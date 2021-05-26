Тренин впервые забил, Свечников подрался. Как прошел день в Кубке Стэнли

«Каролина» — «Нэшвилл» — 3:2 ОТ (счет в серии — 3-2)

«Каролина» очень уверенно стартовала в серии с «Предаторз», одержав победы в первых двух матчах. Но следующие две игры, прошедшие уже на льду «Нэшвилла», «Харрикейнз» обидным образом проиграли, причем обе — в овертайме. Команды вернулись в Роли, где фаворит снова оказался сильнее.

Счет в игре открыл российский нападающий «горчичных котов» Яков Тренин, впервые в карьере набравший очки в плей-офф НХЛ.

Капитан «Предаторз» Роман Йози бросал с дальней дистанции, а Тренин в момент полета шайбы подставил клюшку в воздухе, в результате чего снаряд залетел высокой свечкой за спину Алекса Недельковича:

«Я поехал на вратаря, чтобы закрыть ему обзор. И там мне повезло со счастливым отскоком. Я даже не сразу понял, что произошло», — вспоминал свой гол Тренин.

Спустя несколько минут заявил о себе и Андрей Свечников, ввязавшись в драку. Люк Канин у борта провел против 21-летнего форварда «Харрикейнз» жесткий силовой прием, толчком в спину повалив того на лед, после чего россиянин сбросил краги и атаковал американца. А в это время Мэтт Беннинг подъехал к месту развивающихся событий и схватил Свечникова за шею, отводя от Канина. В результате между командами завязалась массовая потасовка, а Свечников, Беннинг и Канин впоследствии получили по две минуты штрафа каждый.

Chaos in Raleigh. Svechnikov takes exception to Kunin's hit along the boards and all hell breaks loose pic.twitter.com/gDK69nZS3y — Spoked Z (@SpokedZ) May 26, 2021

Это дало плоды «Каролине»: Мартин Нечас с передачи Даги Хэмилтона реализовал большинство и сравнял счет на табло. Однако второй период начался с быстрой контратаки «Нэшвилла»,

Колтон Сиссонс сделал поперечную передачу на открывшегося в одиночестве Тренина на дальней штанге, который в касание переправил шайбу в ворота, оформив первый дубль в кубковых матчах.

«Сиссонс в том эпизоде сыграл чертовски здорово, и мне просто оставалось завершить эту атаку», — объяснил россиянин.

Отыграться и перевести матч в овертайм хозяевам удалось лишь за восемь минут до завершения основного времени — это Нечас, ставший первой звездой матча, оформил дубль. Третью победу в серии «Каролине» принес гол Джордана Стаала на третьей минуте дополнительного периода. В этот момент на льду было как раз звено Свечникова, а россиянин по итогам игры получил +1, у Тренина — +2.

«Очень хорошо, когда ты забиваешь. Но самое главное, наша команда не победила. Поэтому мой дубль не имеет никакого значения», — резюмировал Тренин.

«Каролине» до выхода в следующий раунд нужна одна победа. Следующий матч пройдет в ночь на 28 мая в Нэшвилле.

«Монреаль» — «Торонто» — 0:4 (счет в серии — 1-3)

«Канадиенс», как и предполагалось, серия с «Мэйпл Лифс» дается невероятно тяжело. На неожиданную победу «Монреаля» в стартовом матче фавориты ответили тремя победами подряд.

Вильям Нюландер, Джейсон Спецца и Джо Торнтон отправили три безответные шайбы в ворота Кэри Прайса во втором периоде, а в концовке встречи Алекс Гальченюк, до этого сделавший два ассиста, установил окончательный счет голом в уже пустые ворота. Еще один герой «Торонто» — Александр Керфут, записавший на свой счет три результативные передачи.

«Нам нужно поскорее забыть об этом матче. Серия еще не закончена. У нас в раздевалке хорошая атмосфера. Все знают, что шансы есть, так что будет усиленно готовиться к следующему матчу», – уверен нападающий «Монреаля» Йоэль Армиа.

Форвард «листьев» Илья Михеев получил 14:59 игрового времени и ушел со льда без набранных очков, он по-прежнему ни разу не отличился в карьере в плей-офф. А защитник «Канадиенс» Александр Романов, который по ходу регулярки сумел закрепиться в составе «Хабс», снова не был включен в заявку на игру и не провел ни одного матча в Кубке Стэнли.

41-летний Торнтон, кстати, благодаря сегодняшнему голу сумел вписать свое имя в историю «Торонто» как самый возрастной игрок, отличившийся в игре Кубка Стэнли. Он превзошел предыдущие рекорды, принадлежавшие Аллану Стэнли еще из прошлого века и игравшего 16 лет назад за «Мэйпл Лифс» Рона Фрэнсиса.

«Торонто» — в шаге от победы в серии. Следующий матч пройдет 28 мая на льду «Мэйпл Лифс».