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«Вышли расхлябанными»: как в сборной России объяснили поражение от словаков

Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на чемпионате мира

Сборная России по хоккею уступила команде Словакии, потерпев первое поражение на чемпионате мира — 2021, который в эти дни проходит в Риге. По окончании встречи тренеры и игроки прокомментировали игру российской национальной команды.

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Словакия — Россия — 3:1

Сборная России, стартовавшая на чемпионате мира по хоккею с двух побед над Чехией (4:3) и Великобританией, в своем третьем матче уступила также еще не терявшей очков Словакии.

Это поражение стало для российской национальной команды первым от словаков на чемпионатах мира за последние 17 лет. В 2004 году тогда еще не «Красная машина» уступила — 0:2. Тогда турнир проходил по другой схеме, и то поражение стало для россиян первым на втором групповом этапе, и, в том числе, привело к невыходу в плей-офф, в то время как Словакия выиграла группу и в итоге заняла на ЧМ-2004 четвертое место, уступив в «бронзовом» матче американцам лишь по буллитам (0:1 Б).

Сейчас вопрос непопадания в плей-офф вряд ли может стоять, так как в четвертьфинал выходят четыре из восьми команд, а подопечные Валерия Брагина уже имеют в активе комфортные шесть баллов. В итоге и хоккеисты, и их наставник говорили о том, что в этот день им не хватило мотивации.

«Наверное, недонастроились, вышли расхлябанными. Потом поймали немного свой ритм, начали лучше играть. Не получилось реализовать свои моменты, хотя было достаточно возможностей,

— приводит «Спорт-Экспресс» слова центрфорварда сборной России Владислава Каменева. – Соперник блокировал много бросков. Наверное, надо было похитрее сыграть. Полезть на ворота и заковырять шайбу».

Со своим подопечным согласился и главный тренер «Красной машины» Валерий Брагин.

«Правда в этом есть. Теперь мы знаем, как в дальнейшем работать в этом плане. Соперник выиграл за счет самоотдачи».

Рассказал специалист и о состоянии пропустившего игру из-за повреждения Михаила Григоренко, умолчав при этом о форме отсутствующего в составе на протяжении двух матчей Константина Окулова.

«Григоренко готовится к дальнейшим матчам. Конечно, креатива немного не хватило», — подчеркнул Брагин, отметив, что ожидает приезда в Ригу Александра Самсонова, Дмитрия Орлова и Владимира Тарасенко, чьи клубы накануне выбыли из плей-офф НХЛ, — все трое могут провести свой первый матч на нынешнем чемпионате либо в концовке группового раунда, либо уже в четвертьфинале.

Недовольство результатом высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, который подчеркнул, что сегодняшняя игра национальной команды ему не понравилась, хотя он при этом был уверен в обратном. По мнению главы ФХР, сборной не хватило заряженности.

«Выделить могу только вратаря Александра Самонова, который у нас хорошо играл. Хорошо отстоял. К сожалению, не было заряженности, не было направленности на ворота, которую мы видели с чехами и британцами. Сейчас тренер сделает выводы. Сегодня мы выглядели не очень убедительно», — приводит слова лучшего вратаря ХХ века «Р-Спорт».

Главный тренер сборной Словакии Крэйг Рэмзи дал развернутую оценку происшедшего на льду на послематчевой пресс-конференции. Для начала канадский специалист выразил уважение российской сборной, которую он назвал «хорошей командой», а затем сообщил, что у его подопечных была задача действовать жестко и внимательно. Тренер подчеркнул, что со своей задачей его хоккеисты справились и в итоге добились заслуженной победы.

«Не беспокоит ли, что игроков перехлестнет уверенность? Это всегда проблема. Группа игроков делает неожиданные вещи и внезапно начинает торопиться. Мы же обговорили этот вопрос сразу после игры, сейчас у нас пара выходных, можно будет отдохнуть, особенно ребятам вроде Студенича. Мы проходили все шаги и понимаем, что это только один шаг на очень большой лестнице. Они играли как команда, поддерживали друг друга. Нам надо продолжать в том же духе. Никто не будет складывать перед нами лапки, никто не будет нас бояться. Наша задача — показывать свой хоккей все 60 минут в каждом матче, — заявил Рэмзи, добавив, что его сборная еще «не переросла статус андердогов», несмотря на лидерство в группе А.

— Мы все еще строим команду, каждый раз много новых игроков. Знаем, что мы пока играем не за медаль, а за свои жизни. Надеюсь, будем продолжать это делать, это наш фокус».

Высказался, причем в весьма неожиданном ключе, и один из главных героев встречи словацкий голкипер Юлиус Гудачек, с которым московский «Спартак» не стал подписывать контракт на новый сезон. Для него игра со сборной России была особенной, и в ней вратарь отразил 27 бросков из 28-ми.

«Я знаю всех игроков в сборной России. Их генменеджер был моим генменеджером в «Спартаке», их тренер вратарей работал со мной в «Спартаке». Большая победа для меня, но в первую очередь — для команды.

Счастлив, что сегодня победили, это не случайность. Мы играли лучше России, хорошо катались, держали шайбу, создавали моменты. Это важно для нашей уверенности в том, что мы можем обыгрывать любого на этом чемпионате мира,

— приводит слова вратаря «Чемпионат».

— Уверенность сейчас из нас так и прет, но надо идти дальше, продолжать играть так же. У нас молодая команда — есть ребята 17, 18, 19 лет, для которых это первый чемпионат мира. Забавно, что мы с еще одним вратарем Конрадом — одни из главных старичков в команде. Это новая ситуация для меня, раньше я как раз был молодым, а теперь — уже ветеран, стараюсь помогать команде. Нам надо продолжать играть в том же духе. Следующий матч будет очень важен, у Швейцарии одна из лучших команд на турнире».

У российской команды рассудителен был на данный момент ее самый звездный игрок, ведущий защитник клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов. Из поражения от словаков он выделил один положительный момент — сборная России уяснила, что теперь «нужно начинать играть с первых минут, ведь времени раскачиваться нет». Проворов также выразил мнение, что россиянам надо стремиться играть несколько проще, но при этом еще и хитрее, чтобы реализовывать свои моменты. Также защитник вспомнил эпизод, когда в первом периоде он по-футбольному отбил шайбу головой, не дав забить Михалу Криштофу.

«Защитник бросил от синей линии, шайба полетела высоко, а я смотрел за игроком на пятачке. Рукой не успел поймать, пришлось реагировать и отбивать в сторону от ворот головой.

Много сенсаций на ЧМ? Прошедший год для всех был непростой. У всех равные условия, поэтому все готовились, все хотят выиграть. Побеждает тот, кто больше хочет. Мы должны настраиваться на каждую игру, как на последнюю, и тогда все получится», — сказал защитник.