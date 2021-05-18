Возможный преемник — Хави: «Барселона» хочет расстаться с Куманом

Ситуация с главным тренером остается самой насущной проблемой «Барселоны».

Назначение Рональда Кумана прошлым летом и без того вызвало массу вопросов, а первый сезон нидерландского специалиста на посту наставника команды оставил еще больше сомнений: сине-гранатовые испытывали множество проблем, включая постоянные травмы ключевых игроков, и глубокий финансовый кризис, но, так или иначе, итогом работы Кумана стал лишь выигранный Кубок Испании. Из Лиги чемпионов «Барса» вылетела уже на стадии 1/8 финала, а за тур до конца чемпионата лишилась математических шансов на победу в чемпионате страны (впервые за 13 лет дважды подряд) — это при том, что в определенный момент, в случае победы в пяти оставшихся матчах, команда выиграла бы титул. И тогда свою должность Куман совершенно наверняка бы сохранил.

Однако ситуация такова, что, как пишет RAC1, после неудач в последних матчах, ставших ключевыми в борьбе за чемпионство, руководство окончательно решило расстаться с тренером.

Тем не менее в Испании уверены, что уволят Кумана только при том раскладе, если найдут ему достойного преемника. В шорт-листе каталонцев якобы присутствуют имена наставника «Барселоны B» Хави Гарсии Пимьены, главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага и экс-игрока команды Хави, ныне возглавляющего катарский клуб «Аль-Садд». Топовых специалистов, требующих высоких затрат, «Барса» не будет готова рассматривать ближайшим летом, учитывая сложное финансовое положение клуба.

Журналистка Хелена Кондис из COPE в свою очередь утверждает, что в совете директоров «Барселоны» все еще нет уверенности, целесообразно ли менять Кумана на одного из потенциальных кандидатов, доступным для подписания сейчас сине-гранатовым. Поэтому существует вероятность, что Куман все-таки останется, но клуб продолжает анализировать возможные варианты.

Приоритетом для президента «блауграны» Жоана Лапорты называется назначение Хави. Об этом функционер открыто заявлял еще во время своей предвыборной кампании, и известно, что он с Хави связан близкими дружескими отношениями — в частности, бывший игрок был одним из главных лиц, поддержавших кандидатуру Лапорты на президентских выборах. Кроме того, Лапорта уверен, что приход Хави на пост главного тренера сыграет существенную роль в вопросе продления контракта с Лионелем Месси, который истекает летом, и, по информации СМИ, новый договор уже согласован, но еще не подписан.

Хави же накануне был замечен в аэропорту в столице Каталонии и не сумел избежать вопросов о своем будущем, но комментировать что-либо отказался, заметив, что сейчас он в отпуске.

Хави, напомним, является воспитанником «Барселоны» и всю сознательную карьеру провел в каталонской команде. С 2015 по 2019 год он выступал в «Аль-Садд», после чего возглавил катарскую команду. Под его руководством клуб стал обладателем шести трофеев, включая чемпионство страны без единого поражения. 41-летний специалист неделю назад продлил свой трудовой контракт с «Аль-Садд» до 2023 года и заявил, что продолжит работу с командой. Что важно, в соглашении нет пункта, позволяющего ему свободно уйти в любой клуб, включая «Барселону».

Переговоры «Барселоны» и Хави в то же время продолжаются, считает ARA. Потенциальный наставник каталонцев заинтересован в возвращении в клуб и якобы уже провел предварительную беседу с директором Матеу Алемани по вопросам кадрового планирования, заявив, что хочет иметь полный контроль над командой.