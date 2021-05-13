Российского бойца отправили в колонию. Он признан виновным в похищении бизнесмена

Никулинский районный суд Москвы вынес обвинительные приговоры пятерым фигурантам дела о похищении человека. В их числе — непобежденный боец MMA Дмитрий Сосновский.

Как сообщается в пресс-релизе прокуратуры Москвы, вместе с Сосновским осуждены Руслан Маматкулов, Андрей Козлов, Ильдар Салахотдинов и Александр Гладков. В зависимости от роли и степени участия они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия, из корыстных побуждений), ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное под угрозой применения насилия и с применением насилия, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору), а также ст. 222 УК РФ (хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).

Сосновский и Гладков приговорены к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Наибольший срок получил Маматкулов — 9 лет и 6 месяцев лишения свободы. Козлову и Салахотдинову суд назначил наказание в виде четырехлетнего заключения с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

31-летний Сосновский вместе с соучастниками был заключен под стражу в ноябре 2019-го, в ГСУ СК России по Москве тогда пояснили, что трое из них являются участниками Солнцевской ОПГ. Поводом к уголовному делу стал произошедший конфликт в октябре того же года между злоумышленниками и знакомым им бизнесменом по фамилии Митрофанов (по информации Sports.ru, Митрофанов на тот момент был акционером предприятия, принадлежавшего одному из членов группы). Сосновский и другие фигуранты затолкали коммерсанта в машину на Мичуринском проспекте, отвезли в одно из офисных помещений и удерживали там. Преступники избивали и угрожали расправой представителю коммерческой организации, требуя простить долг в размере 400 тысяч рублей их общей знакомой.

«Злоумышленники из корыстных побуждений, принудительно удерживали потерпевшего, высказывая в его адрес угрозы применения насилия опасного для жизни и здоровья, вплоть до лишения его жизни, которые предприниматель, с учетом сложившейся обстановки, воспринимал реально», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, «двое обвиняемых, имеющие физическое превосходство, нанесли каждый не менее десяти ударов ногами и руками в область головы и тела своей жертвы». На отказ Митрофанова выполнить их требования один из членов преступной группы придушил коммерсанта, в результате чего тот стал терять сознание.

В тот же день Митрофанову удалось самостоятельно выбраться, когда преступники на время покинули помещение, и обратиться в правоохранительные органы.

Адвокат Сосновского Равиль Саберов настаивал на том, что его подзащитный оказался на месте преступления случайно. Он также выразил мнение, что следствие неправильно квалифицировало эпизод: юрист, основываясь на видеоматериалах, оказавшихся в распоряжении правоохранителей, указывал на то, что задержанным нельзя инкриминировать ни одну из статей, по которым велось дело.

«Максимум, о чем там можно вести речь, это самоуправство. Потерпевшему никто не мешал уйти, он покинул офис сам, а на следующий день пришел туда за зарплатой. У Сосновского отсутствуют мотивы влезать в какие-то глупые дела. Он оказался случайно в кругу знакомых и попал в переплет», — говорил Саберов в беседе с ТАСС.

Также источник Sports.ru, близкий к Сосновскому, утверждал, что произошедшее нельзя назвать похищением, поскольку потерпевший якобы самостоятельно согласился проехать с ныне обвиняемыми в офис для беседы, после чего беспрепятственно покинул здание. А серьезных повреждений, как он заявлял, и вовсе не было — только болевые ощущения без выписки из травмпункта.

Приговор, оглашенный Никулинским судом 13 мая, в законную силу пока не вступил.

Сосновский известен в бойцовском мире под прозвищем Злая машина. Единоборствами стал заниматься по совету своего товарища Алексея Олейника, действующего бойца UFC. На профессиональном уровне спортсмен выступал с 2012 года, регулярно проводя поединки под баннером харьковской лиги Oplot Challenge, основанной на базе бойцовского клуба «Оплот». В связи с госпереворотом на Украине Олейник и Сосновский завершили сотрудничество с организацией. Впоследствии Олейник подписал контракт с UFC, а Сосновский вернулся в Россию, где вскоре стал хедлайнером турнира Coliseum FC: New History 2, нокаутировав самого именитого соперника в своей карьере — Александра Емельяненко. После той победы Сосновский заключил контракт с Bellator, но в итоге не провел ни одного боя в американском промоушене, а в марте 2018-го дебютировал в UFC, сабмишеном одолев Марка Годбира.

В феврале 2019-го у Сосновского, шедшего на рекорде 11-0, был назначен бой с Жуниором Албини, однако из-за травмы россиянину пришлось сняться с турнира. В ноябре его задержали в Москве.

«Могу говорить только то, что знаете вы все. Он поехал к кому-то из своих знакомых поддержать, помочь, ему сказали, что их обидели — то ли отобрали деньги, то ли, наоборот, не отдают очень долго деньги. И он поехал с его товарищем, которому должны были эти деньги, разбираться. Во время этой разборки оказалось, что это разработанная операция, и его приписали к такому бандиту, так сказать, который вымогал деньги с кого-то.

Поехал «встрять», как мы говорим бытовым языком, за товарища, а «встрял» на самом деле.

У него огромный талант, но он все время этот талант запускал в разные стороны», — говорил Олейник после задержания Сосновского.

Александр Гладков, осужденный вместе с Сосновским, также был профессиональном бойцом, дрался в Oplot и имеет рекорд 12-3. В год ареста он одержал две победы.