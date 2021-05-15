Смена Хабиба пришла: Чарльз Оливейра — новый чемпион UFC

На этом «Газета.Ru» завершает трансляцию. До свидания.
UFC 262 определенно получился. И только благодаря участникам главного боя, которые определили нового чемпиона. Нет сомнений, что не только с поясом, но с бонусом Оливейра точно уедет сегодня с арены. Почти 11 лет прошло с дебюта Оливейры UFC, а титул ему покорился только на 27-й бой. Особенная история бразильца.
«Я вам обещаю, что в последующие 12 месяцев я еще выйду на бой за титул. Я настроен серьезно», — заявил Чендлер.
«Майкл говорил, что я не умею держать давление. Он бил, бил и снова бил, но я здесь с поясом», — говорит Оливейра.
Тот самый момент:
Чарльз Оливейра — новый чемпион UFC в легком весе, 11-й по счету. Достойная смена Хабиба Нурмагомедова.
Вот это да! Оливейра пару минут назад был сам на грани нокаута, а на старте второго раунда решил пойти по такому же пути, пошатнул Чендлера шикарным левым боковым, зажал американца у сетки и еще серией ударов добил. Судье ничего не оставалось, кроме как останавливать бой.
Невероятный по насыщенности первый раунд! Попытка гильотины от Чендлера, затем удушение сзади от Оливейры, огромная сечка на брови бразильца и буквально несколько ударов, которым не хватило Чендлеру до досрочной победы нокаутом.
Пришло время главного события вечера! Майкл Чендлер (22-5) и Чарльз Оливейра (30-8, БН:1) определят нового чемпиона UFC в легком весе.
У Чендлера пока только один бой в промоушене — победа нокаутом над Дэном Хукером. А вот его соперника уже настоящая легенда UFC, Оливейра выступает в главной лиге мира с 2010(!) года, рекордсмен по финишам и сабмишенам и является одним из любимчиков болельщиков. Действующая победная серия бразильца составляет восемь боев. Это будет интересно.
Под гул трибун единогласным решением судьи отдают победу Бенеилу Дариушу — 30-27. Это позволит ему ворваться в топ-5 рейтинга. А вот Фергюсону придется основательно подумать о завершении карьеры после третьего поражения подряд.
Редкий бой Фергюсона, когда фанаты недовольно свистят. А все потому, что Дариуш прогнозируемо с первого раунда пошел в борьбу, где у Тони есть пробелы. В общей сложности около 12 минут контроля на счету Бенеила, и, справедливости ради, был он лучше Фергюсона и в стойке тоже. Самый серьезный эпизод произошел во втором раунде, когда Дариуш вышел на скручивание пятки, но Эль Кукуй, как он умеет, стерпел боль и заставил соперника сбросить захват. И примерно в таком ключе прошли все три раунда. Дождемся решения, однако все тут понятно уже.
Наконец, настало время события ко-мейн ивента. «Народный чемпион» Тони Фергюсон (25-5), еще недавно считавшийся самым опасным легковесом, не считая Хабиба, после двух разгромных поражений подряд выходит на бой с восходящей надеждой дивизиона Бенеилом Дариушем (20-4-1). Дариуш несколько лет назад был на грани увольнения, но сумел восстать из пепла практически, и сейчас идет на серии из шести побед подряд. Именно на него сегодня делают ставку многие эксперты и букмекеры.
Отчаянно свистели трибуны Шнелю и Бонторину — очень уж осторожно подошли бойцы к поединок. Шнель, очевидно, был значительно лучше готов, но Бонторин взвинтил темп за несколько минут до финального гонга и едва не нокаутировал американца. Судьи посчитали, что бразилец победил единогласно — тоже довольно спорно. Тем не менее Бонторин закрывает неприятную серию из двух поражений и сохраняет себе будущее в UFC.
Пока не входящие в топ-15 рейтинга легчайшего дивизиона Мэтт Шнель (15-5) и Рожериу Бонторин (16-3, БН:1) проведут сбой бой в промежуточном весе, поскольку бразилец не сделал лимит и теперь отдаст часть гонорара сопернику. Шнель, ко всему прочему, изначально должен был встретиться с Алексом Пересом, а Бонторин в итоге принял поединок на коротком уведомлении. Посмотрим, что из этого выйдет.
Судьи довольно неоднозначно отдают победу Чукагян. В целом преимущество как минимум в двух раундах было у Араухо, а во второй пятиминутке Чукагян, между прочим, практически постучала, когда Вивиан вышла на прием, и это наверняка будет широко обсуждаться в свете результата. Так или иначе, вторая победа подряд одержана Чукагян.
Появляются в клетке бывшая претендентка на титул Кэтлин Чукагян (15-4) и девушка с четырьмя победами при одном поражении Вивиан Араухо (10-2), которая тоже делает активные шаги к титульнику. Сегодня встречаются второй и седьмой номера рейтинга женского наилегчайшего веса, возможно, определяя будущую соперницу для Валентины Шевченко.
Два с половиной раунда Барбоза нещадно отвешивал лоукики Бургосу так, что у американца весь торс и конечности в огромных красных отметинах. А в третьем раунде у Эдсона прошла классная двойка с попаданием в висок. Примерно секунд пять после этого Бургос простоял с поднятыми руками, далее его повело и последовало падение даже без вмешательства, а Барбоза еще и два удара на добивании набросил сопернику. Мощная победа Эдсона Барбозы.
Открывает главный кард бой ветерана Эдсон Барбозы (21-9) и девятого номера рейтинга полулегковесов Шейна Бургоса (13-2). Некогда соперник Нурмагомедова, считавшийся в свое время топом легкого дивизиона, в последних семи боях потерпел пять поражений, а также сменил дивизион. Учитывая то, с какими рвением UFC увольняет всех в последнее время, в случае поражения сегодня это можно коснуться и Барбозы.
В главном карде состоятся следующие поединки:
Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер
Тони Фергюсон — Бенеил Дариуш
Мэтт Шнель — Рожериу Бонторин
Кэтлин Чукагян — Вивиан Араухо
Шейн Бургос — Эдсон Барбоза
Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств. Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции турнира UFC 262, где состоится бой Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер за чемпионский пояс в легком весе.