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«Теперь я лев среди львов»: Оливейра забрал титул, принадлежавший Хабибу

Оливейра нокаутировал Чендлера и стал чемпионом UFC в легком весе

Чарльз Оливейра стал новым чемпионом UFC в легком весе. В титульном поединке, возглавившем UFC 262, бразилец нокаутировал бывшего чемпиона Bellator Майкла Чендлера.

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Бой Чарльза Оливейры и Майкла Чендлера получился украшением UFC 262, а бразилец впоследствии получил справедливый бонус за выступление вечера.

Оливейра начал с грамотных лоукиков и защиты, не подпуская соперника близко. Но уже на первой минуте случился небольшой размен в стойке, Чендлер сумел достать бразильца несколькими опасными панчами, после чего Чарльз был вынужден идти в борьбу. Среди легковесов в UFC после ухода Хабиба Нурмагомедова нет равных Оливейре в этом компоненте, но и Чендлер хорошо известен как топовый борец, в прошлом член сборной и стипендиат университета Миссури, он никогда не проигрывал сабмишеном. Так что такого превосходства в партере, как бывает в каждом втором поединке Оливейры, ожидать не приходилось.

Проход бразильца в ноги завершился выходом Чендлера, однако менее чем за десять секунд Оливейре из захвата выбрался и уже сам оказался сзади, прихватив шею американца. У Оливейры к тому моменту уже серьезно была рассечена бровь, а удушения сзади как такового не получилось, зато важный контроль До Бронкс забрал. Вскоре и Майкл вспомнил о навыках борца и поднялся в стойку, а вот у Оливейры возникли проблемы: оказавшись на своих двух, он пропустил мощный левый боковой, пошатнулся, стал нырять и в итоге упал у сетки, пока Чендлер чеканил его голову. Счастье Оливейры, что резкий шквал активных действий вымотал его оппонента и позволил сбавить темп, и до гонга бразилец все-таки дожил.

А вот секунды второго раунда обернулись сенсацией. Оливейра, минутами ранее едва сам избежавший нокаута, провел классный левый боковой прямо в челюсть Чендлеру. Американец поднялся, попытался спастись у сетки, но а дальнейшие события уже были делом техники — Оливейра просто добил пошатнувшегося соперника и стал новым чемпионом UFC в легком весе.

История Чарльза, приведшая его к поясу, получилась долгой и красивой, достойна как минимум биографической короткометражки. В UFC его подписали почти 11 лет назад на рекорде 12-0 и при статусе одного из главных проспектов Латинской Америки. В первых двух поединках Оливейра получил бонусы за лучшие приемы вечера, а вот дальше последовала тяжелая полоса. Два поражения и аннулирование результата поединка с Ником Ленцом, дебют в полулегком весе, дважды трижды бразилец не укладывался в лимит и чередовал победы с поражениями. Все это привело к тому, что пришлось вернуться в легкий дивизион — там бразилец рестартовал победой и поражением и уже не считался реальной угрозой, хоть и регулярно выдавал небанальные, зрелищные бои.

Вновь всерьез заговорили об Оливейре только после семи побед подряд, и фортуну бразилец все-таки поймал, получив самого серьезного соперника в карьере — Тони Фергюсона. Тот бой, который, между прочим, Оливейра принял на 20-дневном уведомлении, завершился сокрушительным разгромом Эль Кукуя, а Чарльз впервые поднялся в первую тройку рейтинга. К тому моменту Хабиб уже завершил карьеру и вопрос вакантного титула оставался открытым, а после отказа Дастина Порье от титульника в пользу трилогии с Конором Макгрегором UFC утвердил бой между Оливейрой и Чендлером.

В общей сложности Оливейре потребовалось 28 боев и больше десяти лет, чтобы стать чемпионом. Хороший пример для Ислама Махачева, что, когда тебя активно не продвигают и не дают топовых соперников, требуется только продолжать драться и ждать своего шанса.

«11 лет назад я был мальчиком среди львов. Теперь я лев среди львов. Я фавела, которая никогда не отказывалась от своих мечтаний. Если у вас есть вера, все сбудется», — уверен Оливейра.

Что касается Чендлера, то американца почти наверняка ждет слава очередного бывшего чемпиона Bellator, которому не удалось стать чемпионом UFC. Хуже того — сравнения с Беном Аскреном, у которого, как известно, после такого перехода судьба была печальной. Впрочем, статус у Чендлера все-таки немного иной, так что в топ-5 он останется и надежды на титул еще сохраняет. Более того, перед американцем открываются возможности так называемых денежных боев — например, с тем же Конором Макгрегором. Другими словами, следующие несколько соперников Чендлера точно будут с громким именем, учитывая концентрацию таковых в чемпионской гонке.