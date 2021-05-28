Осечка или новая эра: почему канадцы и шведы проваливают чемпионат мира

Трудовые победы на грани пропасти

Сборные Канады и Швеции безобразно начали этот чемпионат мира. Попавшие в одну подгруппу А с российской национальной командой скандинавы начали с сенсационных поражений от Дании (3:4) и Белоруссии (0:1). Затем, правда, был тоже в какой-то степени неожиданный суперразгром Швейцарии (7:0), однако следом случилось еще одно поражение — в ключевом матче от Чехии (2:4).

Канадцы же вообще впервые в истории своих выступлений на чемпионатах мира начали турнир с трех поражений подряд. И каких! Подопечные Жерара Галлана уступили Латвии (0:2), США (1:5) и Германии (3:1). Лишь после этого был успех, но тоже в не самом простом матче — против Норвегии (4:2).

В итоге к поединкам 28 мая обе сборные, считающиеся в мире хоккея грандами на любых соревнованиях и в любых составах, подошли в положении, когда оступаться больше не имели права.

И североамериканцы, и европейцы свою локальную задачу в этот день решили. Но все равно не убедили.

Шведы пропустили от — страшно сказать — Великобритании первыми. Да, Лиама Кирка задрафтовала «Аризона Койотис» (хоть и в седьмом раунде), и он отличился в Риге уже пять раз, став лучшим снайпером ЧМ, но все это не может быть оправданием.

Однако к началу второго периода «Три короны» смогли выйти вперед, а затем планомерно, усилиями связки Серенсен — Кемпе, организовавшей два гола, довести дело до победы со спокойной концовкой (4:1).

«Кленовые листья» же мучились снова. Они быстро повели в матче против Казахстана, в начале второго периода увеличили перевес, но в итоге дали сопернику отыграться и рисковали даже проиграть.

Форвард астанинского «Барыса» Никита Михайлис, сделавший дубль, при счете 2:2 упустил верный момент, не сумев переиграть Дарси Кюмпера, после чего канадцы забросили в ответной атаке, а потом дрожали до финальной сирены, отбрасывались, отбивались, брали тайм-аут — но в итоге выстояли, сумев на последних секундах убежать на пустые ворота — 4:2.

Сумрачные расклады

Но даже после того как они смогли положить в свои копилки важные три очка, и Швеция, и Канада остаются в крайне тяжелом положении в борьбе за попадание в четвертьфинал.

Шведы с шестью баллами вошли в кубковую четверку, но проблема в том, что только они и британцы в группе А провели пять встреч. У остальных на матч меньше. Россия, Швейцария и Словакия и так опережают «Тре крунур» на три балла, а Чехия (5 очков), Дания (5) и Белоруссия (4) могут обойти в случае своих побед. Причем даже в случае равенства очков со шведами все они будут выше в турнирной таблице из-за личной встречи.

Уже 28 мая, когда состоится встреча Дании с Белоруссией шведы гарантированно выпадут за пределы топ-4!

И впереди у команды Йохана Гарпенлева поединки со Словакией и Россией, что делает для нее задачу по выходу в плей-офф слишком трудной, чтобы реально верить в это.

У Канады расклад не лучше. Даже после своей победы над казахами она проигрывает им в таблице одно очко и располагается на шестом месте в группе, хотя остальные шесть сборных имеют по четыре игры против пяти у канадцев и Казахстана.

В следующем туре «кленовые листья», конечно, обязаны в основное время обыграть Италию, но потом у них будет заключительный матч с Финляндией, которая уже тоже слегка растеряла очки, ничего себе не гарантировала, но здесь смотрится интереснее.

Однако главная проблема в том, что даже максимальные шесть очков в оставшихся поединках ничего родоначальникам хоккея не гарантируют. Казахстану, например, играть с Италией и Норвегией, где две победы более чем реальны.

В свою очередь, США встречаются с Норвегией, Италией и Германией, и при этом Штатам достаточно трех баллов. Как, собственно, и немцам, у которых впереди игры с Финляндией и Латвией. А финны станут для канадцев недосягаемыми даже при поражении в очной дуэли, если до нее наберут три очка в поединках с Германией и Латвией.

И это только расклады для тех, кто уже сейчас идет в зоне плей-офф. А ведь Латвия со своими семью очками (как у Казахстана) ведет реальную борьбу за попадание в четвертьфинал и прямо сейчас выше канадцев.

В общем, команду Галлана в Риге может спасти только чудо. Ей нужно не только взять максимум самой, но и рассчитывать, что слишком много чужих встреч закончатся так, как нужно ей. Это крайне маловероятно.

Разовая акция или тенденция

ЧМ-2021 действительно удивляет. Турнир, проходящий в рижском «пузыре» и ознаменовавшийся мощными околохоккейными скандалами, крайне интересен и со спортивной точки зрения.

Но ситуация, когда Швеция в борьбе одерживает волевую победу над Великобританией, а Канада с огромным трудом и нервами переигрывает Казахстан, тратя силы на нейтрализацию его лучшего игрока, очень странная, если не сказать — неестественная.

А еще в Риге было немало неожиданных результатов и в играх других признанных фаворитов, например, чехов.

Вопрос стоит так: это нынешний турнир такой аномальный, или и в дальнейшем на чемпионатах мира будет парад сенсаций с вылетами грандов?

И однозначного ответа на него нет. Вернее, если брать глобально, то нынешний мировой форум действительно аномальный.

В НХЛ был очень необычный и тяжелый сезон, после которого многие игроки не очень хотят ехать на другой континент играть за сборную, предпочитая подлечиться, а кого-то и не отпускают клубы.

Кроме того, приехавшим необходимо проходить обязательный шестидневный карантин, что тоже не добавляет энхаэловским звездам энтузиазма.

В итоге по составу ЧМ-2021 выглядит слабее предыдущих турниров и максимально ровным. Но и назвать его откровенно слабым нельзя, поскольку тут собраны лучшие игроки из Европы, да и из-за океана все же доехало не так уж мало хоккеистов. А к плей-офф их станет еще больше.

Вероятно, когда (а может, если) чемпионаты мира будут проходить без таких жестких антикоронавирусных мер, приезжать на них будет больше элитных игроков, на уровне прежних лет. У ведущих сборных снова будет больше аргументов против середняков и андердогов.

Но все-таки стоит учитывать, что средний уровень хоккея медленно, но растет. Немец выигрывает приз самому ценному игроку сезона в НХЛ, датчанин выигрывает серию плей-офф у двух лучших бомбардиров лиги, а англичан и австрийцев выбирают на драфте.

Мировые форумы становятся все интереснее, и так должно быть и дальше. И вполне вероятно, что мы еще не раз увидим вылеты супердержав хоккея до стадии плей-офф, пусть, возможно, и не в таком количестве.

Но чемпионат мира — 2021 — все равно уникальный и неповторимый, и этим просто стоит наслаждаться.