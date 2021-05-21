«Задает ритм на поле»: немецкий футболист получает российский паспорт

21 мая появилась информация о скорой натурализации в России немецкого футболиста. Речь идет о выступающем во Второй Бундеслиге Максе Безушкове, чьи родители являются эмигрантами из России.

Отец футболиста родом из Новосибирска, а мать родилась в Казахстане, но почти всю жизнь прожила в России. Именно там родился и старший брат Безушкова, а вот сам Макс появился на свет уже в Тюбингене.

«Макс Безушков близок к получению российского паспорта. Рассчитываем, что это произойдет не позднее июня. Это качественный полузащитник, который постоянно играет за «Ян Регенсбург», редко получает желтые карточки. Он воспитанник «Штутгарта», у него есть опыт выступления в бундеслиге за «Айнтрахт», — рассказал в интервью «Р-Спорту» агент футболиста Инго Хаспель.

— Макс здорово прибавил за последние два года в «Регенсбурге» – пришло время сделать следующий шаг. Безушков – футболист оборонительного плана, но он играет стратегическую роль в центре поля – он задает ритм действиям своей команды.

Российские клубы уже интересовались возможностью перехода Макса в Премьер-лигу, и мы движемся в этом направлении. В вашей стране родились его отец и мать, он бегло говорит по-русски, ему было бы интересно сыграть в РПЛ».

Знаменитый в прошлом форвард московского «Спартака» и сборной России Валерий Шмаров в комментарии для «Газеты.Ru» оценил перспективы приезда игрока в РПЛ если не скептически, то довольно осторожно.

«Я видел, что люди пишут по этому поводу. Кто-то говорит, что едет за деньгами, кто-то замечает, что Александру Жирову (российский защитник, перешедший в «Зандхаузен». — «Газета.Ru») в Германии больше нравится и он не хочет возвращаться в Россию. Мое мнение таково: пока не известны клубы, которые в нем заинтересованы, и есть только общая информация, не стоит воспринимать ее всерьез, — считает Шмаров.

— Потому что ехать из Германии сюда… Что это футболист? Кот в мешке, играл во Второй Бундеслиге. И пока официальной информации нет, очень сложно что-то предполагать, потому что никто о нем ничего не слышал и не видел его.

Думаю, требования там и у нас все-таки разные, в России все на лимит сваливают. Поэтому можно смело согласиться, что уровень футболистов, которые приезжали к нам из Германии – Романа Нойштедтера, Константина Рауша и других, — в России падает».

Заниматься футболом Безушков начал в родном Тюбингене, однако затем попал в более серьезную академию. Выходец эмигрантов из России даже побывал в детстве на просмотре в мюнхенской «Баварии», но в итоге оказался в академии «Штутгарта».

Что само по себе вряд ли хуже, учитывая россыпь талантов, которую подготовила школа этого клуба. Из современных звезд можно вспомнить футболистов национальной сборной Германии Антонио Рюдигера («Челси»), Тимо Вернера («Челси») и, конечно же, Йозуа Киммиха («Бавария»).

Безушков сразу же был взят на карандаш местными специалистами в немецком футболе и с детских лет выступал за сборные страны по разным возрастам. Так, он в составе юношеской команды Германии съездил на чемпионат Европы-2014, а также сыграл на домашнем юношеском Евро-2016. Правда, ни там, ни там Бундестим не пробилась в полуфинал, но полузащитник провел на поле по три встречи на каждом из турниров.

Что касается клубной карьеры, то Безушков так и не смог пробиться в основной состав «Штутгарта», поиграв только за третью и вторую команды клуба. После 33 матчей и четырех голов в третьем национальном дивизионе за «Штутгарт-2» в сезоне-2015/16, футболист перебрался в «Айнтрахт» из Франкфурта.

Тогда «орлов» возглавлял нынешний тренер Александра Головина в «Монако» Нико Ковач, но раскрыть Безушкова, как бывшего полузащитника ЦСКА, ему не удалось. Особенно на молодого игрока он не рассчитывал, лишь раз выпустив игрока в стартовом составе.

Всего за год у Безушкова набралось три матча в Бундеслиге, в которых он получил одну желтую карточку, и еще два поединка в других турнирах.

После этого была крайне неудачная аренда во Вторую Бундеслигу в «Хольштайн Киль», где за полгода футболист провел только одну встречу, а дальше он отыграл в другой аренде полтора года в бельгийском «Юнионе», и там уже был игроком основы.

Последние два сезона Безушков выступает за «Ян Регенсбург», где из «десятки» или даже временами вингера трансформировался в глубинного плеймейкера, способного располагаться на позиции опорного полузащитника.

Его команда в этом сезоне выступает крайне неудачно, являясь одним из аутсайдеров своей лиги, но полузащитник — ее главный актив. На счету Безушкова за два сезона 63 матча, девять голов и три голевые передачи. При этом он является еще и исполнителем стандартов. И в том числе пенальти, с которых отличился четырежды.

Интересно, что четыре года назад, когда ему было только 19, Безушков не рассматривал переезд в Россию в качестве возможного интересного варианта продолжения карьеры, а также мечтал о сборной Германии.

«Предложение от России? Сейчас такой вопрос в любом случае не стоит. Мне рано задумываться о таких вещах. Я просто играю в футбол. В том числе за юношескую сборную Германии. У меня 40 игр за сборные Германии. Теперь, конечно, мечтаю о главной команде. Так что вопрос футбольного гражданства не обсуждался», — говорил тогда хавбек.