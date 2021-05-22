Разгром без напряжения: как Россия расправилась с Великобританией

Великобритания — Россия — 1:7

Победа над сборной Чехии в первом матче чемпионата мира по хоккею была важна в турнирном плане, ведь это было прямое противостояние с одним из двух, если не с самым главным соперником в подгруппе.

Матч же против Великобритании изначально выглядел проходным. Все-таки команда с Туманного Альбиона вряд ли способна кому-то из фаворитов навязать реальную борьбу. Но сыграть встречу было надо, а заодно можно было в ней провести ряд экспериментов.

Вторая игра турнира для команды Валерия Брагина проходила ровно через сутки после первой, перед выходным, и тренерский штаб действительно решил провести ряд перестановок.

Во-первых, место в воротах ожидаемо занял Иван Бочаров, и дело не в претензиях к Александру Самонову, а в возможности дать игровую практику голкиперу столичного «Динамо», дебютировавшему на турнире такого уровня.

Кроме того, вместо получившего отдых Константина Окулова и Евгения Тимкина, который то ли не убедил штаб, то ли заработал небольшое повреждение, в состав попали MVP Кубка Гагарина Сергей Толчинский из омского «Авангарда» и нестандартный технарь питерского СКА Андрей Кузьменко.

Очевидно, что для обоих не игравших с чехами форвардов британцы были особенно удобным соперником из-за блестящих скорости и техники.

Превосходство сборной России, играющей на чемпионате мира под брендом «Команда ОКР», обозначилось с первых же секунд встречи. Соперники сразу же стали не успевать за фаворитами и хватать удаления.

И если первое большинство сборная России разыграть не смогла, то во втором на исходе шестой минуты игры Игорь Ожиганов, дирижировавший комбинацией, отдал Михаилу Григоренко, который пасом направо вывел Антона Бурдасова на бросок с острого угла, но в практически пустой угол, и тот не промахнулся.

Через полминуты в штраф-боксе оказался уже Эмиль Галимов, но ничего у Великобритании при розыгрыше лишнего не получилось. Напротив, Дмитрий Воронков здорово запрессинговал соперника, отдал передачу Григоренко, и тот зажег красный свет за воротами Джексона Уистла во второй раз.

Ну а дальше себя показали получившие свой шанс хоккеисты. Сначала Кузьменко, ворвавшись в зону с шайбой, руками красиво обыграл соперника и выдал пас в Бурдасову в ту же точку, откуда тот не промахнулся в большинстве. Затем Толчинский с передачи Александра Барабанова унесся один в ноль и не оставил Уистлу шансов.

4:0 уже после одиннадцати минут игры. Показалось, что команда Брагина сможет выбить десятку едва ли не за полматча. Но дальше россияне все же несколько сбросили обороты, а британцы даже воспользовались своим шансом, реализовав удаление Артема Зуба за подножку.

Отличился, кстати, главный игрок сборной Великобритании Лиам Кирк, который является первым английским хоккеистом, родившимся на Туманном Альбионе, но выступающем в Северной Америке. Там он является одним из лидеров команды юниорской лиги провинции Онтарио «Питерборо Питс», а в НХЛ, между прочим, задрафтован в 2018 году в седьмом раунде «Аризоной».

Россия, конечно, доминировала на льду, но где-то наши хоккеисты действовали не слишком акцентированно, где-то не включали максимальных скоростей, а где-то тащил Уистл.

В итоге за следующие полтора периода в его воротах шайба побывала только один раз, когда настырный Павел Карнаухов, ворвавшись в зону после передач Зуба и Никиты Задорова, прошил стража последнего английского рубежа.

Заключительный период не был отмечен высокими скоростями, но и без запредельной самоотдачи сборная России смотрелась очень прилично. В итоге в ворота Уистла влетели еще две шайбы, а среди 22-х полевых подопечных Валерия Брагина очками разжились за две встречи уже 16.

Отличились все тот же Кузьменко с передач Ожиганова и Бурдасова во время «хвостика» большинства при игре в формате 4 на 4 и капитан команды Антон Слепышев.

Причем первый гол московского армейца на турнире арбитры сначала не увидели — так быстро шайба вонзилась в дальнюю стойку и вылетела в поле. Команды поиграли до остановки времени (из-за британского нарушения), а затем был просмотр видео, который и восстановил справедливость.

Теперь у России будет в Риге день отдыха, после чего в своем третьем поединке «Красная машина» встретится с командой Словакии, успевшей здесь уже разбить Белоруссию (5:2) и 23 мая сыграющей в британцами.