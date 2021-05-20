Вышли из «пузыря»: накажут ли российских хоккеистов за несоблюдении карантина на ЧМ

21 мая в Риге стартует очередной чемпионат мира по хоккею, и пройдет он в уже привычных строгих условиях со всеми возможными коронавирусными ограничениями. Все участники турнира по прибытии в столицу Латвии были обязаны отбыть карантин. Также командам на протяжении всего первенства, которое продлится до 6 июня, запретили без веской причины покидать территорию гостиницы, где расположились хоккеисты и тренеры. В исключительном порядке участники соревнований могут выходить из отеля лишь на тренировки и непосредственно матчи.

За сутки до старта мирового форума представителей сборной России в итоге заподозрили в нарушении этих требований.

Как утверждает латвийское агентство LETA, как минимум четыре человека, одетых в форму команды Олимпийского комитета России (а именно под таким названием российские хоккеисты выступят на чемпионате в связи с требованиями Спортивного арбитражного суда и Всемирного антидопингового агентства), были замечены в общественном месте недалеко от торгового центра, расположенного в центре города. Отмечалось, что всех членов российской сборной, покинувших свои так называемые «пузыри», могли исключить из числа участников чемпионата, что указано в медицинском регламенте, установленным органами Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Впрочем, в сборной России информацию о грубых нарушениях этого протокола оперативно опровергли. Как уточнил пресс-секретарь Федерации хоккея России Марат Сафин, те представители национальной команды, замеченные в общественном месте, не контактируют с хоккеистами и тренерами напрямую и базируются в другой гостинице.

«Эти участники не находятся в «пузыре» и живут в другой гостинице. Они не контактируют с теми, кто находится в «пузыре» и к тому же каждый день сдают тесты. Как раз в тот момент, когда их заметили, они направлялись сдавать тест на коронавирус. Все проходит с соблюдением регламента Международной федерации хоккея», — приводит LETA слова пресс-атташе ФХР.

Действительно, несколько представителей сборной России работают отдельно от команды. Таких в Риге семь человек — три тренера по фитнесу, два тренера, методист и спортивный директор. В ФХР отмечают, что никаких санкций в связи с этим в их отношении не последует.

Говоря о жестких мерах ограничения в связи с коронавирусом, стоит отметить, что менее чем за сутки латвийские власти неожиданно решили сделать некоторые послабления для проведения чемпионата. Турнир, который Рига изначально должна была принять совместно с Минском, по всей вероятности, пройдет в присутствии зрителей. По крайней мере, с таким требованием выступил Сейм Латвии, поручивший кабинету министров предоставить эпидемиологически безопасные возможности присутствия на играх ЧМ некоторых типов зрителей: тех, кто минимум 14 дней назад прошел полный курс вакцинации от коронавируса препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств, и тех, кто может официально подтвердить, что недавно переболел коронавирусом и имеет в своем организме соответствующие антитела.

И это решение весьма примечательно на фоне недавних заявлений премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, который утверждал, что возможности проведения хоккейного мирового форума в присутствии болельщиков нет даже теоретической, так как в стране все еще остается актуальным риск распространения COVID-19. За последние сутки, например, было выявлено более 600 новых случаев заражения. Именно поэтому против решения допустить зрителей на трибуны выступили 40 членов Сейма, тогда как «за» проголосовали чуть больше — 48 депутатов.

На чемпионате мира сборная России сыграет в группе А. Соперниками команды Валерия Брагина станут команды Чехии, Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Швеции и Белоруссии.