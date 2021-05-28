Снимите наши флаги: другие сборные поддержали Белоруссию

Скандал с заменой белорусского государственного флага в Риге на бело-красно-белый флаг, который был национальным до нынешнего, а сейчас используется оппозицией в качестве своего символа, получил продолжение.

28 мая президент Федерации хоккея Латвии (ФХЛ) Айгарс Калвитис рассказал местной телекомпании LSM, что несколько сборных, участвующих в чемпионате мира, попросили убрать свои национальные флаги перед гостиницей, где проживают участники, в знак солидарности с белорусскими хоккеистами.

Именно там мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили белорусский флаг после того, как в Минске с подозрением на заложенное взрывное устройство в сопровождении белорусского истребителя приземлился самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс.

После пятичасовой проверки саперов выяснилось, что взрывного устройства на борту не было, и при этом белорусская полиция арестовала находившегося на борту бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала Романа Протасевича, находившегося в розыске, а также задержала его девушку, гражданку России.

В итоге случился тот самый инцидент с заменой флага, возмутивший не только белорусскую команду и президента страны Александра Лукашенко, но даже и главу Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазеля.

Тем не менее представители латвийских властей остались тверды в своей позиции, высказавшись о том, что не могут принять нелигитимную, как они считают, власть Белоруссии, а потому не станут менять своего решения.

Более того, один из депутатов латвийского сейма даже предложил «взять белорусских хоккеистов» в заложники, хотя позднее принес в своих соцсетях публичные извинения за это высказывание.

Так или иначе, Айгарс Калвитис рассказал, что поддержка белорусской оппозиции является нормальным политическим жестом, но при этом она никак не должна была быть связана с самим чемпионатом мира, поэтому флаг лучше было заменить где-то в другом месте, а не у отеля с командами-участницами.

Также он отметил, что замена флага встревожила белорусских игроков и рассказал, что были и «другие проявления», которые побудили организаторов усилить безопасность белорусской команды.

Сама сборная Белоруссии продолжает в Риге борьбу за попадание в плей-офф чемпионата мира и после сенсационного поражения от команды Великобритании (3:4) потерпела 28 мая еще поражение от сборной Дании (2:5).

Напомним, ранее белорусы уступили словакам (2:5), затем переиграли Швецию (1:0), а затем проиграли в овертайме Чехии (2:3 ОТ).

Белорусская сборная с четырьмя очками после пяти проведенных встреч замыкает турнирную таблицу подгруппы А, но еще сохраняет шансы на попадание в четвертьфинал турнира.

Впереди у подопечных Михаила Захарова матчи против Швейцарии и России, в которых их устроят только две победы в основное время, но при этом придется рассчитывать и на благоприятные результаты других встреч.

При этом сами игроки сборной Белоруссии говорят о том, что они готовы бороться и сконцентрированы именно на хоккее, а обо всем остальном стараются не думать.

Ну а президент Белоруссии и вовсе считает, что акции, подобные той, что случилась в Риге, не смогут спровоцировать игроков его сборной, а напротив, мотивируют их еще яростнее биться за свою страну, так как пробудят больше патриотических чувств.

Впрочем, даже если не удастся подняться с последнего места, это не помешает сборной Белоруссии сохранить прописку в элитном дивизионе. Из-за пандемии коронавируса чемпионаты в других лигах не проводились, так что состав участников на следующий мировой форум останется прежним.

ЧМ-2022 состоится в Финляндии, а еще через год сильнейшие сборные мира проведут свой турнир в России.