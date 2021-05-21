Вышел и все перевернул: Бобровский остановил «Тампу» Кучерова

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» — 5:6 ОТ (счет в серии — 2-1)

Серия «Тампы» и «Флориды» изначально выглядела едва ли не самой многообещающей в первом раунде плей-офф, но после двух выездных побед действующих чемпионов показалось, что не выигравшие ни одной кубковой серии с 1996 года, когда добрались до финала, «Пантерз» не смогут подтвердить свое отличное выступление в чемпионате и свой статус неудобного соперника для «Лайтнинг».

Тем не менее третий матч команда Джоэла Кенневилля, понимая, что отступать уже особенно некуда, начала очень мощно и всего семь минут спустя повела благодаря шайбам вернувшегося в состав после пропущенной из-за травмы второй игры Сэма Беннета и защитника Радко Гудаша, который когда-то давно начинал свою заокеанскую карьеру в составе «молний».

Затем был второй период, в котором «пантеры» продолжали давить и даже нанесли 17 бросков в створ ворот Андрея Василевского, но отличиться смогли только раз — усилиями Алекса Веннберга в большинстве.

А вот команда Джона Купера выдала мощнейший рывок и заставила за 20 минут пять раз капитулировать Криса Дриджера, оставшегося в воротах «Флориды» после поражения во второй встрече, где сам он сыграл очень неплохо.

В четвертой шайбы «Лайтнинг» голевую передачу на Брэйдена Пойнта в большинстве сделал вернувшийся на лед к плей-офф Никита Кучеров. Для него этот пас стал уже пятым ассистом в этом розыгрыше за три матча при двух заброшенных шайбах.

Но главное, что Кучеров таким образом набрал свое сотое очко в Кубке Стэнли (38+62). Для этого ему потребовалось всего 93 игры.

Ну а дальше настало время для удивительного. До сих пор в нынешнем сезоне, включая плей-офф, «Тампа» выиграла все 28 встреч, в которых вела после двух периодов. Правда, «Флориду» как раз можно назвать довольно волевой командой, но все же поверить в ее камбэк в этот раз было сложно. Так или иначе, Кенневилль не сдался, и первым его шагом стала замена во втором перерыве Дриджера на Сергея Бобровского, неудачно отыгравшего первый матч серии, — на этот раз ход сработал полностью.

Российский вратарь, который провел относительно средний регулярный чемпионат, но был хорош в матчах как раз с «молниями», сыграл сверхнадежно: отразил все шесть бросков в третьем периоде, а потом еще три в овертайме.

Дополнительное время стало возможным благодаря шайбам Патрика Хорнквиста в большинстве и Густава Форслинга с дальнего пятака в равных составах.

В овертайме все решилось достаточно быстро. «Флорида» выиграла вбрасывание в своей зоне, а Фрэнк Ватрано, получив передачу от Гудаша, пасом между двумя защитниками вывел один на один с Василевским Райана Ломберга, и форвард переиграл российского вратаря, отправив шайбу в сетку с неудобной руки.

«После второго периода парни сделали шаг вперед. Эта команда обладает потрясающими волевыми качествами, не важно, какой у нас дефицит в счете. Это одна из тех игр, где мы добиваемся успехом всей командой, думая только о следующем голе. Один за другим, и мы вытащили эту встречу», — сказал после игры Бобровский.

«Флорида» выиграла свой первый матч в серии и сократила отставание от соперника до минимума, вернувшись в противостояние. Тремя голевыми передачами у победителей отметился Джонатан Юбердо, а у проигравших то же самое сделал Виктор Хедман.

Прервалась блестящая серия из проведенных подряд в регулярных чемпионатах и плей-офф матчах защитника «пантер» Кита Йэндла, который раньше вообще никогда не пропускал поединков Кубка Стэнли, отыграв 979 встреч подряд, но в этот раз остался в запасе будучи здоровым. Йэндл всего на две игры отставал от лучшего результата лиги по проведенным играм подряд, принадлежащего Филу Кесселу из «Аризоны».

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:5 (счет в серии — 1-2)

Важнейший матч проводили «Айлендерс» и «Питтсбург», обменявшиеся победами в Питтсбурге. У команд богатая история противостояний в плей-офф, включая прошлогоднюю серию в раунде плей-ин, завершившуюся успехом «островитян» (3-1).

Тогда соперники тоже подошли к третьему поединку при равном счете, и та победа ньюйоркцев стала ключевой. Собственно, в истории Национальной хоккейной лиги, не важно до трех или четырех побед шла серия, победитель третьего матча при счете 1-1 проходит дальше в среднем в двух случаях из трех.

На эту игру в состав «пингвинов» вернулся пропустивший из-за повреждения первые два матча российский форвард Евгений Малкин, что это стало одним из ключевых факторов. Особенно на фоне того, что подопечным Барри Троца удалось полностью нейтрализовать первое звено «Питтсбурга» Брайан Раст — Сидни Кросби — Джейк Гюнцель.

Майк Салливан аккуратно подпускал Малкина, дав ему 12:10 игрового времени, за которое тот успел нанести два броска, провести один силовой прием и сделать два блока. Но самым важным стали две голевые передачи Евгения — на Джейсона Цукера во втором периоде и на оформившего дубль Джеффа Картера в большинстве в третьем.

«Пенс» к заключительной 20-минутке подошли с достаточно комфортным перевесом в две шайбы (3:1), но очень быстро разбазарили его, после чего как раз и случилась шайба Картера с паса Малкина.

