«Готов дать ему любые деньги»: Кадыров вызвал Хабиба на бой

Громкое высказывание Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своих соцсетях нелестно высказался о бывшем чемпионе UFC в легком весе Хабибе Нурмагомедове.

«Если кто-то пропустил бой, то его сразу снимают с рейтинга, а Хабиба никогда не убирали из рейтинга. Он даже сам знает, что является проектом UFC. Если он не проект, то я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом России или Дагестана. Поэтому он, четко зная на что идет, стал чемпионом. И стал чемпионом, не допуская ошибок»,

— сказал Кадыров.

Также президент Чечни усомнился в том, что Нурмагомедов способен победить всех в его бойцовском клубе «Ахмат».

«В UFC Хабиб стопроцентно всех порвал, а порвет ли он всех в «Ахмате» — это уже вопрос. Я готов выставить любой вес — его вес в «Ахмате» и любой гонорар. Если Хабиб выступит в «Ахмате», то я готов дать любые деньги и посмотреть, порвет ли он в «Ахмате» любого», — заявил политик.

По мнению бывшего чемпиона организации Bellator в среднем весе Александра Шлеменко, вполне понятно, почему Кадыров это сказал, но вряд ли такой бой состоится, поскольку самому Хабибу это не нужно.

«Сильные бойцы в «Ахмате», однозначно, есть, все зависит от того, как провести подготовку. Любой может выиграть у любого. Другой вопрос, нужно ли выдерживать такую серьезную подготовку Хабибу, тем более что он «завязал». Ради чего? Я пока не вижу реальных стимулов ему это делать.

Но вообще нельзя говорить, что никого и близко по уровню нет. При хорошей подготовке — да, у меня есть сомнения, что кто-то из «Ахмата» может победить Хабиба. Но он уже все показал и все доказал. Это для бойцов «Ахмата», конечно, «вышка»: даже просто подраться с Хабибом — это очень круто, а уж если выиграть…

Думаю, Нурмагомедову хватает спаррингов и без того, зачем ему это? Мне понятно, зачем это нужно Рамзану Кадырову и бойцам «Ахмата», Хабиб — очень ценный спарринг-партнер, тяжело такого найти где-либо еще, их просто нет. С таким рекордом, с такой узнаваемостью… Но для чего это ему самому?» — сказал Шлеменко в интервью «Газете.Ru».

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что готова организовать поединок Нурмагомедова против бойца клуба «Ахмат».

«Отличные новости, Рамзан Ахматович. С удовольствием предоставим площадку «Матч ТВ» для боя Хабиба Нурмагомедова с бойцом вашего клуба», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Реакция Чимаева

Но если логика слов Рамзана Кадырова понятна, то комментарий шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева вызвал бурный резонанс в бойцовском обществе. В комментариях к эфиру Кадырова в Instagram он пообещал «порвать» Нурмагомедова.

Чимаев не дрался с октября прошлого года, достаточно тяжело переболел коронавирусом и даже собирался завершать карьеру. И завершил бы ее, если бы не поддержка Кадырова, который убедил его вернуться в октагон. Теперь спортсмен собирается провести очередной бой летом.

А пока он обещает «порвать» всех подряд. Чимаев обещал разобраться с Леоном Эдвардсом, поединок с которым сорвался из-за болезни чеченца, с Нилом Магни, с которым, судя по всему, будет драться летом. Также Чимаев вызывал на бой братьев Диаз, Хорхе Масвидаля, Исраэля Адесанью и Яна Блаховича.

«В интернете он уже выиграл все чемпионские пояса UFC через Twitter», — прокомментировал многочисленные высказывания Чимаева чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович.

Недавно Чимаев поссорился с экс-чемпионом Bellator в среднем весе Александром Шлеменко, язвительно прокомментировав его пост о желании перейти в UFC.

«Много не пей, Коля, это плохо для здоровья!» — написал Чимаев в адрес Шлеменко.

«Он мне недавно сказал: «Коля, меньше пей». То же самое могу сказать и я: Вася, поменьше употребляй алкоголя и поменьше высказывайся в интернете», — ответил Шлеменко Чимаеву в комментарии «Чемпионату».

Слова Чимаева в отношении Нурмагомедова спровоцировали бурные дискуссии в интернете. Многие, как дагестанцы, так и представители других народов Северного Кавказа считают, что чеченец, пока не одолевший ни одного серьезного соперника, уже откровенно перегибает палку.

Спокойствие Нурмагомедова

После победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 24 октября 2020 года Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Орел одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Дастином Порье, победив соперника удушающим приемом.

На слова Кадырова и дерзкий комментарий Чимаева Нурмагомедов пока никак не отреагировал.