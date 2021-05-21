Дорогой балласт: Бэйл хочет завершить карьеру, но «Реал» все равно будет платить

Гарет Бэйл в 2013 году переходил из «Тоттенхэма» в «Реал» за астрономические по тем временам €100 млн. В мадридском клубе рассчитывали, что валлиец в ближайшей перспективе станет заменой Криштиану Роналду, однако сейчас Бэйл близок лишь к тому, чтобы оказаться самым ненавидимым футболистом в истории «сливочных».

С сезона-2015/16 Бэйл регулярно стал получать травмы и больше проводил времени в лазарете, чем на поле. Ситуация не устраивала никого, но тогда к игроку относились еще с пониманием. Первый серьезный конфликт у нападающего в «Реале» произошел с Зинедином Зиданом, с которым, по слухам, Бэйла до сих пор связывают непростые отношения. Затем и болельщики стали критиковать форварда все чаще, а в какой-то момент даже принялись освистывать его на «Сантьяго Бернабеу». Весь сезон-2019/20 Бэйл отдыхал на скамейке запасных и практически не выходил на поле, что привело к окончательному желанию «Реала» с ним расстаться.

Годом ранее у «сливочных» была прекрасная возможность это сделать: китайский «Бэйцзин Гоань» предлагал футболисту самый большой контракт в мировом футболе с окладом около €52 млн, Бэйл идеей загорелся и уже готовился к переезду в КНР, но «Реал» в последний момент сделку сорвал.

Как итог, Бэйл принялся банально мстить клубу, на протяжении всего следующего сезона демонстрируя твердое нежелание играть за команду. Валлиец — страстный фанат игры в гольф, за что над ним постоянно подшучивали фанаты. Но и этот факт футболист использовал против «Реала», давая в конкретных случаях с насмешкой понять, что гольф ему гораздо важнее клуба, тем самым еще больше раздражая болельщиков и руководство. Президент мадридцев Флорентино Перес сдался и попросил Бэйла уйти, однако тот уже не хотел. Прошлым летом игрок наотрез отказался покидать «Реал» даже под угрозой того, что он практически наверняка не будет играть и, соответственно, рискнет поездкой на Евро-2020. При этом у Бэйла по-прежнему огромная зарплата — больше €32 млн за сезон.

Держать такой дорогой балласт, да еще и вредящий имиджу и репутации «Реала», для клуба было неприемлемо.

«Сливочным» в итоге удалось частично договориться с игроком и отправить его в аренду в бывший клуб — «Тоттенхэм». Не сказать, что «Реалу» это сильно помогло: мадридцы по-прежнему выплачивают большую часть зарплаты Бэйлу, поскольку «Хотспур» просто не могли позволить себе такие затраты. То есть сезон валлийца, на протяжении которого он даже не играл за «сливочных», обошелся «Реалу» более чем в €20 млн. Выкупать трансфер Бэйла «шпоры» не намерены (из-за рецидива травм он не тренировался больше трех раз в неделю, агент требовал к нему особого отношения, редко игрок проводил хотя бы два матча подряд, по сути, сам выбирал, когда ему выходить на поле, и весомой пользы команде так и не принес), поэтому уже этим летом он снова возвращается в Мадрид.

Как пишет AS, уходить из «Реала» окончательно Бэйл все еще не намерен. Следующий сезон станет для него последним по контракту с «королевским клубом», после чего он с высокой долей вероятности завершит профессиональную карьеру. По слухам, валлийца уже давно не интересует футбол как образ жизни (он и сам об этом упоминал, когда говорил о любви к гольфу) и единственным его стимулом продолжать играть остается предстоящий чемпионат Европы, к которому он рассчитывает подойти в лучшей физической форме. Аренда в «Тоттенхэм» как раз была для него возможностью прийти в форму.

А за сезон-2021/22, будет он выступать в «Реале» или нет, Бэйл при любом раскладе станет богаче еще как минимум на €32 млн. Таким образом, в момент завершения карьеры, если все пойдет так, как стало известно из источников, футболисту будет всего 33 года.