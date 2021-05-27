«Вильярреал» не давал нам играть»: что говорили после финала Лиги Европы

«Вильярреал» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 1:1, по пенальти — 11:10

«Я счастлив. Игроки работали очень упорно весь сезон ради президента, владельца клуба, председателя совета директоров. Мы очень гордимся «Вильярреалом», — заявил после победы на пресс-конференции счастливый наставник победителей Унаи Эмери, когда-то недолго поработавший в московском «Спартаке». — Я считаю, что мы заслужили победу. Мы играли против «Манчестер Юнайтед», но сегодня мы были очень конкурентоспособны».

«Вильярреал» уже играл в Лиге чемпионов, и мы будем наслаждаться участием в этом турнире. Я хочу побеждать в Лиге Европы, но я хочу и играть в Лиге чемпионов. Завтра мы насладимся моментом вместе с нашими семьями и болельщиками», — подчеркнул Эмери.

Испанский клуб, занявший в чемпионате Ла Лиги лишь седьмое место, благодаря своей победе в Лиге Европы получил возможность выступить в новом сезоне в главном еврокубке.

Своими эмоциями после матча поделился и французский опорный полузащитник Этьен Капу, оказавшийся в «Вильярреале» только зимой после перехода из английского «Уотфорда».

«Я даже и не думал, что могу выиграть этот трофей, когда начался сезон. Но всему есть причины. У меня была возможность приехать сюда, и в итоге я выиграл трофей. Это самое важное для нас, — приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА. — Когда на кону трофей, конечно, я буду полон энергии. Это психология каждого из нас. Я очень счастлив выиграть сегодня.

«Секрет Эмери? Он прекрасный тренер. Ему больше нечего доказывать. Сегодня он снова показал мастер-класс», — заявил Капу.

Для Эмери этот финал ЛЕ был уже пятым в карьере. До того он трижды подряд брал трофей с испанской «Севильей», а вот с лондонским «Арсеналом» в английском столичном дерби два года назад уступил в решающем матче «Челси».

Капу, кстати, был признан самым ценным игроком финала, а его выступление прокомментировал технический наблюдатель Союза европейских футбольных ассоциаций Душан Фитцель:

«Он превосходно играл в роли опорного полузащитника. Закрывал множество зон в центре поля и был ключевым элементом в тактической игре «Вильярреала». Был силен в каждом единоборстве».

Успех своей команды оценил и вышедший на замену французский игрок центра поля Франсис Коклен, реализовавший один из послематчевых одиннадцатиметровых.

«Прекрасное чувство! Это был сложный матч. Мы знали, что будет очень тяжело против такой мощной команды, как «Манчестер Юнайтед». Попасть в Лигу чемпионов – это нечто особенное. Это также первый трофей для клуба, так что ощущения просто великолепные, — рассказал полузащитник.

«В конце концов победитель забирает все. «Манчестер Юнайтед» давил, и нам пришлось попотеть, чтобы добиться результата. Серия пенальти – всегда лотерея, и мы очень рады, что выиграли ее», — заявил Коклен.

«Теперь постараемся хорошо отпраздновать, потому что это грандиозное событие для клуба и для всех нас», — добавил футболист.

Одним из героев встречи, безусловно, стал аргентинский вратарь «желтой подводной лодки» Херонимо Рульи, который, пропустив первые десять ударов в послематчевой серии, затем забил сам и отразил выстрел визави из «МЮ» Давида де Хеа, чем принес «Вильярреалу» победу.

«Это был первый пенальти в моей карьере. Я даже не знаю, что сделал. Я не думал. Если бы я начал думать, то все получилось бы куда хуже. Я даже видел жену и детей за воротами!» — рассказал радостный 29-летний вратарь по окончании встречи.

«В раздевалке стоит тишина. В раздевалке все разочарованы. Но это футбол – иногда все решает один удар», — сказал журналистам главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер.

«Мы должны вынести из этого урок. Мы не должны смаковать это чувство – мы должны попробовать и сделать все, чтобы оно больше никогда не возвращалось, — подчеркнул наставник. — Мы не смогли включиться и не играли так хорошо, как могли бы. Думаю, мы начали неплохо, но соперники забили своим единственным ударом в створ ворот. Конечно, мы разочарованы тем, что снова пропустили после стандарта».

«Они не давали нам играть, закрывали зоны, хорошо защищались. Мы не создавали достаточно серьезных моментов. Сейчас не время указывать на то, что я бы сделал иначе. Но когда остаешься без трофея, значит, ты не все сделал правильно», — отметил Сульшер.

Он добавил: «Мы подходим все ближе и ближе, становимся все лучше и лучше. Мы были всего в одном шаге от трофея. Единственный способ добиться желаемого – становиться лучше».

От игроков «МЮ» слово взял Маркус Рэшфорд, сражавшийся до конца, несмотря на полученную по ходу игры травму.

«Команда не сдастся, и тренер не сдастся. В следующем сезоне мы будем играть с еще большим желанием. Люди много говорят о «Манчестер Юнайтед», но я считаю, что у нас есть все, чтобы успешно выступать на высшем уровне – жажда, желание, талант и качества. Нам просто нужно показать миру и себе, почему наше место на таком уровне», — подчеркнул форвард.

«Не хочу слышать: «Ой, они были так близки». Это ничего не значит. Мы должны сделать все, чтобы не проигрывать», — заявил Рэшфорд.

Футболист отметил: «Чтобы выиграть большие трофеи, нужно идти на жертвы. Я могу показать вам шесть или семь игроков, у которых с сентября были травмы. Но сейчас мы должны разгрузить наши головы».

Кроме того, Рэшфорд в очередной раз поднял проблему расизма, рассказав, что после финального матча в личных сообщения в соцсетях получил несколько десятков подобных оскорблений.