«Месси интересуется, что за суета»: 16-летний Пиняев может перейти в «Барселону»

В прошедший уикенд «Чертаново» провело последний матч в сезоне, уступив «Спартаку-2». По итогам очередного розыгрыша Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) московский клуб вылетел в Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), финишировав предпоследним. Сегодня главная звезда «Чертаново» намекнул, что прощается с командой.

«Спасибо каждому. До единого. Несмотря ни на что, это было славное время», – написал Сергей Пиняев в Instagram.

Директор академии «Чертаново» Илья Савченко в свою очередь подтвердил, что у 16-летнего нападающего нет желания играть в ПФЛ, третьем по силе дивизионе в системе российского футбола. Однако действующий контракт клуба с Пиняевым рассчитан до зимы 2022 года, и в настоящий момент, по словам функционера,

официальных предложений о трансфере игрока «Чертаново» не получало.

«Пока говорить об этом рано. Конечно, Пиняев не хочет играть в ПФЛ, это факт. А о каких-то договоренностях рано говорить. На клуб никто не выходил. Что касается поста Сергея в Instagram, то это просто завершение сезона, пока игрок просто ушел в отпуск», — приводит слова Савченко «Чемпионат.com».

На фоне разговоров о возможном уходе Пиняева из «Чертаново» появилась информация, что на форварда претендуют как минимум несколько топ-клубов. И если среди российских команд, где Пиняев может продолжить карьеру, называет петербургский «Зенит», то, по сведениям «СЭ», предметный интерес к футболисту проявляет и европейский гранд — «Барселона».

Источник утверждает, что, кроме «Зенита» и «Барселоны», кандидатуру Пиняева рассматривает ряд других команд. При этом уже в ближайшее время россиянин может подписать контракт именно с каталонским суперклубом. В этом случае, как пишет издание, сине-гранатовые отдадут игрока в аренду подмосковным «Химкам».

Сам Пиняев с иронией отреагировал на слухи о переходе в «Барсу».

«Лео (Месси. — «Газета.Ru») с утра СМИ прочитал, созвонились. Интересуется, что за суета», — оставил футболист шутливое сообщение в социальных сетях.

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«У «Барселоны» хорошая скаутская служба и они могут интересоваться молодыми игроками в том числе и из России. Единственное, скорее всего, если трансфер произойдет, то он будет сделан на будущее. То есть, это не означает, что сейчас его подпишут и он будет играть за главную команду. Могут подписать, отдать в аренду и, условно, через год или два подключать к составу.

Это колоссальная экономия денег для клуба. Да, можно и не угадать. Но если какой-то талантливый молодой игрок выстреливает, то он растет в цене. И та же «Барселона», и другие большие клубы играют на опережение. Они покупают игроков тогда, когда они стоят копейки, и спокойно отдают в аренду, где футболисты получают игровую практику. Но клуб при этом уже имеет на игрока все права», — порассуждал в беседе с «Газетой.Ru» бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов.

Касательно возможного перехода Пиняева в «Химки» говорилось еще в сентябре прошлого года. Тогда клубы якобы проводили консультации по поводу трансфера, но к соглашению так и не пришли, и Пиняев в итоге сезон провел в составе «Чертаново». Что интересно, завершившийся сезон стал для нападающего первым на взрослом уровне — в возрасте 15 лет он дебютировал в Олимп — ФНЛ в августе 2020-го. Впоследствии Пиняев, отличившись голом в матче с «Иртышом», стал самым молодым игроком в истории лиги, забивавшим в турнире.

На старте сезона Пиняев регулярно выходил на поле в играх за «Чертаново», однако вскоре получил травму и пропустил полтора месяца. Начиная с возобновления чемпионата после зимней паузы, Пиняев постоянно застолбил место в основном составе, но за оставшиеся три месяца его команда не одержала ни одной победы, соответственно, вылетев в ПФЛ.

В общей сложности на счету Пиняева два гола и пять результативных передач в 31 матче во всех турнирах. Специализированный портал Transfermarkt.de оценивает его стоимость в €500 тыс.

Напомним, что в российском футболе имя Пиняева стало известно, когда игроку было еще 13 лет. Тогда Twitter сборной России опубликовал красивый гол нападающего в матче со «Строгино» среди футболистов 2004 года рождения, в игре он оформил хет-трик. В 2018-м Пиняева пригласили на стажировку в «Манчестер Юнайтед», где он оставил сильное впечатление о себе и куда его звали еще дважды после этого. В «Чертаново» тогда говорили, что манкунианцы очень высоко оценили способности Пиняева и были готовы его приобрести, но сделка так и не состоялась.

Сейчас футболист продолжает считаться одним из главных талантов России. Следующий сезон он, вероятно, проведет уже в более конкурентной среде.