в «Локомотиве».

Зато в расширенном списке оказался 17-летний Захарян, ярко заявивший о себе в своем дебютном сезоне на профессиональном уровне. В марте он с молодежной сборной России играл на чемпионате Европы. В РПЛ на счету полузащитника «Динамо» 12 проведенных матчей, два забитых мяча и пять результативных передач.

«Захаряна пригласили познакомиться, дать понять, что за ним следят. Молодежи, естественно, надо понимать, что они должны стараться — как говорится, флаг им в руки. Их игра отмечается тренерским штабом. И если они будут стараться и продолжат хорошо играть, вызов в сборную не заставит себя ждать», — считает Масалитин.

Также Черчесов рассчитывает и на другого молодого футболиста — 19-летнего Мухина, дебютировавшего за сборную в матче отбора ЧМ-2022 против Словении. В нынешнем сезоне он появился на поле в 14 играх «Локомотива», в том числе в одном матче Лиги чемпионов, и результативными действиями не отметился.

В то же время Мирзов, попавший лишь в резервный состав, — основной игрок «Химок» и в 20 матчах забил шесть мячей и сделал два ассиста.

Дебютный вызов в сборную получил полузащитник «Рубина» Макаров, тоже месяц назад игравший на молодежном Евро. У игрока казанцев 29 матчей в сезоне, девять мячей и одна голевая передача. Его включение в заявку основной национальной команды, впрочем, уже давно напрашивалось.

Линия нападения, как и предполагалось, осталась без изменений. Находящийся в резерве Смолов, который мог заменить Заболотного, в статистическом плане уступает трем основным форвардам сборной.

«Игры за клуб и сборную — это разные вещи. У Черчесова своя схема игры и, возможно, Смолов туда не вписывается. Черчесов играет в одного нападающего — в Дзюбу.

Но я бы, кстати, вызвал Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» (40 голов и семь ассистов в сезоне, новый рекорд ФНЛ. — «Газета.Ru»).

Бомбардиры должны себя проявлять, на них нужно смотреть. Ознакомительный сбор — почему нет? Вызвать парня, посмотреть, на что он способен. Нужно следить за всеми нападающими и давать им шанс», — уверен Масалитин.

Сборная России стартует на предстоящем чемпионате Европе 12 июня матчем с Бельгией. 16 июня состоится игра с Финляндией, 21 июня — последняя встреча на групповом этапе с датчанами.