Футболисты «Ахмата» напали на судью в матче молодежного первенства с «Локомотивом»

Матч 28-го тура первенства молодежных клубов Российской премьер-лиги «Ахмат» — «Локомотив» завершился разгромной победой «железнодорожников» со счетом 5:1 — счет на шестой минуте открыли хозяева поля, но уже к перерыву красно-зеленые забили трижды, а во втором тайме установили окончательный результат. Игра в Грозном в концовке перетекла в потасовку, в ходе которой пострадали судья и футболисты красно-зеленых.

После пятого гола «Локо», автором которого стал реализовавший пенальти Матвей Першин, главный арбитр встречи Максим Чембулатов удалил полузащитника «Ахмата» Лечи Садулаева, показав тому вторую желтую карточку за неспортивное поведение. Примечательно, что до этого игра грубостью не отличалась: помимо Садулаева «горчичник» достался еще одному футболисту грозненского клуба Исламу Альсултанову — также за неспортивное поведение. Однако после удаления Садулаева на поле развернулась массовая драка.

99-й номер «Ахмата» остался недоволен решением Чембулатова и оказал на того физическое воздействие. К конфликту сразу же подключились несколько футболистов, в том числе и защитники грозненского клуба Абдул-Малик Джакуев и Турпал-Али Ибишев. Оба также впоследствии получили прямые красные карточки, как указано в протоколе матча, за «агрессивное поведение и нецензурную брань в адрес судьи». Также отмечается, что удален был и один из представителей «Локомотива», однако его фамилия в протоколе не обозначена.

Видеозаписи эпизода пока в открытом доступе не имеется. На своем официальном сайте, а также в социальных сетях «Ахмат» опубликовал запись трансляции лишь первого тайма — без второй 45-минутки.

Изначально об инциденте сообщил «Спорт-Экспресс», позднее информацию о массовой потасовке подтвердила Российская премьер-лига, которая отметила, что все материалы по данному делу будут переданы на рассмотрение в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

«В конце матча молодежного первенства «Ахмат» — «Локомотив» произошла потасовка между игроками команд. Инцидент начался с того, что на арбитра встречи было оказано физическое воздействие одним из футболистов хозяев после вынесения тому второго предупреждения. В результате потасовки было удалено несколько игроков, после чего матч продолжился и завершился крупной победой гостей. В рапорте инцидент отражен. Все материалы будут переданы в КДК РФС», — заявил руководитель пресс-службы лиги Дмитрий Зеленов.

Позднее с комментариями выступили представители клубов. Так, «Локомотив» на своем официальном сайте обратился к руководителям РПЛ и РФС с требованием наказать инициаторов потасовки, а также сообщил, что в ходе драки травмы получили два футболиста московской команды. Им уже была оказана медицинская помощь, также их ожидает обследование.

«При счете 5:1 в пользу команды «Локомотив» футболисты «Ахмата» позволили себе агрессивное поведение в отношении арбитра матча, развязав драку. В то же время футболисты нашей команды не были настроены на участие в потасовке. В итоге после нападения со стороны соперников два футболиста «Локомотива» получили травмы, им была оказана медицинская помощь. В ближайшее время пострадавшие футболисты пройдут углубленное обследование на предмет наличия более серьезных повреждений. Футбольный клуб «Локомотив» располагает фото- и видеосвидетельствами произошедшего. Внимательно изучив все детали, мы призываем футбольные власти разобраться в инциденте и наказать зачинщиков конфликта и всех в нем виновных. Футбол — контактный вид спорта, травмы в котором неизбежны. Тем не менее агрессии, грубости и физическому насилию нет места в футболе», — говорится в заявлении «железнодорожников».

27 мая 2021 года во время проведения матча Молодёжного первенства РПЛ между командами «Ахмат» и «Локомотив» в Грозном произошёл недопустимый инцидент.



Заявление ФК «Локомотив» на официальном сайте: https://t.co/7uve3YmKSJ pic.twitter.com/vhWBniYSyL — «Локомотив» (@fclokomotiv) May 27, 2021

От «Ахмата» же выступил клубный пресс-атташе Казбек Хаджиев. По его словам, драки на поле не было.

«Наш футболист Садулаев возмутился тем, что судья показал ему вторую желтую карточку, которая стала для него красной. Это вызвало небольшую потасовку на поле, потолкались ребята. Молодые, амбициозные, все хотят победить. Сам инцидент длился считанные секунды и был исчерпан. Судьи разняли игроков, три удаления, игра продолжилась. Что касается нападения Садулаева на арбитра, то я где-то прочитал о том, что он якобы это сделал. Если действительно Садулаев толкнул судью, КДК рассмотрит, посмотрит видео, для этого он и есть. Судейская бригада вмешалась, всех разняла. Там не было такой драки, как ее описывают. Такое в молодежном первенстве бывает», — цитирует Хаджиева «СЭ».

Интересно, что это уже не первый подобный случай с участием «Ахмата»: в октябре прошлого года в рамках 7-го тура первенства во время матча также произошла драка, в ходе которой пострадал судья. Тогда в Грозном гостил другой московский клуб — «Спартак». Встреча завершилась нулевой ничьей, и уже после финального свистка несколько представителей «Ахмата» обратились с претензиями к судье Богдану Головко.

Впоследствии арбитр получил несколько ударов, а затем нападение на него продолжилось и в судейской комнате. Грозненцы изначально опровергали информацию о случившемся, однако несколько позднее подтвердили факт нападения на судью. Виновником инцидента был представлен сотрудник безопасности «Ахмата» Сайд-Хусейн Алханов, которого клуб в итоге уволил, а КДК — отстранил от любой связанной с футболом деятельности на три года.

До конца сезона молодежного первенства РПЛ осталось еще два тура, однако призеры уже определены. Чемпионом досрочно стал столичный ЦСКА, серебряные медали завоевал «Краснодар», а бронза досталась молодежке петербургского «Зенита».