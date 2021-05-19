«Бред какой-то»: Собянин высказался о судьбе «Локомотива»

Многострадальный сезон Российской премьер-лиги завершился в минувший уикенд, но его отголоски активно о нем доходят до сих пор. Касаются они, в частности, московского «Локомотива», который завоевал бронзовые медали и, вероятно, провел свой последний на ближайшие годы сезон на арене в Черкизове. Еще 16 мая перед матчем «железнодорожников» в сети появилась информации о возможном закрытии »РЖД Арены» на глобальную реконструкцию или снос с последующим строительством нового стадиона. Тогда председатель совета директоров красно-зеленых Александр Плутник признал, что в клубе действительно выявили некоторые проблемы с состоянием арены, но ничего конкретного по этому поводу не высказал.

В связи с этим ряд СМИ распространил различную информацию о дальнейшей судьбе «РЖД Арены» и, соответственно, базирования «Локомотива».

Главным образом сообщалось, что «железнодорожники» обратятся в мэрию Москвы с просьбой дать клубу в аренду реконструированный к чемпионату мира — 2018 стадион «Лужники» на срок сразу до 49 лет.

Также отмечалось, что в «Локо» якобы отказались от идеи проводить реконструкцию и решили полностью снести нынешнюю арену. Причем на ее месте, по слухам, нового стадиона уже не ожидалось. Напротив, на месте арены будто бы планировалось построить либо новый жилой комплекс комфорт-класса, либо здание для нового вокзала Восточный, который войдет в ТПУ Черкизово и объединит ближайшие станции метро, МЦК и МЦД, а также будет принимать поезда дальнего следования, ныне прибывающие на Курский вокзал.

Данная информация ожидаемо вызвала волну критики и гнева как со стороны бывших сотрудников «Локомотива» (в том числе легендарного тренера красно-зеленых Юрия Семина), так и болельщиков. Например, представитель крупнейшего объединения болельщиков «Локомотива» United South Иван Крылов признался, что был шокирован сообщениями о возможном переезде команды в «Лужники». Потому в нынешней ситуации ключевым были официальные комментарии лиц, имеющих прямое отношение к стадиону в Черкизове и городу. Наконец, эти заявления последовали.

Например, мэр Москвы Сергей Собянин опроверг любую информацию о сносе «РЖД Арены» и, соответственно, застройки этого места другими объектами.

«Увидел информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены» жильем. Честно говоря, бред какой-то. Мы возрождаем старые и строим новые стадионы и другие спортивные объекты. «РЖД Арена» и весь окружающий ее спортивный кластер должны развиваться, а не сноситься. Более того, вокруг нового вокзала Восточный не предполагается никакой жилой застройки. Новый транспортно-пересадочный узел обеспечит значительно большую доступность и популярность стадиона», — написал Собянин в своем личном блоге.

Прокомментировали данные о возможном переезде «Локомотива» и в самом руководстве красно-зеленых. Так, председатель правления «железнодорожников» Юрий Нагорных подчеркнул, что о сносе стадиона речи не идет. Исключительно о реконструкции. Также он назвал фейком растиражированное СМИ письмо, которое якобы подписал глава РЖД Олег Белозеров, попросивший Собянина предоставить «Лужники» в аренду. Нагорных лишь подчеркнул, что на время реконструкции «РЖД Арены» клуб действительно может некоторое время проводить домашние матчи в «Лужниках», но данный стадион — лишь один из рассматриваемых вариантов. В «Локо» также гарантировали, что обсуждаться эта история будет непосредственно с болельщиками.

«Такое письмо без подписи может напечатать любой человек у себя дома. Это все филькина грамота и слухи, комментировать которые я не вижу смысла. Что касается ситуации с «Лужниками», то в эту пятницу у Александра Плутника состоится встреча с болельщиками, на которой будет обсужден этот вопрос», — приводит Sport24 слова директора по коммуникациям красно-зеленых Александра Бедарева.

Примечательно, что «Локомотив» вступает в диалог (и далеко не самый приятный) о стадионе с фанатами уже не первый раз.

Еще в апреле 2012 года клуб интересовался у болельщиков мнением о возможном переименовании арены, называвшейся тогда просто «Локомотив», в «РЖД Арену», но из-за резко негативной реакции данный проект был отложен. Через пять лет данный вопрос вновь был поднят на обсуждение, и фанаты вновь настояли на сохранении прежнего названия стадиона. Арена, кстати, тогда уже начала реконструироваться, но ремонт был лишь косметическим — были проведены замена кресел и установка новых табло в углах чаши стадиона. Тогда же стадион все-таки получил название «РЖД Арена», несмотря на негативные отзывы болельщиков.