«Островитяне» продолжили нестись вперед, и уже забивший в этом матче Кэл Клаттербак снова восстановил равновесие за шесть минут до конца, но через пару минут Брэндон Танев налету поймал пущенную Крисом Летангом от синей линии и срикошетившую от защитника шайбу и не оставил Семену Варламову шансов.

Этот гол и стал победным, а Летанг, ранее успевший и забить сам, и сделать еще один голевой пас, провел свой пятый матч с больше чем двумя очками в плей-офф и обошел по этому показателю среди защитников в истории клуба лидировавшего до того легендарного Ларри Мерфи.

«Миннесота Уайлд» — «Вегас Голден Найтс» — 2:5 (счет в серии — 1-2)

Как и ожидалось, несмотря на перевес в личных встречах и всего одно поражение в них в основное время в регулярном чемпионате, противостояние с «Вегасом» в плей-офф для «Миннесоты» складывается очень тяжело.

Выиграв первый матч в гостях и уступив во второй, «Уайлд» с хорошим настроем вышли на домашнюю встречу и довольно быстро повели с перевесом в два гола.

Первый из них защитник Райан Хартман забросил в комбинации после выигранного в чужой зоне вбрасывания с замечательной передачи Кирилла Капризова, для которого это очко стало первым в плей-офф в сильнейшей лиге мира.

Но если в стартовом периоде хозяевам удавалось сдерживать реактивную атаку соперников (7-4 по броскам в пользу «Миннесоты»), то дальше они попали под настоящий каток.

«Золотые рыцари» Питера ДеБура вышли на второй отрезок с желанием растоптать соперника и справились с этим даже без травмированных Макса Пачиоретти и Томаша Носека, которые, возможно, будут готовы к следующей встрече.

«Голден Найтс» нанесли 22 броска в створ ворот Кэма Тэлбота, и три из них оказались результативными. Сама же «Миннесота» наскребла только пять выстрелов в створ, но это полбеды.

В заключительном периоде хозяева, когда им уже нужно было отыгрываться, потревожили Марка-Андре Флери всего четыре раза, в то время как гости продолжили свое давление, и в итоге сначала Вильям Карлссон укрепил перевес, а затем Марк Стоун, оформив дубль, поразил пустые ворота.

Несмотря на голевую передачу, один бросок в створ и три силовых приема, Капризов вряд ли может занести себе третий матч серии в актив, так как закончил его с показателем полезности -3, побывав на льду во время аж четырех голов соперников.

«Вегас» повел в противостоянии и, если ориентироваться на составы, статус команд и вообще происходящее на льду, выглядит явным фаворитом противостояния и вообще претендентом на Кубок Стэнли.

А «дикари» к тому же потеряли врезавшегося в ворота по ходу еще первого периода форварда Маркуса Юханссона, и главный тренер команды Дин Эвасон после окончания встречи не дал журналистам никакой информации о его состоянии.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Монреаль Канадиенс» — 1:2 (счет в серии — 0-1)

Последней в текущем плей-офф стартовала серия между «Торонто» и «Монреалем». Команда Шелдона Кифа, уверенно выигравшая Северный, «канадский» дивизион, являлась безоговорочным фаворитом, тем более соперника прилично лихорадило по ходу сезона, что даже привело к замене Клода Жюльена на Давида Дюшарма на тренерском мостике.

При этом два клуба «классической шестерки» не встречались в плей-офф с 1979 года. У «Канадиенс» есть небольшой перевес по победам в сериях, а в матчах Кубка Стэнли они обыгрывали «Мэйпл Лифс» вообще в восьми последних поединках подряд!

Как бы ни было удивительно, но серия продлилась. Удивляться нечему: только ленивый еще не посмеялся в последние годы над некубковостью таких грозных в чемпионате «кленовых листьев».

Кроме того, они подошли к постсезону без Фредерика Андерсона и выменянного на дедлайне в «Калгари» Дэвида Риттиха, так что место на последнем рубеже занял Джек Кэмпбелл.

Но еще неприятнее было случившееся в середине первого периода: капитан «Торонто» Джон Таварес попал под силовой прием Бена Шиаро, а, падая, получил в лицо коленом от Кори Перри.

Это сразу же привело к драке между Перри и Ником Фолиньо, но Таваресу от этого вряд ли стало легче — он покинул лед на носилках и в игру, конечно, уже не вернулся.

А вскоре «Монреаль» открыл счет, причем в фирменном стиле. Тайлер Тоффоли заблокировал передачу в атаке хозяев, Эрик Стаал мгновенно заправил длинной передачей в прорыв Джоша Андерсона, а тот прошил Кэмпбелла.

Вильям Нюландер смог восстановить равновесие во втором периоде, сыграв на добивании в позиционной атаке, но развить успех подопечным Кифа не удалось.

В третьем периоде, когда «Торонто» играл в большинстве, Джоэл Армия на входе в зону у борта обокрал Джона Торнтона, выбросив шайбу к чужой синей линии, а сориентировавшийся Пол Байрон обогнал имевшего приличную фору Расмуса Сандина, выскочил на рандеву с Кэмпбеллом и, упав на колени после подножки шведского защитника, успел бросить над плечом вратарю.

«Монреаль» выиграл первый матч серии, и хотя не стал после этого ее фаворитом, наверняка снова серьезно поколебал уверенность хоккеистов «Торонто» в себе. А это уже немало.