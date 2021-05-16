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Игрок &laquo;Спартака&raquo; Квинси Промес Игрок &laquo;Спартака&raquo; Квинси Промес

Рекордный Дзюба, удачливый «Спартак» и дебютирующий «Сочи»: кто представит Россию в еврокубках

Дзюба стал лучшим бомбардиром РПЛ, а «Спартак» завоевал путевку в ЛЧ

Московский «Спартак» спасся от поражения в матче с «Ахматом» и вместе с серебряными медалями завоевал путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Ждавший осечки красно-белых «Локомотив» выступит в Лиге Европы. «Газета.Ru» — о том, какие клубы представят Россию в Европе в следующем сезоне.

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«Зенит» подарил Дзюбе звание лучшего бомбардира РПЛ

Петербургский «Зенит», уже отметивший свое третье подряд чемпионство, провёл в Саранске матч с «Тамбовом», который также никаких задач уже не решал и проводил последний день в высшей лиге. Сергей Семак включил в заявку на игру только российских футболистов — все легионеры «Зенита» наблюдали за игрой своей команды по телевизору. Представителей основного состава петербуржцев можно было пересчитать по пальцам одной руки: Артем Дзюба, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Магомед Оздоев и Далер Кузяев расположились на поле вместе с игроками даже не ближайшего резерва.

Добиться победы над погибающим «Тамбовом» петербуржцы смогли даже в такой компании: тамбовчане отметились лишь мячом Кирилла Климова и автоголом Фархода Васиева, а «Зенит» ответил на это покером Артема Дзюбы, который с 20-ю голами стал лучшим бомбардиром РПЛ, опередив своего одноклубника Сердара Азмуна.

Теперь Дзюбе и компании предстоит доказывать статус лучшего клуба России в Лиге чемпионов, где в прошедшие два года петербуржцы занимали последнее место в группе.

«Спартак» едва не подарил «Локомотиву» путевку в ЛЧ

Главная интрига последнего тура развернулась в матчах в Грозном и в Москве, где играли «Спартак» и «Локомотив» соответственно, которые заочно боролись между собой за путевку в Лигу чемпионов. Фаворитом в этой локальной битве выглядели красно-белые, опережавшие «железнодорожников» на три очка. Для того, чтобы пробиться в квалификацию главного клубного турнира Европы, подопечным Доменико Тедеско нужно было просто не проиграть «Ахмату». С этой задачей «Спартак» с большим трудом, но справился.

Уже в первом тайме грозненцы наказали гостей за невероятную расточительность: Квинси Промес мог оформить дубль, но вместо него дважды свою фамилию на табло зажег Владимир Ильин, воспользовавшийся грубыми ошибками спартаковцев в обороне.

Во второй половине встречи Промес, накануне вошедший в предварительный состав сборной Нидерландов на Евро, исправился и замкнул передачу Алекса Крала, а уже под занавес встречи бильярдным ударом мяч точно в дальний нижний угол отправил Виктор Мозес, который спас «Спартак» от поражения и предоставил красно-белым путевку в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

«Локомотив» же в параллельной встрече ожидаемо обыграл «Урал», хотя победа красно-зеленым досталась с трудом. Лишь после того, как екатеринбуржцы лишились удаленных Рафала Аугустыняка и Даниэля Мишкича, Дмитрий Рыбчинский все же смог распечатать ворота соперника, замкнув прострел Федора Смолова. Несмотря на победу, «железнодорожники» остались на третьем месте и с бронзовыми медалями довольствуются участием в групповом раунде Лиги Европы благодаря завоеванию Кубка России.

«Сочи» впервые в истории выступит в Европе

Еще одна интрига развернулась в матче между казанским «Рубином», «Сочи» и ЦСКА, которые боролись за место в новом клубном евротурнире — Лиге конференций.

Подопечным Леонида Слуцкого было необходимо либо просто одолеть балансирующий на грани вылета «Ротор», либо не проиграть и дождаться осечки «Сочи» и ЦСКА. Но казанцы были близки к громкому фиаско на своем поле.

До 90-й минуте на табло «Ак Барс Арены» горел счет 0:1 в пользу волгоградцев, у которых с пенальти отличился Фламарион. Однако в компенсированное время право на 11-метровый удар получил уже «Рубин»: мяч после удара Оливера Абильгора задел руку защитника гостей, и Виталий Мешков, лично посмотревший повтор эпизода, указал на точку. Джордже Деспотович сдюжил и спас свою команду от поражения, заодно отправив «Ротор» в ФНЛ.

«Сочи» же в параллельной встрече с «Химками» сыграл вничью (0:0) и, несмотря на равное количество набранных очков, расположился ниже «Рубина» в турнирной таблице из-за двух поражений в личных встречах с казанцами. Впрочем, и пятая строчка позволила команде Владимира Федотова пробиться в Лигу конференций. Таким образом, сочинцы впервые в истории выступят на международной арене, и это при том, что клуб провел лишь второй свой сезон в Премьер-лиге.

ЦСКА остался без еврокубков

Прошедший сезон стал по-настоящему провальным для московского ЦСКА. После масштабной трансферной кампании, которую армейцы провернули минувшим летом, от них ждали борьбы не просто за медали, а за чемпионство. Однако у красно-синих все пошло не по плану: сначала оглушительное фиаско в Лиге Европы, а затем и череда громких неудач на внутренней арене, что стало причиной увольнения Виктора Гончаренко. Руководство ЦСКА сделало ставку на неопытного Ивицу Олича в расчете на удачу и эмоциональный подъем команды в свете серьезных кадровых перестановок. Но ничего путного из этого не вышло, ведь после ожидаемых побед над «Тамбовом» и «Ротором» последовали вылет из Кубка России и поражение в дерби со «Спартаком».

В итоге над армейцами нависла угроза непопадания в еврокубки, и перед последним туром ЦСКА пришлось надеяться не только на себя, но и на осечку конкурентов. И вновь безуспешно. Мало того, что «Рубин» не дал «Ротору» себя обыграть, так и армейцы не справились с «Динамо» — встреча на «ВТБ Арене» завершилась победой бело-голубых, которые с еврокубками попрощались еще несколько туров назад.

В первом тайме Наир Тикнизян вывел ЦСКА вперед, но уже во второй половине встречи Вячеслав Грулев, едва выйдя на замену, оформил дубль, заставив гостей отыгрываться. Забивший в пустые ворота Чидера Эджуке на некоторое время подарил армейцам надежду на спасение, но Арсен Захарян незадолго до финального свистка ее разрушил — 17-летний форвард беспрепятственно прошел с центра поля до чужой штрафной, оставив всю оборону ЦСКА в дураках, а затем переиграл и Игоря Акинфеева.

Впервые в 21-м веке армейцы не примут участия в еврокубках.

Финальная таблица РПЛ-2020/21 выглядит следующим образом:

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