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В каком состоянии российская и британская сборные подходят к очной встрече на ЧМ

Россия сыграет с Великобританией на чемпионате мира по хоккею

После победы над чехами на старте чемпионата мира сборную России ожидает встреча с одним из аутсайдеров турнира — командой Великобритании. За всю новейшую историю обе сборные встречались лишь раз. На мировом первенстве 1994 года россияне разгромили британцев со счетом 12:3.

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Сборная России стартовала на чемпионате мира в Риге с трудной, но очень важной победы над Чехией. В первой игре подопечные Валерия Брагина продемонстрировали активный и местами даже агрессивный (в хорошем смысле) хоккей, но в то же время у них обнаружились проблемы там, где не ожидали — в защите. Оборона российской сборной на бумаге считается одной из лучших (если не лучшей) на турнире, однако в противостоянии с чехами между защитниками возникало слишком много недопонимания.

Еще одним печальным итогом встречи с Чехией стала травма Константина Окулова. Лидер первого звена и лучший бомбардир прошедшего плей-офф КХЛ во втором периоде матча с чехами очень неудачно упал на лед после того, как его грубо толкнул в спину чешский защитник Давид Мусил.

После этого Окулов сразу отправился в раздевалку, откуда на площадку уже не возвращался. Позднее 26-летнему нападающему предварительно диагностировали повреждение акромиально-ключичного сустава, из-за чего минимум одну игру на чемпионате он пропустит. Похожее повреждение в феврале на шведском этапе Евротура получил Марат Хуснутдинов, для которого сезон в итоге был окончен.

Вместо Окулова на матч с Великобританией будет заявлен Сергей Толчинский. Обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» и MVP прошедшего плей-офф, который, к слову, набрал столько же очков, сколько и его визави из ЦСКА, изначально не попал в состав из-за сильной простуды, но теперь Брагин включил форварда в список.

«У нас две вакансии для игроков НХЛ. Толчинский завтра сыграет, он в неплохом состоянии», — говорил главный тренер сборной на послематчевой пресс-конференции.

Для британцев встреча с россиянами станет первой на нынешнем турнире.

За всю новейшую историю обе команды провели лишь один очный матч: произошло это в далеком 1994 году на чемпионате мира в Италии, и игра завершилась в пользу подопечных Бориса Михайлова с разгромным счетом 12:3.

На том первенстве провалились обе команды. Российская сборная с Валерием Каменским, Андреем Коваленко и Игорем Федуловым в составе выбыла на первой же стадии плей-офф, проиграв США, а Великобритания и вовсе по итогу оказалась понижена в классе. Вернуться в мировую элиту британцы смогли лишь спустя 24 года, и на ЧМ-2019 даже заняли предпоследнее место в группе с Канадой, США и победителем турнира сборной Финляндии. Ведомые тогда Питером Расселом хоккеисты в семи матчах забросили девять шайб и пропустили 41, добыв одну победу в овертайме в матче с еще одним неудачником чемпионата — сборной Франции.

Вместе с Расселом британцы должны были приехать и в Ригу, однако за несколько дней до начала первенства тренер, также работающий в клубе второй немецкой лиги «Фрайбург», неожиданно отказался от работы в сборной. 46-летний специалист аргументировал свое решение желанием остаться с семьей.

«Мои родные всегда поддерживали меня, но я на протяжении девяти месяцев был вдали от жены и дочери, а это очень долго. Когда я приехал домой и провел немного времени с дочерью, то понял, что уже не смогу их покинуть. Вернуться домой спустя девять месяцев, чтобы через два дня снова уехать… Это бессердечно. Я пропустил операцию дочери на губе, когда работал с молодежной британской сборной, и смог вернуться всего на два дня во время прошлого чемпионата мира в Словакии, чтобы увидеться с женой, у которой был рак и операция», — объяснил Рассел.

На текущем ЧМ национальную команду Великобритании будут возглавлять Адам Киф и Кори Нилсон.

Матч между россиянами и британцами пройдет на площадке Олимпийского спортивного центра Риги. Стартовое вбрасывание состоится в 16.15 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.