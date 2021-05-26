«Уничтожили все за несколько дней!» Конте покинул «Интер» после чемпионства

В Милане прогремела бомба, взрыва которой фанаты «Интера» опасались еще несколько месяцев назад, когда появились первые слухи о конфликте главного тренера команды Антонио Конте с руководством клуба. С каждой неделей они лишь усиливались, а сегодня, 26 мая, в конечном счете подтвердились: из-за разногласий с менеджерами наставник «нерадзурри» принял решение расторгнуть контракт, действовавший до июня 2022 года.

«Футбольный клуб «Интернационале» сообщает о достижении договоренности о расторжении контракта с Антонио Конте по обоюдному согласию. Клуб благодарит тренера за проделанную им выдающуюся работу, он навсегда останется в истории «Интера», — говорится в официальном заявлении черно-синих.

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Comunicato ufficiale di FC Internazionale Milano https://t.co/YzFQWhPqdZ — Inter (@Inter) May 26, 2021

Удивительным расставание Конте с «Интером» стало по одной лишь причине, что еще в начале мая 51-летний специалист привел «нерадзурри» к долгожданному чемпионству — миланский клуб впервые за 11 лет выиграл скудетто, прервав многолетнюю гегемонию туринского «Ювентуса». Инициатором расторжения контракта стал сам тренер, который остался крайне недоволен работой руководства клуба. Как отмечают многие авторитетные итальянские источники, китайский бизнесмен, владелец и президент «Интера» Стивен Чжан еще несколько месяцев назад запланировал провести в клубе серьезную кадровую «чистку», а именно — продать некоторых футболистов и выручить за них около €100 млн. Кроме того, стало известно, что Чжан также планирует сократить зарплатную ведомость во всем клубе минимум на 15-20%.

Конте же выступил против таких планов и, напротив, потребовал от руководства клуба усиления для успешного выступления команды в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. В этом вопросе стороны к консенсусу прийти не смогли. Разрешили они только пункт о сумме неустойки, которую получил Конте: вместо положенных по контракту €13 млн «Интер», как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, выплатит ему €7 млн в качестве компенсации.

Таким образом, клуб допустил то, чего не хотел допускать совсем.

«У нас нет плана «Б», есть только план «А». Я очень надеюсь, что Конте останется с нами. Между ним, клубом, командой и болельщиками сложилась прекрасная связь. Конте смог привить игрокам менталитет победителя, который необходим для успеха», — говорил после чемпионства генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта.

Потому план «Б» черно-синим все же придется продумать. Таковым может стать приглашение одного из тренеров, который имеет большой опыт работы в Серии А. Слухи уже сейчас отправляют в «Интер» целую плеяду специалистов: Массимилиано Аллегри, Симоне Индзаги, Синишу Михайловича, Паулу Фонсеку или даже Маурицио Сарри. Сам же Конте, возможно, долго без работы не пробудет. Как утверждает La Stampa, в услугах итальянского тренера заинтересован лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Источник утверждает, что «шпоры» готовы предложить ему зарплату в размере €20 млн, и не факт, что опыт работы в «Челси» помешает Конте принять этот вызов.

Интересной в данной ситуации является и реакция болельщиков «Интера». Она в большей степени негативная по отношению к руководству клуба. Фанаты недовольны, что не смогли пойти на уступки тренеру, который привел команду к долгожданному успеху.

«Поздравляю. Вы уничтожили команду, у которой было все, чтобы начать новый победный цикл. Спасибо за все, мистер Конте. Надеюсь, что однажды нам удастся избавиться от этих владельцев», — написал пользователь Twitter с никнеймом Robtp92.

Complimenti, avete distrutto una squadra che aveva tutto per poter aprire un ciclo. Grazie di tutto Mister, speriamo un giorno di poterci liberare di questa proprietа anche noi. — Rob (@Robtp92) May 26, 2021

«Спасибо, мистер Конте, вы вернули нас туда, где мы и должны быть», — добавил журналист Сиявуш Фаллахи.

Thank you for everything mister Conte, you brought us back where we belong — Siavoush Fallahi (@SiavoushF) May 26, 2021

«Спасибо, Антонио. Вы принесли нам неожиданное чемпионство в столь сложной экономической ситуации», — заявил AlexKensei77.

Grazie Antonio.

Ci hai portato uno scudetto insperato in una situazione economica e sociale difficile.

Ti ringrazio di tutto e butterт un Booster nel naviglio per te. #amala — Colonnello Alex Il Kensei (@AlexKensei77) May 26, 2021

«Дорогой «Интер», уничтожить все хорошее, что было создано, за несколько дней было непросто, но у тебя это получилось. И снова страдают только фанаты», — отметил Filoribs.

Cara Inter buttare nel cesso tutto quello che di buono era stato fatto in 3'giorni non era facile, ma ci siete riusciti. Tanto chi subisce и solo il tifoso — Filippo Rivani (@Filoribs) May 26, 2021

«Только мы, выиграв чемпионат впервые за 11 лет, создаем себе такие условие за считанные дни. Только мы!» — также заключила giuliamangano1.

Solo noi, dopo aver vinto uno scudetto dopo 11 anni, ci ritroviamo in queste condizioni dopo 5 giorni. Solo noi! Quantomeno vedete di non fare altro danno — giulia mangano (@giuliamangano1) May 26, 2021

«Какая жалость! Он привел вам сильных игроков, воскресил других, только благодаря ему мы выиграли скудетто. Очевидно, что приоритеты Чжана связаны с деньгами и только с деньгами. Просто посмотрите, что творят эти китайцы», — высказалась MimiNerazzurra.

Che vergogna! Vi ha portato giocatori fortissimi, ne ha resuscitati altri ed и solo grazie a lui se abbiamo vinto lo scudetto.

Evidentemente le prioritа di Zhang sono solo ed esclusivamente legate ai soldi, vedi che succede a mettersi in mano ai cinesi. — Mimi in Lutto (@MimiNerazzurra) May 26, 2021

«Куски дерьма… Продайте «Интер»! — резюмировал Pasqual23446853.