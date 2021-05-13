«Устроил тут клоунаду!» Как избивали менеджера «Спартака»

Об избиении Антона Фетисова стало известно в конце прошлой недели. В «Спартаке» не стали исключать, что поводом к нападению на директора клуба по связям с общественностью могла стать профессиональная деятельность, однако отметили, что более вероятной версией является бытовой конфликт.

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что 9 мая Фетисов вместе с супругой и сестрой отдыхал в одном из ресторанов Москвы (Telegram-канал Baza уточняет, что это был район Новокосино). На выходе из заведения менеджер красно-белых увидел, как мужчина из неизвестной компании в составе пяти человек избивает мужчину, и попытался урегулировать потасовку. В результате у Фетисова завязалась непродолжительная ссора с главным зачинщиком драки, который впоследствии избил и его. Как утверждает Baza, сотрудник «Спартака» смог самостоятельно добраться до дома и вызвать скорую помощь. У Фетисова диагностировали перелом височной кости и ушиб головного мозга легкой степени, госпитализировав его в реанимацию нейрохирургического отделения.

«Агрессивных молодых людей, которые ищут возможности подраться, достаточно на улице. Но произойти могло все, что угодно — конфликт мог быть спровоцирован специально, — и профессиональную деятельность я бы окончательно не исключал», — ответил Мележиков РБ на вопрос о том, с чем можно связывать нападение на Фетисова.

12 мая Baza и Life сообщили, что подозреваемый в нападении на Фетисова задержан сотрудниками правоохранительных органов. Им оказался 31-летний Жафяр Боровков, он переехал в Москву из Пензы и работает монтажником коммунального предприятия «Мосводоканал». По информации источников, мужчина уже дал признательные показания.

В свою очередь «Мутко против» раскрыл подробности избиения Фетисова, о которых ранее не было известно.

Так, Telegram-каналу стало известно, что сотрудник «Спартака», пропустив серию ударов от Боровкова, упал на землю и ненадолго потерял сознание. Когда Фетисов пришел в себя и попытался подняться, нападавший обвинил его в симуляции травм. Свидетели конфликта утверждают, что

Боровков произнес фразу: «Да че он придуривается, устроили тут клоунаду!» А после нанес еще несколько ударов пострадавшему, и Фетисов снова упал, ударившись головой о бордюр.

Помимо прочего, во время следственных мероприятий Боровков вел себя несдержанно и вызывающе. В частности, на опознании он требовал от свидетелей снять маски, чтобы запомнить их лица, пишет «Мутко против».

В отношении Боровкова возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до восьми лет. Защита Боровкова пытается добиться переквалификации статьи на более мягкую: адвокаты считают, что у их подзащитного не было умысла нанести тяжкий вред здоровью Фетисову. Полиция также изучает видеоматериалы, изъятые из бара, где напали на функционера.

Что касается состояния Фетисова, то менеджер, как он сам сообщил, в настоящий момент переведен из реанимационного отделения в обычную палату. Сотрудник «Спартака» поблагодарил всех неравнодушных за поддержку.

«Находясь в больнице, я получаю огромную поддержку от болельщиков «Спартака» и других людей. Хочу сказать всем огромное спасибо. Я скоро вернусь»,

— приводятся слова Фетисова в Telegram-канале «Дай ударитЬ».

Фетисов занимает должность директора по связям с общественностью московского «Спартака» с июня прошлого года, на посту он сменил Антона Лисина. До этого Фетисов работал на аналогичной должности в «БКС Банке», а в начале 2000-х трудился в столичном «Динамо».