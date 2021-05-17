Выбивал «Зенит» из Лиги чемпионов: утвержден новый тренер «Спартака»

Эпопея с поиском нового главного тренера «Спартака», стартовавшая еще в декабре 2020 года, когда Доменико Тедеско объявил о своем решении не продлевать контракт, близка к завершению. По информации «Спорт-экспресса»,

совет директоров красно-белых 17 мая провел заседание, на котором окончательно одобрил кандидатуру португальского специалиста Руя Витории.

Как сообщает популярный спортивный портал Tuttomercatoweb, на этой неделе 51-летний тренер прилетит в Москву, чтобы оформить все необходимые документы для работы и подписать долгосрочный контракт.

По информации «Чемпионата», Витория заключит с красно-белыми договор на три года (по схеме 2+1) с окладом около 4,5 млн евро за сезон. Утверждается, что клуб готов предоставить место в штате трем-четырем новым специалистам, которых захочет привести с собой португалец.

Также сообщалось, что Витория склонил симпатии руководства «Спартака» в свою пользу тем, что согласился работать с нынешним составом команды, не требуя больших трат на трансферы и серьезного усиления. Кроме того, наставник согласен подстроиться под модель работы клуба, не внося в нее радикальных изменений.

«В клубе больше не хотят, чтобы тренер рассказывал руководству, как должна работать система. Сам тренер должен быть готов подстраиваться под структуру. Витория готов работать в таком формате», — рассказывал источник «Чемпионата».

Даже если информация о согласии португальца на эти требования «Спартака» является верной, не стоит считать его бесхарактерным специалистом, который не имеет собственного мнения, не сможет привнести в команду ничего нового и не завоюет авторитет у игроков. Всей своей предыдущей карьерой Витория доказывал, что оригинальные и, главное, эффективные идеи у него есть всегда и он отлично умеет их продвигать — как руководству, так и своим футболистам.

Во всех командах, которые специалист тренировал на данный момент, он добивался важных для них результатов.

«Фатиму» из третьего дивизиона Португалии он выводил во второй; с клубом «Пасуш де Феррейра» впервые в истории добирался до финала Кубка лиги; с «Виторией Гимараеш» брал Кубок Португалии (тоже впервые в истории этой команды); с «Бенфикой» дважды подряд побеждал в чемпионате страны и выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов, где минимально уступил «Баварии» с общим счетом 2:3. После того противостояния Пеп Гвардиола хвалил команду Витории, которая заставила мюнхенцев как следует попотеть в обоих матчах (2:2, 0:1), и отмечал, что «Бенфика» показывает «лучшую организацию обороны в Европе прямо сейчас».

Помимо отлаженных действий в защите, построенных в основном на агрессивном прессинге, Витория умеет хорошо ставить атаку. При нем «Бенфика» забивала три сезона подряд больше 70 голов — 88, 80 и 72. За это время «орлы» дважды взяли золото и один раз — серебро чемпионата Португалии.

Также очень важно, что 51-летний наставник умеет работать с молодежью. Он начал карьеру тренера с юношеских команд «Бенфики» и во всех своих последующих клубах уделял большое внимание развитию молодых игроков.

Так, в «Бенфике» он привел в стартовый состав еще никому не известных Ренату Саншеша (затем перешел в «Баварию» и взял в составе сборной Португалии золото Евро-2016), Гонсалу Гедеша (стал основным игроком «Валенсии»), Нелсона Семеду (перешел в «Барселону», где провел три сезона) и Рубена Диаша (играет сейчас в основе «Манчестер Сити»). Учитывая, что «Спартак» располагает весьма молодым составом со средним возрастом 25-26 лет и имеет не очень много денег на трансферы, этот опыт точно пригодится Витории.

Наконец, в контексте перехода в «Спартак» очень важно, что португалец является весьма стрессоустойчивым тренером.

Свой непробиваемый характер он продемонстрировал еще тогда, когда в 2015 году согласился возглавить «Бенфику» на фоне ухода из клуба легендарного тренера Жорже Жезуша, который только что сделал команду чемпионом Португалии, но поругался с руководством и со скандалом перешел в стан злейшего конкурента — лиссабонского «Спортинга».

Тогда против назначения Витории выступали большинство фанатов «Бенфики», которые были сильно привязаны к Жезушу. Более того, сам уязвленный тренер открыто критиковал своего преемника, а в первой же встрече команд — в матче за Суперкубок страны — «Спортинг» обыграл «Бенфику» (1:0), и на Виторию обрушилась серьезная критика. Однако специалист справился с ситуацией, наладил игру команды и в первый же сезон стал с ней чемпионом Португалии, попутно завоевав звание лучшего тренера сезона в стране.

Таким образом, весь карьерный путь 51-летнего тренера словно подготавливал его к тому, чтобы стать идеальной кандидатурой для «Спартака». Теперь Леонид Федун возложит на него особенную миссию — сделать красно-белых чемпионами в год столетия клуба.

Во время карьеры в «Бенфике» Витория уже встречался на международной арене с российскими клубами. Так, в сезоне-2015/16 «орлы» выбили «Зенит» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, обыграв его в обеих встречах (1:0, 2:1). Теперь Витории нужно сделать то же самое во главе «Спартака».