«Рефлекторно швырнул на прогиб»: пьяный самбист кинул прохожего головой об асфальт

Представители спортивных единоборств, к сожалению, нередко попадают в криминальные сводки, применяя свои навыки за пределами ринга и октагона, чтобы решить какой-либо конфликт в свою пользу.

Подобный случай произошел и с 24-летним московским самбистом Кириллом Шараевым, который является многократным победителем и призером всероссийских турниров, раньше входил в весьма конкурентную сборную Москвы, выезжал на международные турниры и брал медаль на первенстве Германии.

19 мая ГУ МВД по городу Москве опубликовало на своем сайте видео конфликта между Шараевым и случайным прохожим. Выглядело это жутко и явно могло закончиться хуже. В ролике видно, как самбист, явно находящийся в состоянии алкогольного опьянения, идет по улице, пошатываясь и с трудом удерживаясь на ногах. Один раз ему даже пришлось присесть на асфальт, чтобы прийти в себя.

Когда Шараев проходил мимо своей будущей жертвы — молодого человека в пальто, — тот высказал ему что-то вслед. Спортсмен тут же развернулся и оттолкнул от себя прохожего, перед этим угрожающе столкнувшись с ним лбами и что-то заявив в ответ.

В ходе словесной перепалки самбист еще раз толкнул свою жертву так, что парень чуть не упал на проезжую часть, а затем внезапно схватил его за грудки и борцовским приемом перекинул через себя, ударив головой об асфальт.

Сидевший на соседней скамейке прохожий тут же вскочил и поспешил прочь, испуганный инцидентом. Шараев в это время нанес своему «сопернику» один удар кулаком сверху (по видео непонятно, куда пришелся удар — в голову или в часть корпуса) и спокойно направился прочь. В погоню за ним пустились трое мужчин, заметивших конфликт. На этом видео обрывается.

Пресс-служба УВД по Центральному административному округу Москвы сообщила, что пострадавший после этого попал в больницу, а злоумышленник был задержан спустя некоторое время.

«Со слов задержанного, он находился в состоянии алкогольного опьянения и на почве личных неприязненных отношений у него произошел конфликт с потерпевшим. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в заявлении.

Против Шараева возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Согласно Уголовному кодексу, если действия подозреваемого вызвали «длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть», то он может получить тюремный срок до трех лет, либо принудительные работы на такой же период.

По информации «КП», жертва до сих пор находится в больнице с переломом носа и сотрясением мозга. Учитывая, что инцидент произошел в праздничный вечер 9 мая, прошло уже десять дней, как молодой человек не может работать. Если это действительно так, то Шараеву может грозить реальный срок.

Впрочем, сам спортсмен утверждает, что пострадавшего на самом деле уже выписали из больницы и что они помирились.

А конфликт, по словам Шараева, начался из-за того, что он случайно толкнул молодого человека, поскольку плохо ориентировался в пространстве — ранее в него кто-то брызнул перцовым баллончиком.

«Возмещаю вред, я ему извинения принес, он их принял. Мы с ним договорились, друг друга поняли. Из-за чего был конфликт, тоже выяснили: оба пьяные, друг другу пару ласковых сказали. Я еще забрызганный перцем был. Мой косяк в том, что я спортсмен и не имел права в такую ситуацию попадать», — приводит слова самбиста «360».

По информации источника «КП» в правоохранительных органах, Шараев на допросе заявил, что «не хотел драться с мужчиной», но «рефлекторно» швырнул его на прогиб.

При этом самбист не понимает, почему ГУ МВД приняло решение выложить видео инцидента, который произошел еще 9 мая. По словам спортсмена, избитый им мужчина даже не стал подавать на него в суд.

«Как только это все произошло, он приехал в больницу травму свою показать и написал заявление, чтобы меня нашли. Ну и он меня нашел, и мы с ним решили.

Я ему возмещаю вред — то, что он не работал столько. Я ему сам это предложил, я его сам нашел и через один день сам туда приехал»,

— рассказал Шараев, добавив, что навещал свою жертву в больнице и привозил фрукты, напитки и еду.