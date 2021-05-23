«А чего ты ржешь-то?» Тренер по фигурному катанию выстрелил женщине в голову

Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Испания / Примера
ЭльчеАтлетик Б
2:0
закончен
ВальядолидАтлетико М
1:2
закончен
Реал МадридВильярреал
2:1
закончен
ОсасунаРеал Сосьедад
0:1
закончен
УэскаВаленсия
0:0
закончен
ЭйбарБарселона
0:1
закончен
СельтаБетис
2:3
закончен
Германия / Бундеслига
ШтутгартАрминия
0:2
закончен
ВердерБоруссия М
2:4
закончен
КёльнШальке-04
1:0
закончен
УнионРБ Лейпциг
2:1
закончен
Айнтрахт ФФрайбург
3:1
закончен
ВольфсбургМайнц
2:3
закончен
ХоффенхаймГерта
2:1
закончен
Боруссия ДБайер
3:1
закончен
БаварияАугсбург
5:2
закончен
Италия / Серия А
СампдорияПарма
3:0
закончен
КальяриДженоа
0:1
закончен
КротонеФиорентина
0:0
закончен
ЧМ / 2021
ДанияШвеция
4:3
закончен
НорвегияГермания
1:5
закончен
ВеликобританияРоссия
1:7
закончен
ФинляндияСША
2:1
закончен
ЧехияШвейцария
2:5
закончен
ЛатвияКазахстан
2:3 (Б)
закончен
НХЛ / плей-офф
Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида Пантерз
6:2
закончен
Нью-Йорк АйлендерсПиттсбург Пингвинз
4:1
закончен
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
5:1
закончен
Миннесота УайлдВегас Голден Найтс
0:4
закончен
Единая лига ВТБ
ЦСКА Зенит
96:82
закончен
Италия / Серия А
Интер МУдинезе
5:1
закончен
НаполиВерона
0:0
1 тайм
СпецияРома
2:0
1 тайм
АталантаМилан
0:1
перерыв
СассуолоЛацио
1:0
перерыв
БолоньяЮвентус
0:3
перерыв
ТориноБеневенто
1:0
перерыв
Англия / Премьер-лига
ВулверхэмптонМанчестер Юнайтед
1:2
закончен
Шеффилд ЮнайтедБёрнли
1:0
закончен
Вест Хэм ЮнайтедСаутгемптон
3:0
закончен
Лидс ЮнайтедВест Бромвич Альбион
3:1
закончен
ЛиверпульКристал Пэлас
2:0
закончен
Лестер СитиТоттенхэм Хотспур
2:4
закончен
Манчестер СитиЭвертон
5:0
закончен
ФулхэмНьюкасл Юнайтед
0:2
закончен
Астон ВиллаЧелси
2:1
закончен
АрсеналБрайтон энд Хоув Альбион
2:0
закончен
Франция / Лига 1
СтрасбургЛорьян
1:0
1 тайм
Сент-ЭтьенДижон
0:0
1 тайм
РеннНим
1:0
1 тайм
РеймсБордо
1:0
1 тайм
НантМонпелье
1:1
1 тайм
МетцМарсель
0:0
1 тайм
ЛионНицца
1:1
1 тайм
ЛансМонако
0:0
1 тайм
БрестПСЖ
0:0
1 тайм
АнжеЛилль
0:1
1 тайм
Испания / Примера
ГранадаХетафе
0:0
закончен
СевильяАлавес
0:0
1 тайм
ЧМ / 2021
ВеликобританияСловакия
1:2
закончен
НорвегияИталия
4:1
закончен
ШвецияБеларусь
0:1
закончен
КазахстанФинляндия
2:1 (Б)
закончен
ДанияШвейцария
0:1
закончен
КанадаСША
1:5
закончен
НХЛ / плей-офф
Нэшвилл ПредаторзКаролина Харрикейнз
1:1
перерыв
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
00:00
Вашингтон КэпиталзБостон Брюинз
02:00
Виннипег ДжетсЭдмонтон Ойлерз
02:30
Единая лига ВТБ
УНИКС Локомотив-Кубань
74:70
закончен
Автоспорт / Формула1
Гран-при Монако
закончен
ЧМ / 2021
СловакияРоссия
16:15
ЛатвияИталия
16:15
ЧехияБеларусь
20:15
ГерманияКанада
20:15
НХЛ / плей-офф
Монреаль КанадиенсТоронто Мэйпл Лифс
02:00
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Айлендерс
02:00
Флорида ПантерзТампа-Бэй Лайтнинг
03:00
Виннипег ДжетсЭдмонтон Ойлерз
04:45
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
05:30
Единая лига ВТБ
ЦСКА Зенит
20:00
Развернуть

