«Мне хочется смеяться»: «Атлетико» выиграл Ла Лигу

Финальный расклад

Мадридский «Атлетико» и Диего Симеоне — синонимы. Аргентинец работает главным тренером второго клуба столицы Испании с 2011 года, и это целая эпоха. За ней уже как-то забылось, что на уровне игрока он является еще и легендой миланского «Интера», а в качестве наставника работал в пяти командах на родине и в итальянской «Катании».

В тени также и тот факт, что «Атлетико» является одним из самых титулованных испанских клубов, до Симеоне выигравшим восемь национальных титулов. Девятый «матрасники» взяли в 1996 году с ним как с игроком, а десятый уже под руководством специалиста в сезоне-2013/14.

Тогда борьба за титул также шла с «Барселоной» и «Реалом», и все решалось в заключительном туре. Только отстал тогда «королевский клуб», а решающей игрой был фактически финал чемпионата.

В том матче «Атлетико» приехал на «Камп Ноу», где ему достаточно было ничьей против Лео Месси и Ко. По ходу встречи «матрасники» уступали в счете, но затем смогли его сравнять и взяли заветный трофей.

На этот раз «Атлетико» по ходу сезона опережал конкурентов больше десяти баллов, но по весне разбазарил весь перевес. «Реал» даже выходил на первую строчку совсем недавно, но стабильности не хватало и «королевскому клубу» с «Барсой».

Та в итоге отвалилась первой, лишившись математических шансов на титул в предпоследнем туре, а реальных — неделей ранее.

«Реал» мог подойти к заключительному матчу лидером, но в 36-м туре оступился в противостоянии с «Севильей». Оно вышло скандальным из-за решений арбитра, который сначала не счел достойной пенальти игру рукой игрока андалусийцев в собственной штрафной в первом тайме, а во втором отменил уже назначенный в пользу «сливочных» пенальти, назначив одиннадцатиметровый в их ворота, так как атака мадридцев началась с игры рукой (мяч отскочил от плеча) Эдера Милитао после углового в своей штрафной.

Матч закончился со счетом 2:2, и тогда не выдержал даже обычно никогда не комментирующий судейские решения Зинедин Зидан. Но в любом случае, к последнему туру «Атлетико» подошел с перевесом в два очка.

По личным встречам при равенстве баллов команда Симеоне уступала, так что гарантированно приносила ей титул только собственная победа в гостях над «Вальядолидом», который боролся за выживание и мог сохранить прописку в элите только в случае собственной виктории.

«Реалу» соперник достался тоже неприятный. «Вильярреал» находится в хорошей форме и уже пробился в финал Лиги Европы. Но главное, что «желтой подводной лодке» самой были очень нужны очки из-за сражения с «Реал Сосьедадом» и «Бетисом» за место в ЛЕ на следующий сезон.

Настоящая драма

Что ж, последний тур точно оправдал ожидания как минимум нейтральных болельщиков, которые ждали зрелища, нервов, эмоций, интриги и захватывающего сюжета.

«Реал» подошел к последнему туру с 17-матчевой серией без поражений, но на последнем издыхании физически и с кучей травм. Зидан остался на последний матч без Серхио Рамоса, Дани Карвахаля, Лукаса Васкеса, Тони Крооса и Эдена Азара (только самые важные).

«Атлетико» тоже вряд ли был уверен в себе на сто процентов. Растраченный большой перевес не добавлял уверенности. Да и в предыдущем туре игру с «Осасуной» удалось перевернуть уже после 80-й минуты, когда 0:1 было трансформировано в 2:1.

Вот и на этот раз «Атлетико» пропустил первым. На 17-й минуте «матрасники» зевнули контрвыпад после собственного углового. Оскар Плано убежал со своей половины поля и пробил в угол, не оставив шансов Яну Облаку.

Впрочем, «Реал» оконфузился спустя всего три минуты. Жерар Морено, проведший шикарный сезон, нашел в штрафной «сливочных» Йереми Пино, и тот, шикарно приняв мяч, смог запустить его над Тибо Куртуа, пусть голкипер и дотянулся.

Если до пропущенного гола «Реал» достаточно активно давил, то после команде Зидана стало откровенно сложно, и «Вильярреал» несколько раз мог наказать и поставить соперника в совсем уж тяжелое положение, но этого не произошло.

