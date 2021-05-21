Не понравился новый тренер: Салихова покинула совет директоров «Спартака»

В стане московского «Спартака» прогремел очередной скандал, несмотря на то, что сезон в Российской премьер-лиге завершился еще на прошлой неделе. 21 мая спутница владельца красно-белых Леонида Федуна Зарема Салихова объявила о своем решении покинуть состав совета директоров клуба. В своем сообщении она указала на серьезные разногласия, имевшиеся между ней и другими представителями совета директоров. Коснулись они вопроса выбора нового главного тренера команды, которая уже попрощалась с Доменико Тедеско, еще в декабре прошлого года решившем не продлевать контракт со спартаковцами.

В ближайшие дни москвичи должны объявить имя преемника молодого немецкого специалиста, и, по слухам, им должен стать португальский тренер Руй Витория. Против его назначения и выступила Салихова.

«Я категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой утверждения кандидатуры и трансферным планом клуба. В связи с этим я приняла решение о выходе из совета директоров «Спартака». Я не вижу смысла своего дальнейшего пребывания в данном органе и оперативном управлении клубом», — цитирует «Спорт-Экспресс» Салихову, которая также отметила, что отныне будет заниматься вопросами, связанными только с благотворительным фондом, организованным «Спартаком».

В совете директоров спутница Леонида Федуна официально проработала всего лишь 18 дней. О ее назначении «Спартак» объявил 3 мая. Тогда же стало известно, что Салихова возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям клуба. Вместе с ней в совет директоров был включен Юсуф Алекперов, единственный сын совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова, а Сергей Михайлов, напротив, клубный орган управления покинул.

«Это ее решение, наверняка она все тщательно обдумала, прежде чем сделать это. Я уважаю ее решение», — прокомментировал в интервью «Матч ТВ» уход Салиховой ее бывший коллега, экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци.

Как отмечает портал Metaratings.ru, Салихова вступила в открытую конфронтацию с Дмитрием Поповым, который вернулся на пост спортивного директора «Спартака» в ноябре прошлого года. Их конфликт, по данным источника, начался еще зимой, когда Попов якобы хотел пригласить на место Тедеско бывшего наставника «Барселоны» Кике Сетьена, а Салихова выступила против этой кандидатуры. Осталась не согласна спутница Федуна и с кандидатурой Витории. Отмечается, что Салихова лоббировала приглашение Паулу Фонсеки, который покинет итальянскую «Рому» по окончании нынешнего сезона. В своей тренерской карьере португальский специалист приводил «Порту» и «Брагу» к победам в национальных турнирах, а также трижды выигрывал чемпионат Украины с донецким «Шахтером». В Италии же успехов он так добиться и не сумел. Также, как уточняет журналист и инсайдер Нобель Арустамян, Салихова предлагала кандидатуру Симоне Индзаги, у которого заканчивается контракт с другим римским клубом — «Лацио». С «орлами» итальянец выигрывал Кубок Италии и дважды Суперкубок страны.

Что касается Витории, то за четыре года работы в «Бенфике» он дважды брал с командой золотые медали, а затем уехал в Саудовскую Аравию, где тренировал «Ан-Наср». Тот период работы оказался недолгим, и с декабря 2020-го специалист является так называемым свободным агентом. Как утверждает «Чемпионат» со ссылкой на источник, Руй Витория остается главным кандидатом на пост главного тренера красно-белых.

«Выход Заремы Салиховой из совета директоров «Спартака» и ее позиция по выбору нового главного тренера не повлияет на решение «Спартака» по Витории. Клуб все равно намерен подписать контракт с португальцем», — говорится в сообщении.

По итогам прошедшего сезона красно-белые завоевали серебряные медали и пробились в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Своего соперника москвичи узнают по итогам жеребьевки, которая состоится в конце июля.