«А чего ты ржешь-то?» Тренер по фигурному катанию выстрелил женщине в голову

42-летний тренер по фигурному катанию выстрелил женщине в голову из пистолета

В Москве тренер по фигурному катанию ранил свою коллегу. Он навел на нее пистолет. И выстрелил со словами: «А чего ты ржешь-то?». Пистолет был сигнальный, а не боевой, но женщина получила серьезные повреждения.

Скопировать ссылку

42-летний тренер по фигурному катанию Денис Егоров встретился у подъезда с двумя женщинами. По словам одной из участниц встречи, около него стояла бутылка пива, в руках был сигнальный пистолет. Сначала тренер направил оружие на одну женщину, но та отмахнулась, затем на вторую. «А ты боишься?», — спросил Егоров у своей жертвы. Женщина начала смеяться. После чего, со словами: «а чего ты ржешь-то?», — мужчина выстрелил.

Подробности

Инцидент произошел на Ивановской улице в Москве еще 21 мая. Женщина пришла к тренеру вместе со своей знакомой, чтобы договориться о тренировках. Мужчина встретил их возле подъезда. Пострадавшая, которая тоже работает тренером по фигурному катанию, была госпитализирована. Сейчас она находится в отделении нейрохирургии одной из столичных больниц, и в связи с ограничительными мерами, связанными с пандемией коронавируса, к ней никого не пускают. Посещать девушку может только ее лечащий врач.

По словам врачей, жизни пострадавшей ничего не угрожает. Как отмечает РЕН ТВ, сначала женщина находилась в реанимации, но позднее ее перевели в палату на восстановительную терапию. Сигнальный заряд не пробил кость, однако нанес серьезные повреждения. Егоров был задержан, причем, по информации СМИ, явился в полицию сам. Он утверждает, что не знал о том, что пистолет был заряжен и просто шутил.

Заведено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России («Хулиганство»)». Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до 7 лет.

Кто такой Егоров

Егоров проводит индивидуальные занятия для фигуристов и хоккеистов по постановке скольжения, технике прыжков и вращений. Клиенты отзываются о тренере в основном положительно, называют вежливым, ответственным и пунктуальным.

Фигурист Денис Егоров выступал в танцах на льду в паре с Юлией Головиной до 2000 года. Спортсмены выигрывали и становились призерами юниорских этапов Гран-при, а также стали шестыми на чемпионате мира в 1999 году. Затем Головина встала в пару с Олегом Войко и начала выступать за Украину.

По окончании карьеры Егоров отучился в Московской академии физической культуры и спорта.

Сейчас он работает тренером-специалистом в ГБУ «СШОР №2» Москомспорта. Никаких заявлений от организации-работодателя Егорова пока не последовало. Также специалист предлагает услуги по индивидуальным тренировкам катания, прыжков и вращений. В социальной сети «ВКонтакте» он создал группу, где позиционирует себя как кандидат в мастера спорта по фигурному катанию, многократный призер Гран-при, участник чемпионатов мира и России.

По словам очевидицы произошедшего, второй женщины, которая есть в кадре на видео, Егоров часто вел себя довольно агрессивно. Однажды он грозился «вывезти в лес» директора спортшколы, причем той самой, где учил детей фигурному катанию.

«Он пишет всем — тренеру, родителям, руководству. Он прямо угрожает», — сказала свидетельница произошедшего в интервью РЕН ТВ.

Ранее Егорова привлекали к уголовной ответственности по статье 264 УК РФ: «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». За езду в нетрезвом виде он был наказан условно.