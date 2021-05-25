«Каждый должен выбрать сторону»: почему в Риге снимают флаги ЧМ по хоккею

24 мая — самый громкий на события день чемпионата мира по хоккею, который проходит в Латвии. Таким он бы мог стать за счет исторического поражения сборной России от Словакии или третьего подряд проигранного матча Канадой на турнире, но все внимание к себе привлек скандал с участием властей Риги.

Мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс демонстративно заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый на площади в центре города, где на флагштоках подняты знамена 15 национальных команд (кроме России — от нашей команды висит флаг Олимпийского комитета России), принимающих участие в чемпионате мира. Таким образом местные власти решили выразить свое отношение к задержанию в Минске 26-летнего оппозиционера Романа Протасевича, автора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA. Оба канала признаны экстремистскими в Белоруссии.

«Подняли флаг Белоруссии, который мне доверили политические беженцы. Угон самолета и захват политических оппонентов подорвали последние остатки легитимности белорусского диктатора. В Риге не будут реять флаги, которые символизируют режим, занимающийся государственным терроризмом, — поэтому мы их убрали. Рижская дума выражает солидарность белорусскому народу!» — объяснил Стакис.

Президент Латвии Эгилс Левитс назвал решение заменить белорусский флаг «адекватной политической реакцией». Впоследствии Белоруссия и Латвия объявили о взаимной высылке дипломатов.

Вскоре последовала ответная реакция и Международной федерации хоккея. Глава ИИХФ Рене Фазель назвал неприемлемой акцию рижских властей и сообщил, что организация направила официальное письмо в Рижскую думу, призвав вернуть госфлаг Белоруссии. В случае отказа Фазель требует снять флаги — ИИХФ и чемпионата мира — со всех мест, где теперь используется стяг белорусской оппозиции.

«Действия правительства Белоруссии не связаны с хоккеистами, выступающими под флагом Белоруссии на этом турнире. Игроков приветствовали в Латвии в качестве гостей, и нельзя допускать того, чтобы им приходилось видеть, как их флаг без их согласия исключается из числа флагов 16 участвующих в турнире стран. Это прямо противоречит лозунгу принимающей страны «Passion. No borders» («Страсть. Без границ»).

В соответствии с Уставом ИИХФ, мы являемся аполитичной спортивной организацией и требуем исключения случаев вовлечения ИИХФ в любые политические заявления мэра и министра иностранных дел, сделанные путем замены флага страны-члена нашей организации.

ИИХФ сохранит флаг Белоруссии на всех объектах чемпионата мира во время проведения турнира и надеется, что мэрия Риги пересмотрит свое решение», — говорится в пресс-релизе.

Стакис, ранее обосновывавший замену белорусского флага тем, что «не хочет, чтобы в Риге присутствовала символика, ассоциирующаяся с режимом Александра Лукашенко», в свою очередь на контакт с международной хоккейной организацией идти отказался и заявил о готовности снять их флаги, как и просил Фазель.

«Президент ИИХФ требует, чтобы в Риге были восстановлены прежние флаги Белоруссии вместо белорусских флагов свободы. В противном случае он настаивает на снятии флагов ИИХФ.

Каждый должен выбрать сторону – жаждущий свободы народ или кровавый диктатор (подразумевается Лукашенко — «Газета.Ru»). По просьбе господина Фазеля мы снимем флаги ИИХФ»,

– написал Стакис в своем Twitter.

IIHF prezidents prasa atjaunot Rg iepriekjos karogus baltsarkanbalto Balkrievijas brvbas karogu viet. Citdi pieprasa noemt IIHF karogus. Katram jizvls puse – brvbu alkstoa tauta, vai asiains diktators. Pc Fzela kunga lguma, noemsim IIHF karogus. pic.twitter.com/k2YR0bieUL — Mrti Stais (@MStakis) May 25, 2021

Фазель в беседе с ТАСС связал происходящее в Риге с предстоящими муниципальными выборами. Прошлогодние внеочередные выборы уверенно выиграл как раз Стакис, представляющий партии «Для развития / За!» и «Прогрессивные», и занял пост мэра. Новые выборы пройдут 5 июня.

«Мы все удивлены произошедшим. Все в хоккее против таких шагов.

Но через две недели выборы в Риге и, как я понимаю, мэр использовал это для своей предвыборной пропаганды.

Это недопустимо, мы уже сделали заявление. Чемпионат мира — не место для политических игр», — уверен Фазель.

Депутат Госдумы Игорь Лебедев в интервью «Газете.Ru» предположил, что политические решения уже давно непосредственно влияют на спорт.

«Все мы прекрасно понимаем, почему снимается флаг Белоруссии. Все мы прекрасно понимаем, почему России запретили выступать под национальным флагом. Почему флаг Российской Федерации у нашей девушки, которая выступает на чемпионате мира по шашкам, снимают не до соревнований, а непосредственно в момент игры. Все это ясно, четко и понятно. Поэтому это абсолютно политические решения, абсолютно политизированные соревнования. И давно уже ничего спортивного, кроме, в данном случае, «ледового побоища» на площадке, в мире спорта не осталось», — считает политик.

Лебедева отметил, что он не представляет, зачем в Латвии пошли на такие действия.

«Честно, я вообще не понимаю, почему Рига решила снять флаг Международной федерации хоккея. Тут вообще нет никакой логики и здравого смысла. Когда снимают политические флаги государств, это понятно, поскольку в отношениях каких-то стран складывается неблагоприятная ситуация. Но при чем тут в целом Международная федерация хоккея?

Мне кажется, что здесь Рига уже как-то переборщила со своим стремлением кому-то что-то вылизать», — добавил он.