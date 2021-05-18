Туда могут провалиться «Спартак» и «Локо»: что ждет Россию в новом еврокубке от УЕФА

Возвращение к былому

Последний раз три еврокубка проводились в сезоне-1998/99. После него Кубок обладателей кубков, существовавший на протяжении 39 лет, был упразднен, а итальянский «Лацио» вошел в историю как его последний победитель.

После этого остались только Лига чемпионов и Кубок УЕФА, который позже был преобразован в Лигу Европы, чтобы создать аналог главного еврокубка для клубов второго порядка.

На деле так не получилось. Лига чемпионов — венец клубного европейского футбола, а вот ЛЕ стал обузой для провалившихся на внутренней арене грандов. Да и всем остальным в турнире было не слишком комфортно — в соревновании было не заработать ни больших денег, ни престижа.

В конце концов в Союзе европейских футбольных ассоциаций поняли необходимость перемен. Лига конференций была проработана и анонсирована еще в 2018 году и вот теперь стартует.

УЕФА преследует сразу несколько целей. Одна из них все та же — поднять престиж Лиги Европы. Теперь в этом турнире будет совсем короткий отборочный турнир и очень мало клубов из стран с невысоким рейтингом в таблице коэффициентов.

Таким образом, второй по значимости еврокубок теперь должен быть интересным не только со стадии плей-офф. Хотя, как все будет работать, покажет только время.

Зато для стран с европейских футбольных задворок это действительно возможность всерьез почувствовать вкус евротурниров, а не закончить борьбу уже на квалификационной стадии.

Кардинальные изменения

Система проведения еврокубкового сезона поменяется с введением Лиги конференций очень серьезно.

В первую очередь изменения коснутся Лиги Европы, в которую теперь вообще не будут попадать напрямую представители стран из таблицы коэффициентов, занимающих места с 16-го по 55-е.

Топ-5 европейских футбольных лиг делегируют во второй еврокубок по две команды, а еще десять, включая Российскую премьер-лигу, по одной. Остальные участники турнира попадут в него, вылетев в квалификации ЛЧ, и там могут быть и чемпионы лиг с 16-й по 55-ю. При этом квалификационных матчей в ЛЕ станет всего 48, хотя раньше было аж 316!

В Лиге чемпионов пока что практически ничего не изменится. Разве что теперь 20 первых вылетевших из квалификации команд попадут в отборочные соревнования не Лиги Европы, а Лиги конференций.

В остальном же все в главном клубном турнире континента будет по-прежнему — время изменений настанет в 2024 году, когда будет введен формат с 36 участниками групповой стадии и швейцарской системой игры в десять туров.

Лига конференций

Так что это за турнир — сама Лига конференций? Кто конкретно в ней будет участвовать, и в каком формате будут проходить ее отборочный и основной турниры?

Теперь самая большая квалификация в еврокубках будет именно в Лиге конференций. Начнется «месиво» уже в первом квалификационном раунде, где сойдутся 72 команды из лиг, начиная с 29-й позиции в таблице коэффициентов.

Дальше — больше. Квалификация разделится на Путь чемпионов и Путь представителей лиг, как это происходит в Лиге Европы.

В Пути чемпионов как раз те самые 20 команд, отсеявшиеся на первых стадиях отбора в Лигу чемпионов, в два раунда определят пятерку клубов, которые попадут в раунд плей-офф и поспорят там за место в группах с пятеркой команд, которые в свою очередь вылетели из Пути чемпионов квалификации Лиги Европы.

Еще 17 участников основной стадии турнира доберутся до нее уже через Путь представителей лиг. Там во втором квалификационном раунде сойдутся 90 команд в 45 парах. В это число войдут 36 победителей первой стадии.

В третьем раунде к победителям этих противостояний добавятся еще семь клубов из чемпионатов с рейтингом с шестого по 12-й, а затем в раунде плей-офф места в групповой стадии оспорят уже 26 победителей предыдущего раунда, пять клубов из ведущих лиг Европы и три команды, вылетевшие в третьем квалификационном раунде Пути представителей лиг ЛЕ.

При этом Лига конференций станет единственным еврокубком, куда ни одна команда не попадет напрямую, без квалификационных матчей, так как оставшиеся десять участников группового турнира — это проигравшие в раунде плей-офф за выход в группу Лиги Европы.

Дальше будет стандартный групповой этап на 32 команды, где в восьми группах сражения пройдут в два круга. Ну а дальше будет кое-что новенькое.

Победители своих квартетов квалифицируются сразу же в 1/8 финала и будут ждать там своих соперников, которые определятся в противостояниях 1/16 финала, где сразятся вторые места групп Лиги конференций с клубами, занявшими третьи строчки в группах Лиги Европы и не прошедшие там в плей-офф.

Дальше плей-офф будет проходить в обычном еврокубковом формате, без добавлений участников из старших еврокубков, а финал первого сезона состоится на стадионе «Арена Комбетаре» в столице Албании Тиране.

Что ждет Россию

Для России Лига конференций приобретает очень важное значение, поскольку РПЛ необходимо восстанавливать заметно ухудшившееся положение в таблице коэффициентов, а в третьем еврокубке оппоненты все-таки будут несколько слабее, чем в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Занявшему пятое место в чемпионате России «Сочи» предстоит для выхода в групповую стадию пройти путь из трех раундов квалификации. Ставшему четвертым «Рубину» — на раунд меньше.

Это точно не будет просто, поскольку российские команды вообще крайне тяжело выступают в еврокубковых квалификациях, а на пути могут встретиться такие команды, как, например, датский «Копенгаген», турецкие «Фенербахче» и «Трабзонспор», голландский «Витесс» или бельгийские «Андерлехт» и «Антверпен».

Кроме того, «Сочи» является дебютантом евротурниров и еще не имеет никакого рейтинга, а значит будет попадать в нижние корзины при жеребьевке и встречаться с наиболее сильными соперниками из возможных.

Если команды Леонида Слуцкого и Владимира Федотова доберутся до группового этапа, то там уже, возможно, будет даже полегче, потому что топ-соперников будет все же не слишком много даже по довольно скромным меркам РПЛ. Конечно, выход в плей-офф не гарантирован, но за него бороться будет возможно.

Ну а на весенней стадии в теории добавиться к участникам третьего еврокубка от России могут и столичные «Спартак» с «Локомотивом». Для этого красно-белым надо сначала не пройти квалификацию в Лигу чемпионов, а затем вместе с «железнодорожниками» занять на групповой стадии ЛЕ третьи места. Согласитесь, ничего нереального.

А вот рассчитывать на борьбу за евротрофей клубам РПЛ пока вряд ли приходится даже в новом турнире, ведь там окажется несколько очень серьезных команд из ведущих чемпионатов.

Это будут, например, испанские «Бетис» и либо «Вильярреал», либо «Сельта», немецкая «Боруссия» из Менхенгладбаха, итальянская «Рома» и французский «Марсель». Да и из Лиги Европы к плей-офф обязательно добавится кто-то приличный.

Но вот поправить положение в рейтинге УЕФА здесь все-таки можно. Только бы не оступиться в отборе...