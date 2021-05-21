«Гол России нельзя было засчитывать»: чехи возмущены судейством на ЧМ

«Лучше проиграть в начале турнира»

Старт чемпионата мира по хоккею в Риге выдался зрелищным: в первых двух матчах было заброшено в общей сумме 20 шайб. Семь из них записали на свой счет хоккеисты сборных России и Чехии, во встрече которых и был забит первый гол турнира. Его автором стал российский нападающий Антон Бурдасов. Сама игра изобиловала голевыми моментами, и команды устроили настоящую перестрелку, отвечая шайбой на шайбу. Победителем из дуэли вышли россияне: за 19 секунд до финальной сирены классным броском в дальнюю «девятку» отметился Михаил Григоренко.

Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан, комментируя результат встречи, отметил заслугу россиян, а также подчеркнул, что его подопечные просто перенервничали и не смогли выполнить установку на игру.

«Надо признать, что Россия заслуженно одержала победу в этом матче. Мы не придерживались своего плана и допустили очень много ошибок. Игра началась хорошо, но после первой пропущенной шайбы мы стали слишком сильно нервничать. Три из четырех пропущенных шайб были необязательными. Мы по сути подарили их России.

Я очень разочарован нашей производительностью. Жаль, что нам не удалось набрать даже одного очка, хотя мы, пожалуй, этого заслуживали благодаря игре Грубеца. Шимон попал под серьезный обстрел, русские буквально воевали перед его воротами, но он выжил. Повлияет ли на команду тот факт, что сегодня мы проиграли, хотя все подготовительные матчи были выиграны? Лучше проиграть в начале турнира, ничего страшного», — сказал наставник чешской команды.

«Мы допустили школьную ошибку»

О недочетах чешской сборной высказался победитель Игр-1998, трехкратный чемпион мира и ветеран НХЛ Мартин Ручинский, который ныне работает экспертом на чешском телевидении. По его словам, причиной поражения команды стало плохое движение хоккеистов, а также грубые ошибки, за которые Россия наказала Чехию.

«У нашей команды не было таких классных моментов, которые создавали русские. Нам с трудом удавалось сравнивать счет, но в самом конце, когда Россия забила вновь, мы допустили школьную ошибку. К сожалению, мы за нее и поплатились. Нашей сборной надо учиться на этих ошибках и быстро их решать, уже завтра нам предстоит следующий матч», — цитирует Ручинского iSport.

«Мы говорим о медалях, о победе… Надо быть скромнее»

Разочарование выразили обозреватели портала hokej.cz, где была опубликована заметка с говорящим заголовком: «Горький старт на чемпионате мира! Чехия проиграла России после гола за 19 секунд до конца матча». Авторы статьи обратили внимание на тот факт, что многие эксперты, анализируя составы команд-участниц чемпионата, отдали предпочтение именно чехам и называли их фаворитом турнира.

«Чехия приехала на чемпионат мира с огромными ожиданиями. В ходе подготовки наша сборная победила в девяти матчах, наш состав впечатляет. Мы говорим о медалях, о победе… Но нам надо быть скромнее. В самом начале турнира мы проиграли России. Надеемся, индивидуальные ошибки в этом матче станут уроком для чешских хоккеистов в остальных играх чемпионата», — говорится в статье.

«Огромный шок и разочарование»

С коллегами согласились журналисты портала iDnes.cz, отметившие, что поражение от России должно стать для чешской сборной отрезвляющим после множества слов о том, что подопечные Пешана являются фаворитами ЧМ.

«Чешские хоккеисты неудачно стартовали на чемпионате мира, проиграв сборной России в первом же матче. После оптимистичного подготовительного периода у нас сейчас возникает легкое отрезвление. Наша сборная произвела не лучшее впечатление и допустила много грубых ошибок, хотя нам и удалось трижды сравнять счет.

Перед началом турнира многие говорили о чемпионских амбициях Чехии, однако матч с Россией показал, что у нас еще есть в чем прибавить. Пока что сборная не выглядит свежей, удручает и то, что грубых ошибок сегодня было слишком много. Это был огромный шок и разочарование. Объективно наш соперник был лучше, активнее, создал больше моментов и заслужил победу», — утверждают журналисты.

«Первый гол России нельзя было засчитывать»

Впрочем, в чешских СМИ фигурировала и точка зрения о том, что поражению Чехии способствовали ошибки судей. Одна из них, по мнению журналистов из sport.cz, произошла в самом начале матча, когда Антон Бурдасов открыл счет точным броском при игре в большинстве. Чехи убеждены, что перед этим российские хоккеисты нарушили правила, забравшись в офсайд, который проглядели арбитры.

«Уже на третьей минуте Эмиль Гарипов получил шайбу, расположившись между Давидом Мусилом и Филипом Гронеком, заставив последнего остановить его с помощью фола. Русские подолгу не использовали свое большинство, но за секунды до возвращения Гронека на лед Бурдасов открыл счет, чего по идее не должно было быть. Этот гол нельзя было засчитывать, ведь ему предшествовал офсайд, который судьи не зафиксировали», — написано в заметке.