Лишь во втором тайме Карим Бензема смог забить после подачи Каземиро, но гол отменили после просмотра ВАР из-за офсайда, и, как назло, из параллельного матча пришла новость о том, что Анхель Корреа после отличного прохода воткнул мяч в сетку ворот «Вальядолида».

А вскоре Луис Суарес перехватил нерасчетливый пас назад из центра поля от Серхи Гвардиолы, убежал один на один и отправил «Вальядолид» во второй дивизион, а свою команду — к чемпионскому титулу.

Играть оставалось еще 20 с лишним минут, и без нервов не обошлось. Тем более Бензема и Лука Модрич своими ударами на зубах все-таки вытащили волевую победу для «Реала».

Но «Атлетико» своего все-таки не упустил и сохранил минимальный голевой перевес, оформив вместе с победой в матче чемпионство!

Кто что сказал

«Рад за многих людей. Первое чувство, что в такой сложный год, когда много людей покинули нас из-за вируса, «Атлетико» стал чемпионом. Это был трудный год, один из лучших для чемпионства, — заявил после матча с «Вальядолидом» Диего Симеоне.

— Мне хочется смеяться. Для меня естественно смеяться. Не знаю почему, но я смеюсь, это радость. Сегодня я просматривал последний матч на «Кальдероне», когда мы думали, оставаться ли в клубе. Я сказал, что останусь, поскольку думал, что у клуба есть будущее, и не ошибался. Клуб продолжает расти, он проделал огромную работу рука об руку с Мигелем, Энрике, всеми людьми, которых вы не видели. Это дало клубу стабильность и результаты».

Ну а главный тренер «Реала» взял ответственность за результат на себя.

«Мы должны поздравить «Атлетико». Они заслужили это, потому что любая команда, которая занимает первое место, заслуживает титул. Но самое важное – это то, что сделали игроки, — сказал Зинедин Зидан.

— Когда придет время, я спокойно поговорю с руководством клуба. Это произойдет позже. Мы оставили на поле все силы, и я несу ответственность за результат. Мы оценим итоги сезона. Игроки хотят побеждать, а мы ничего не выиграли. Мы знаем, чего хотим достичь.

Здесь самую важную роль играют фанаты. Они должны гордиться игроками. Мы отдали все силы».

А вот Роналд Куман, приведший «Барселону» только к третьему месту, оценил сезон своей команды как удачный.

«Мы отыграли большое отставание, блистательным образом выиграли Кубок Испании, все были вовлечены в общее дело. Потом были матчи, в которых мы могли побеждать, но теряли очки. Надо выносить из этого урок. Но если бы в августе мне сказали, что все сложится именно так, я бы согласился – и, думаю, остальные члены команды тоже, — сказал специалист из Нидерландов.

— Сезон не был плох, вовсе нет. Это не лучший год, но нельзя просить выигрывать золотой дубль каждый раз, тем более не от такой команды. У нас очень много молодежи, состав сильно отличается от «Реала» и «Атлетико».

Немного статистики

Чемпионство «Атлетико» выглядит несколько парадоксальным, учитывая расклады перед сезоном, но у всего есть свои объяснения. В этом отношении даже забавно, что ключевую роль в команде Симеоне сыграли игроки, приобретенные у главных конкурентов.

Маркоса Льоренте «матрасники» выкупили у «Реала» два года назад, но именно в этом сезоне он превратился в главного игрока в центре поля, связывал всю игру команды и забил 11 мячей.

Ну а Луиса Суареса фактически выставили из «Барселоны», а в итоге он забил 11 победных мячей, включая два важнейших в двух выстраданных командой последних турах!

Когда «Атлетико» побеждал в Ла Лиге в прошлый раз, Антуан Гризманн еще блистал в «Реал Сосьедаде». Теперь же команда Симеоне взяла титул на второй год после продажи француза в «Барселону». При этом сами каталонцы за это время сумели выиграть лишь один Кубок Испании.

Сейчас кажется, что повторить победу в Ла Лиге «матрасникам» в ближайшее время вряд ли удастся, но при этом оба их титула выигрывались в сезонах, перед стартом которых на подопечных Симеоне особенно никто не ставил.