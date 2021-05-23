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Первая европейская медаль Головина: «Монако» завоевал путевку в Лигу чемпионов

«Лилль» выиграл чемпионат Франции, «ПСЖ» второй, «Монако» Головина — третий

Российский полузащитник Александр Головин выиграл свою первую медаль в европейской карьере. «Монако» заняло в чемпионате третье место, уступив «Лиллю» и «ПСЖ». Все три клуба претендовали на золото до последнего тура.

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Во второй раз за девять лет чемпионом Франции стал не «Пари-Сен-Жермен». И даже не «Монако», который выигрывал Лигу 1 в 2017 году. Победителем турнира стал достаточно скромный «Лилль», еще четыре года назад боровшийся за выживание и которому было запрещено регистрировать новичков из-за финансовых проблем. В последнем туре «Лилль», которого устраивала только победа, уверенно обыграл «Анже», забив два мяча уже в первом тайме. Более богатые и сильные по составу «ПСЖ» и «Монако» заняли соответственно второе и третье места.

Финальный расклад

В этом сезоне европейские чемпионаты преподнесли немало немало неожиданностей. В Испании впервые с 2014 года чемпионом стали не «Барселона» с «Реалом», а «Атлетико». В Англии «Ливерпуль» провел не лучший сезон и сложил с себя чемпионские полномочия в пользу «Манчестер Сити». В Италии впервые с 2012 году победил не «Ювентус», более того, туринский клуб перед последним туром имел шансы не попасть даже в Лигу чемпионов. Стабильность продемонстрировала только «Бавария», которая выиграла немецкий чемпионат в девятый раз подряд.

Францию принято считать в топ-5 европейских лиг самым незрелищным чемпионатом. Но именно Лига 1 подарила нам самую яркую интригу на финише сезона. Перед последним туром на победу в первенстве реально претендовало сразу три клуба. Это при том, что за последние восемь лет «ПСЖ» выиграл семь раз, да и удачные результаты парижан в Лиге чемпионов (финал в прошлом турнире и полуфинал в нынешнем) как-то не подразумевали даже мысли о том, что титул уйдет к другому клубу.

Перед последним туром турнирную таблицу чемпионата Франции возглавлял «Лилль» с 80 очками. Далее шел «ПСЖ» с 79 и «Монако» с 77. Поскольку первым показателем в случае равенства очков во Франции является разница забитых и пропущенных мячей, то давайте сразу скажем и про нее. У «Лилля» она была плюс 40, у «ПСЖ» — плюс 56, у «Монако» — плюс 34.

Если объективно, то шансы «Монако», единственного клуба, который за последние восемь лет отнимал титул у «ПСЖ», были не очень высоки. Команде, за которую выступает Александр Головин, было нужно, чтобы «Лилль» проиграл, победить самим, но не просто победить, а с разницей в пять голов (если «Лилль» проиграет с разницей более чем в один гол, то меньше). Это при том, что играли монегаски с идущим шестым «Лансом», а вообще за чемпионат команда забила пять мячей только один раз.

«Лилль»

«Лилль» играл в гостях с «Анже», который вел борьбу за попадание в десятку сильнейших. Команда Кристофа Галтье вообще очень стабильно прошла сезон, проиграла в чемпионате всего три раза, последний раз это произошло 21 марта. В последних семи матчах лидер чемпионата пять раз победил и дважды сыграл вничью. Стоит также заметить, что «Лилль» выиграл последние четыре гостевые встречи, в том числе, в Париже у «ПСЖ».

«Лилль» - трехкратный чемпион Франции и шестикратный обладатель Кубка Франции. Последние победы в обоих турнирах клуб одержал в 2011 году. В призеры команда последний попадала в 2019 году, тогда «Лилль» занял второе место.

Тренирует команду — 54-летний Кристоф Галтье. Этот специалист долгое время работал помощником главного тренера, самостоятельную карьеру начала в 2009 году в «Сент-Этьене». В этом клубе он проработал до 2017 года, после чего возглавил «Лилль».

В первый сезон тренер спас команду от вылета, она финишировала на 17-м месте. Во второй сезон занял второе место и вывел «Лилль» в Лигу чемпионов, в которой, правда, французский клуб набрал одно очко и занял последнее место в группе. На третий сезон Галтье занял с командой четвертое место.

Развязка

Интрига продержалась всего 10 минут, пока Джонатан Дэвид не забил гол в матче «Анже» — «Лилль». На 45-й минуте Бурак Йылмаз с пенальти сделал счет 2:0, так что соперникам, которые в своих первых таймах голов не забили, можно было уже не отвлекаться и решать свои локальные задачи. Любопытно, что это был 16-й гол 35-летнего турецкого форварда в нынешнем чемпионате Франции. Игрок перешел в «Лилль» в 2020 году.

В уже добавленное ко второму тайма время «Лилль» один гол пропустил, но у «Анже» уже просто не оставалось времени и сил, чтобы помочь «ПСЖ» выиграть золото.

«ПСЖ» на 19-й минуте не забил пенальти, свой шанс не реализовал Неймар, но в начале второго тайма открыл счет благодаря автоголу Ромена Февра. На 71-й минуте Килиан Мбаппе укрепил преимущество парижского клуба.

«Монако» в матче с «Лансом» голов так и не забил, завершив игру вничью 0:0. Этот результат чуть было не стоил команде бронзовых медалей и путевки в Лигу чемпионов, но «Лион» неожиданно проиграл на своем поле «Ницце» и не сумел воспользоваться осечкой конкурента.

Головин

В нынешнем сезоне российский полузащитник «Монако» Александр Головин принял участие в 21 матче французской Лиги 1, в которых забил пять мячей и отдал девять результативных передач.

Вместе с партнерами по команде он дошел до финала Кубка Франции, но победу в решающем матче одержал «Пари Сен-Жермен».

Встреча прошла в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс» и завершилась со счетом 2:0 в пользу парижан. В составе победителей на 19-й минуте отличился Мауро Икарди, а в концовке игры мяч забил Килиан Мбаппе.